Lélegzetvisszafojtva várja a Wall Street a Micron gyorsjelentését, nagy durranásra számítanak a tech cégtől

A Micron Technology az elmúlt negyedév egyik legnagyobb nyertese volt az amerikai részvénypiacon. A félvezetőszektor egyik legfontosabb vállalata a legutóbbi gyorsjelentése óta majdnem megháromszorozta részvényárfolyamát, jelentős részben a memóriaipar látványos fordulatára építve. Három hónap elteltével ismét itt a Micron ideje, a jelentésben elhangzottak pedig az egész amerikai részvénypiacra hatással lehetnek.

Lélegzetvisszafojtva várja a Wall Street a Micron gyorsjelentését / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagyot ugrott a Micron bevétele

A legutóbbi negyedévben a Micron kiemelkedő eredményeket szállított. A vállalat árbevétele 23,9 milliárd dollárra emelkedett, miközben az egy részvényre jutó eredmény 12,2 dollárt ért el, jelentősen meghaladva az előzetes várakozásokat.

Ez a vállalat történetének egyik legerősebb negyedévét jelentette, rekord szintű bevétellel, bruttó marzzsal és cash flow-val, amelyet elsősorban az AI által hajtott memóriaigény és a szűk kínálati környezet támogatott.

A DRAM- és NAND-üzletágak egyaránt az erős árazási környezetből profitáltak a túlkeresletes piacon, ami jelentős javulást eredményezett a vállalat profitabilitásában.

A Micron részvényárfolyama / Forrás: Concorde Értékpapír Zrt.

Ennek ellenére az akkor szintén mindenkori csúcsán álló árfolyam negatívan reagált a jelentésre. A piac a rendkívül magas növekedési ütem fenntarthatóságát kérdőjelezte meg, emellett a megemelt beruházási előrejelzés, illetve a közel-keleti konfliktus első pillanatai is megzavarták a befektetői hangulatot.

Az azóta eltelt három hónapban a memóriaipar környezete érdemben tovább javult, gyakorlatilag folyamatos pozitív hátszelet biztosítva a vállalat számára. A DRAM- és NAND-memóriaárak jelentősen emelkedtek, miközben a hiperskálázó technológiai cégek adatközponti beruházásai tovább gyorsultak. Ez a két tényező együtt erős keresleti oldalt teremt, ami pozitív hatással van mind a volumennövekedésre, mind az árazási erőre.

Forrás: Concorde Értékpapír Zrt.

Optimisták az elemzők

Ennek megfelelően a jelenlegi negyedévre vonatkozó piaci várakozások látványosan optimistábbak, miközben a masszív árfolyamemelkedést követően a részvény ismét történelmi csúcsközeli szintről néz szembe a negyedéves jelentéssel.

A vállalatot követő elemzők konszenzusos várakozása szerint a harmadik negyedévben a Micron 35,4 milliárd dolláros árbevétel mellett 20,4 dolláros EPS-t érhetett el, emellett vélhetően a piac kiemelten figyeli majd a 81,8 százalékos bruttó marzsra vonatkozó várakozást is.

Külön érdekesség, hogy az opciós piac a jelentés napjára 14 százalékos árfolyam-elmozdulást áraz. Öveket becsatolni!