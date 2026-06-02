Mérgező fűszer kerülhetett több ezer hazai háztartásba. Ne fogyassza el!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat (klórpirifosz-metil, acetamiprid, karbofurán, flonikamid, buprofezin, karbendazim, klotianidin, prokloráz, lambda-cihalotrin) mutattak ki Kínából származó borsban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
2026.06.02, 11:46
Frissítve: 2026.06.02, 11:52

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt termék ételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – az NKFH nyomon követi.

A visszahívott Kínából származó bors. A termék képe illusztráció

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: EAGLOBE – Wild Sichuan Pepper
  • Cikkszám: 5815
  • MMI: 30.04.2027
  • Kiszerelés: 57,0 g
  • Exportőr: CAP (Shantou, Hong Kong)
  • Holland importőr: Asia Express Food B.V.
  • Termékvisszahívás oka: határérték feletti növényvédőszermaradék-tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek  – írta cikkében az Origo

A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Az NKFH azt kéri, ha a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
