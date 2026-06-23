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Media Markt

Megszólalt a Magyarországon is jelenlévő boltlánc kínai tulajdonosa: tömegek fogják elveszíteni a munkájukat – „Eljön a nap, amikor már nem lesz szükség rájuk”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben Európában és Magyarországon még csak most gyorsul fel a mesterséges intelligencia és a robotizáció térnyerése, Kína egyik legnagyobb technológiai vállalatának vezetője már nyíltan a futárok tömeges kiváltásáról beszél. A Media Markt és a Saturn tulajdonosi körében is megjelent JD.com alapítója szerint eljön az idő, amikor a csomagkézbesítők munkáját szinte teljes egészében robotok végzik majd.
VG
2026.06.23, 07:00

Miközben Európában és Magyarországon egyre több vállalat kísérletezik a mesterséges intelligencia és a robotizáció bevezetésével, Kína egyik legnagyobb technológiai vállalatának vezetője már nyíltan arról beszél, hogy bizonyos munkakörök hosszabb távon teljesen eltűnhetnek. Richard Liu, a JD.com alapítója és elnöke szerint eljön az idő, amikor a csomagkézbesítők munkáját szinte teljes egészében robotok veszik át. A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert a JD.com tavaly többségi részesedést szerzett a Media Marktban, ami Magyarországon is széleskörben jelen van.

Megszólalt a Media Markt kínai tulajdonosa: tömegek fogják elveszíteni a munkájukat – „Eljön a nap, amikor már nem lesz szükség rájuk”
Megszólalt a Media Markt kínai tulajdonosa: tömegek fogják elveszíteni a munkájukat – „Eljön a nap, amikor már nem lesz szükség rájuk” / Fotó: Imaginechina via AFP

A kínai üzletember a pekingi Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) vezérigazgatói fórumán beszélt arról, hogy a JD.com mintegy 700 ezer futárt foglalkoztat, ám hosszabb távon a kézbesítési feladatokat robotok vehetik át.

A jövőben, amikor a robotok szállítják ki a csomagokat, előbb-utóbb eljön a nap, amikor a futárokra gyakorlatilag már nem lesz szükség

fogalmazott Liu.

A vállalatvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha a jelenlegi dolgozók megélhetés nélkül maradnának. Elmondása szerint a JD.com már mintegy 120 oktatási intézménnyel kötött megállapodást azért, hogy a futárokat új feladatokra képezzék át. Az elképzelések szerint sokan a jövőben robotok javításával, karbantartásával vagy üzemeltetésével foglalkozhatnak.

Már zajlanak a tesztek

Bár Liu nem mondott konkrét időpontot arra, mikor válhat általánossá a robotizált kézbesítés, Kínában már több kísérleti projekt is működik. A helyi sajtó beszámolói szerint 

Sencsen repülőterén például robotok visznek ételeket az utasoknak a kapukhoz, 

míg más rendszerek képesek önállóan használni a városi tömegközlekedést, hogy feltöltsék az automatizált boltok készleteit.

A kínai kormány az elmúlt években kiemelt stratégiai ágazattá emelte a robotikát. A márciusban elfogadott új ötéves tervben a robottechnológia központi szerepet kapott, a cél pedig az, hogy az ország mesterségesintelligencia-kutatásait minél nagyobb arányban fordítsák gyakorlati, ipari alkalmazások felé.

Nemcsak a kékgallérosokat fenyegeti a változás

A robotizáció kérdése különösen érzékeny Kínában, ahol a gazdaság lassulása és a munkaerőpiaci problémák egyre nagyobb kihívást jelentenek. Az előrejelzések szerint az úgynevezett alkalmi vagy platformalapú munkavállalók száma idén elérheti a 320 millió főt, szemben az öt évvel ezelőtti 200 millióval. Ebbe a körbe tartoznak többek között a futárok, a sofőrök és számos más fizikai munkát végző dolgozó.

A kínai statisztikák szerint jelenleg a városi foglalkoztatás mintegy 40 százaléka kapcsolódik ehhez a szegmenshez. Eközben az ifjúsági munkanélküliségi ráta áprilisban 16,3 százalékon állt. A szakértők szerint a robotok elsősorban a fizikai munkaköröket veszélyeztetik, miközben a mesterséges intelligencia egyre több irodai és szellemi munkát is képes részben automatizálni.

A Media Markt tulajdonosaként Európában is terjeszkedik

Richard Liu kijelentése azért is kap különös figyelmet Európában, mert a JD.com már nem csupán kínai szereplő. A vállalat tavaly többségi tulajdont szerzett a düsseldorfi központú Ceconomy holdingban, mely a Media Markt és a Saturn elektronikai áruházláncok tulajdonosa. A tranzakció keretében a JD.com a Ceconomy részvényeinek közel 60 százalékát szerezte meg, így több mint ezer európai üzlet felett szerzett befolyást.

A felvásárlással a kínai cég jelentősen erősítette európai jelenlétét, és az Alibaba, valamint az Amazon egyik potenciális versenytársává válhat a kontinensen.

A tranzakció ugyanakkor az európai hatóságok figyelmét is felkeltette. Az Európai Bizottság májusban részletes vizsgálatot indított a több mint 2,2 milliárd eurós (mintegy 880 milliárd forintos) ügylet kapcsán, annak megállapítására, hogy a kínai állami támogatások torzíthatják-e a versenyt az európai piacon.

Nem megszüntetni, átalakítani akarják a munkát

Liu szerint a technológiai fejlődés célja nem az, hogy megfossza az embereket a munkalehetőségektől, hanem hogy érdekesebb és magasabb hozzáadott értékű feladatokat teremtsen. A JD.com vezetője úgy véli, hogy a robotok elterjedésével új szakmák jelennek meg, hasonlóan ahhoz, ahogyan ma már külön képzéseket indítanak mesterségesintelligencia-oktatóknak vagy drónpilótáknak.

A kérdés azonban nemcsak Kínában, hanem világszerte egyre sürgetőbb: miközben a vállalatok hatékonyságnövelési célból gyors ütemben automatizálnak, egyre több ország keresi a választ arra, hogyan lehet kezelni a technológiai fejlődés miatt átalakuló munkaerőpiacot.

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