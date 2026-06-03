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napraforgóolaj
olaj
gazdaság

Drága lesz a rántott hús: három éve nem látott szintekre ugrott a napraforgó-, repce- és szójaolaj ára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Világbank adatai szerint májusban ismét látványosan megdrágultak a legfontosabb növényi olajok a világpiacon. A napraforgóolaj, a repceolaj és a szójaolaj ára is olyan szintre emelkedett, amire 2022 óta nem volt példa, vagyis az étolajpiacon újra erős árfeszültség látszik.
Csókási Annamária
2026.06.03, 10:47
Frissítve: 2026.06.03, 11:54

A világpiaci étolajárak májusban újabb lendületet vettek: a napraforgó-, a repce- és a szójaolaj átlagos tőzsdei ára is a 2022-es szintek közelébe emelkedett. A Világbank adatai szerint mindhárom termék drágult áprilishoz képest, a legnagyobb ugrást pedig a repce- és a szójaolajnál mérték.

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Minden olaj drágul minden piacon májusban / Fotó: Shutterstock

A növényi olajok ára megugrik

Májusban több fontos növényi olaj világpiaci ára is a 2022 óta nem látott magasságokba kapaszkodott vissza a Világbank adatai szerint. A drágulás egyszerre érintette a napraforgó-, a repce- és a szójaolajat, vagyis azokat az alapanyagokat, amelyek a nemzetközi élelmiszeriparban és a háztartási felhasználásban is meghatározó szerepet játszanak.

A napraforgóolaj átlagára májusban 1,3 százalékkal nőtt áprilishoz képest, tonnánként 1505 dollárra, vagyis nagyjából 542 ezer forintra emelkedett 360 forintos dollárárfolyammal számolva. Ez a legmagasabb szint 2022 júliusa óta, amikor a termék tonnánként 1556,87 dollárba, 

vagyis mintegy 561 ezer forintba került.

Még erősebb mozgás látszott a repceolajnál. Ennek ára egy hónap alatt 8,7 százalékkal ugrott meg, és májusban tonnánként 1472,53 dollárt, azaz körülbelül 530 ezer forintot ért el. A mutató utoljára 2022 augusztusában állt ennél magasabb szinten, akkor a repceolaj átlagára tonnánként 1638,85 dollár, vagyis nagyjából 590 ezer forint volt.

A szójaolaj vezeti a drágulást

A legmagasabb tonnánkénti ár ugyanakkor a szójaolajnál jelent meg. A termék májusban 7,4 százalékkal drágult az előző hónaphoz képest, így az átlagár 1775,26 dollárra, vagyis mintegy 639 ezer forintra emelkedett tonnánként. Ez szintén többéves csúcs: a szójaolaj ára legutóbb 2022 májusában volt ennél magasabb, akkor tonnánként 1962,88 dollárt, azaz nagyjából 707 ezer forintot kellett fizetni érte.

A mostani adatok alapján a növényi olajok piacán egyszerre több termék ára is erősödik, bár eltérő mértékben. A napraforgóolaj ára mérsékeltebben nőtt, a repceolaj és a szójaolaj viszont egyetlen hónap alatt látványos drágulást produkált. A szintek azért különösen figyelemreméltók, mert mindhárom termék esetében a 2022-es ársokk időszakához közeli értékek jelentek meg újra a nemzetközi piacon.

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