Mérgező fűszer kerülhetett több ezer hazai háztartásba. Ne fogyassza el!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt termék ételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – az NKFH nyomon követi.

A visszahívott Kínából származó bors. A termék képe illusztráció

Az érintett termék adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: EAGLOBE – Wild Sichuan Pepper

Cikkszám: 5815

MMI: 30.04.2027

Kiszerelés: 57,0 g

Exportőr: CAP (Shantou, Hong Kong)

Holland importőr: Asia Express Food B.V.

Termékvisszahívás oka: határérték feletti növényvédőszermaradék-tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek – írta cikkében az Origo.

A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.