Ez Putyin válasza Trumpnak, mert nem hitt neki: brutális orosz támadás érte a nagy amerikai gyárat, 300 ezer tonna növényi olaj árasztotta el az utcákat – videó
Egy Dnyipro elleni orosz dróntámadás következtében január 5-én, hétfőn 300 tonna olaj ömlött a város útjaira. Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere szerint egyes utakat már napok óta lezártak.
„A Dnyipro elleni orosz dróntámadás következtében 300 tonna olaj ömlött az utakra! A városi dolgozók takarítanak, homokkal és keverékkel dobálják a területet, de körülbelül 2-3 napig lehetetlen lesz a töltésen közlekedni” – mondja.
Filatov hozzáteszi, hogy az oroszok amerikai ingatlanokat bombáztak, mivel az üzem a Bunge-hoz tartozik, egy St. Louis-i (Missouri állambeli) székhelyű vállalathoz.
Vladyslav Haivanenko, a Dnyipropetrovszki területi katonai közigazgatás megbízott vezetője szerint az orosz támadás után nem érkeztek jelentések áldozatokról vagy halálesetekről. Oroszország 165 drónnal és 9 ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát , amelyek nagy részét az ukrán légvédelmi erők lelőtték - írja az rbc-ukraine.
Az orosz csapások Kijevet, Csernyihivet, Szlavuticsot, Poltavát és Harkivot érték. Különösen a polgári infrastruktúrában keletkezett jelentős károkat jegyezték fel Csernyihivben.
A kijevi régióbeli Szlavutics városában az éjszakai orosz támadás következtében ideiglenesen megszakadt a központi áramszolgáltatás.
Emellett az oroszok tegnap este hatalmas támadást hajtottak végre Kijev ellen . Az Obolonszkij negyedben egy orosz drón eltalált egy magánklinikát: három ember megsérült, egy férfi pedig meghalt.
Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter közölte, hogy az amerikai vállalat dnyiprói üzemére nem volt véletlen, szavai szerint
Oroszország rendszeresen támadja az amerikai üzleti érdekeltségeket Ukrajnában.
Egyebek mellett felidézte, hogy tavaly orosz csapások rongálták meg a Boeing kijevi irodáit, egy nagy elektronikai vállalatot Kárpátalján, valamint egyéb létesítményeket.
„A teljes körű háború alatt az Ukrán–Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjainak körülbelül a fele különböző mértékben károsodást szenvedett az objektumaiban” – jegyezte meg Szibiga.
Ezt követően az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta: a Kreml vezetője, Vlagyimir Putyin amerikai érdekeltségek elleni támadásai Ukrajnában teljes mértékben mutatják megvetését Donald Trump elnök által vezetett béketörekvések iránt.
„Moszkva elutasítja a kölcsönösséget Ukrajna konstruktív békelépéseire válaszul. Moszkvának éreznie kell, hogy ennek komoly ára van” – tette hozzá.
Válasz volt, de mire? Trump szerint nem támadták Putyin rezidenciáját
Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy Ukrajna dróntámadást indított volna Vlagyimir Putyin északnyugat-oroszországi rezidenciája ellen. Trump már korábban is arról beszélt, hogy Oroszország aláásná a békefolyamatot.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a múlt héten azt állította, hogy Kijev drónok hadát indította Putyin északnyugati, novgorodi térségben található állami rezidenciája ellen. „Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávolságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta” – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.
Állításuk szerint ezeket az orosz légvédelmi rendszerek sikeresen elfogták és megsemmisítették.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyorsan cáfolta a hírt, Donald Tump pedig vizsgálatot rendelt el. Ennek vasárnapra lett eredménye. Trump bejelentése szerint nem találtak bizonyítékot arra, hogy Ukrajna Putyin rezidenciáját támadta volna, ugyanakkor elismerte, hogy „valami történt” a térségben. Mint mondta, „valami történt a közelben”, de az amerikai hatóságok szerint az orosz elnök rezidenciája nem volt célpont.
Nem hiszem, hogy ez a támadás megtörtént. Most, hogy ellenőrizni tudtuk, nem hisszük, hogy ez valóban megtörtént.
– fogalmazott Trump újságíróknak vasárnap, amikor kéthetes floridai tartózkodása után visszautazott Washingtonba.