A kánikula miatt tömegek rohamozzák meg a vízpartokat – erre figyelmezteti a MÁV a Balatonra utazókat
Az elmúlt napokban beköszöntött az igazi kánikula Magyarországon, és ezzel egy időben a balatoni főszezon is magasabb fokozatba kapcsol. Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokúra emelik. A MÁV csütörtöki közleményében kiemelte, hogy a rekkenő hőségben utazni sokaknak kényelmetlenebb, megterhelőbb, de idén is megtesznek mindent azért, hogy enyhítsék az utazással járó nehézségeket.
A vasúttársaság közölte, hogy legmelegebb órákban (általában 10 és 17 óra között) a készlet erejéig ingyenes vízosztással várják utasaikat a legforgalmasabb állomásokon. Kiemelték, hogy ettől függetlenül senki ne induljon el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra.
A MÁV kommünikéje kitért arra is, hogy az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé, onnan vissza a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő, emiatt arra kérik utasaikat, hogy segítsék a munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket.
Minden hadra fogható járművet forgalomba állítunk a hétvégén!
– ígérte a MÁV.
A közlekedési vállalat felsorolta, hogy hol találkozhatunk biztosan a vízosztó munkatársaikkal, diákmunkásaikkal:
- Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, valamint a Batthyány téri HÉV állomáson.
- A Balatonnál a legforgalmasabb csomópontokon, mint Siófok, Fonyód, míg Balatonfüreden az autóbusz-állomáson.
- A nagyobb vidéki vasútállomásokon: többek között Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden, Pécsett, Győrben, Székesfehérváron és Szolnokon.
- Budapesten a buszállomások közül két helyen, a kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz-állomáson.
- Ezenkívül a megyeszékhelyeken buszállomásain és Balatonfüreden is osztanak ásványvizet.
A MÁV tanácsai a nyári szezonra
A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a tartós, extrém hőség az emberi szervezeten kívül a vasúti járműveket is próbára teszi. Akik biztosan a legkellemesebb hőmérsékleten szeretnének utazni a Balatonhoz, érdemes a legkorszerűbb járműveiket keresni a menetrendben. Azt tanácsolják az utasoknak, hogy válasszák a megbízhatóbb, nagy teljesítményű klímaberendezéssel felszerelt motorvonataikat: a déli parton a Balaton IC-ket, Tópart Expressz és Déli -> Parti InterRégiókat, az északi partra a Kék Hullám InterCityt és a Katica InterRégiót. Azt javasolják az utasoknak, hogy a lehetőségekhez képest mindenképp a klímás járatokat válasszák.
Hozzátették, hogy több forgalmas vasútállomáson párakapuk is működnek: Budapesten a Nyugati és Déli pályaudvaron, vidéki állomások közül Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsen, Kaposváron, Dombóváron, Szekszárdon; a Balatonnál pedig Siófokon, Balatonlellén, Balatonbogláron, Fonyódon és Balatonszentgyörgyön. A helyszíneket tovább bővítik.
A nagyobb forgalmú buszállomásokon az alábbi helyszíneken helyeztek ki párakapukat: Budapest Népliget, Székesfehérvár, Pécs, Békéscsaba, Eger, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Paks, Szekszárd, Tapolca, Tamási, Bonyhád, Dombóvár.
Érdemes felkészülten útnak indulni
A MÁV kiemelte, hogy a útnak indulás előtt mindig töltsük fel a kulacsokat, és mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz. A forgalmasabb állomásokon a MÁV is oszt ásványvizet.
Peronszektorálás rendszer segíti az eligazodást immár 41 balatoni állomáson, valamint Székesfehérváron és Kelenföldön. Így a peronon várakozók pontosan tudják, hova érkezik a kerékpárszállító vagy az első osztályú kocsi.
A főszezoni járatokról minden fontos információ, térképes segítség egy helyen elérhető a MÁV-csoport honlapján: mavcsoport.hu/balaton. A hőséghelyzettel kapcsolatos aktuális információk, valamint az időjárás okozta esetleges menetrendi változások folyamatosan frissülnek a MÁVinform hivatalos felületein.