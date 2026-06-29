Ez aztán a meglepetés, ő lehet a NATO új főtitkára: Zelenszkij egyik legjobb barátja válthatja Ruttét – a világ urai nagyon elégedettek vele

Az European Pravda értesülései alapján NATO főtitkár lenne Keir Stramer, aki néhány napja bejelentette: lemond a brit miniszterelnöki tisztségről. A lap szerint Starmernek jelentős támogatást kellene szereznie a brit kormány részéről ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen megszerezni a NATO főtitkári tisztségét. Bár a főtitkárt hivatalosan nem szavazással választják meg, a kinevezéshez a NATO valamennyi tagállamának politikai konszenzusára van szükség egyetlen jelölt személyéről.

Mark Rutte, a NATO főtitkára és Volodomir Zelenszkij, ukrán elnök

Fotó: AFP

Mindegyik tagállamnak támogatni kell a NATO főtitkári tisztjére aspirálót

Az Observer az értesülés kapcsán arról így, hogy Starmer-nek nehéz lesz elnyernie mind a 32 tagállam támogatását, mivel a politikai megállapodások kialakítása nem tartozik a brit miniszterelnök erősségei közé. Ugyanakkor támogatói komoly erőfeszítéseket tettek annak hangsúlyozására, hogy a hónap elején megrendezett G7-csúcstalálkozó is megerősítette: a többi európai vezető nagyra értékeli őt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel pedig olyan szoros kapcsolatot ápol, hogy időnként szinte véletlenül is „megcsörrentik egymás mobilját úgy, hogy a készülék a zsebükben van”.

Emlékeztetőül: június 22-én Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette, hogy hivatali ideje a végéhez közeledik. Bár a Munkáspárt vezetői posztjáért folyó hivatalos verseny csak júliusban kezdődik, Andy Burnhamet tekintik a legesélyesebbnek arra, hogy Nagy-Britannia következő miniszterelnöke legyen. Néhány nappal később az is ismertté vált, hogy Keir Starmer titkos tárgyalásokat folytatott feltételezett utódjával, Andy Burnhammel.

Donald Trump élesen bírálta Németországot, amiért szerinte nem támogatta kellőképpen az Egyesült Államokat az iráni konfliktus során. Mark Rutte NATO-főtitkár nyilatkozata vitát váltott ki, Trump ellenérzéseit pedig az keltette fel, hogy a NATO főtitkára bátornak nevezte az ukrán államfőt bátornak nevezte, aki „elég jól” védi országát Oroszországgal szemben – részletekért nyissa meg cikkünket a Világgazdaság oldalán.

Néhány nappal ezelőtt David Lammy brit miniszterelnök-helyettes kijelentette: az Egyesült Királyság külpolitikája – különösen Ukrajna támogatása és az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok helyreállítása – Keir Starmer távozása és az új miniszterelnök hivatalba lépése után sem fog megváltozni.