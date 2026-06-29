Ez aztán a meglepetés, ő lehet a NATO új főtitkára: Zelenszkij egyik legjobb barátja válthatja Ruttét – a világ urai nagyon elégedettek vele
Az European Pravda értesülései alapján NATO főtitkár lenne Keir Stramer, aki néhány napja bejelentette: lemond a brit miniszterelnöki tisztségről. A lap szerint Starmernek jelentős támogatást kellene szereznie a brit kormány részéről ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen megszerezni a NATO főtitkári tisztségét. Bár a főtitkárt hivatalosan nem szavazással választják meg, a kinevezéshez a NATO valamennyi tagállamának politikai konszenzusára van szükség egyetlen jelölt személyéről.
Mindegyik tagállamnak támogatni kell a NATO főtitkári tisztjére aspirálót
Az Observer az értesülés kapcsán arról így, hogy Starmer-nek nehéz lesz elnyernie mind a 32 tagállam támogatását, mivel a politikai megállapodások kialakítása nem tartozik a brit miniszterelnök erősségei közé. Ugyanakkor támogatói komoly erőfeszítéseket tettek annak hangsúlyozására, hogy a hónap elején megrendezett G7-csúcstalálkozó is megerősítette: a többi európai vezető nagyra értékeli őt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel pedig olyan szoros kapcsolatot ápol, hogy időnként szinte véletlenül is „megcsörrentik egymás mobilját úgy, hogy a készülék a zsebükben van”.
Emlékeztetőül: június 22-én Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette, hogy hivatali ideje a végéhez közeledik. Bár a Munkáspárt vezetői posztjáért folyó hivatalos verseny csak júliusban kezdődik, Andy Burnhamet tekintik a legesélyesebbnek arra, hogy Nagy-Britannia következő miniszterelnöke legyen. Néhány nappal később az is ismertté vált, hogy Keir Starmer titkos tárgyalásokat folytatott feltételezett utódjával, Andy Burnhammel.
Donald Trump élesen bírálta Németországot, amiért szerinte nem támogatta kellőképpen az Egyesült Államokat az iráni konfliktus során. Mark Rutte NATO-főtitkár nyilatkozata vitát váltott ki, Trump ellenérzéseit pedig az keltette fel, hogy a NATO főtitkára bátornak nevezte az ukrán államfőt bátornak nevezte, aki „elég jól” védi országát Oroszországgal szemben – részletekért nyissa meg cikkünket a Világgazdaság oldalán.
Néhány nappal ezelőtt David Lammy brit miniszterelnök-helyettes kijelentette: az Egyesült Királyság külpolitikája – különösen Ukrajna támogatása és az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok helyreállítása – Keir Starmer távozása és az új miniszterelnök hivatalba lépése után sem fog megváltozni.
Starmer büszke kormánya teljesítményére
Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, Keir Starmer alig két évvel azután mond le a brit miniszterelnökségről, hogy a Munkáspárt történelmi győzelmével hatalomra került. Távozását a sajtó szerint az indokolta, hogy elveszítette politikai támogatottságát.
Bár az Egyesült Királyságban sokan várták a miniszterelnök távozását, nem mindenki örül ennek. Keir Starmer vezetésével Nagy-Britannia az egyik legfontosabb támogatója volt Ukrajnának az orosz-ukrán háború során, így Volodimir Zelenszkij egy fontos szövetségest veszít vele.
Keir Starmer a Downing Street előtt, a lemondását bejelentő tájékoztatón a sajtó előtt felidézte, hogy sokan a párt végét jósolták, és elképzelhetetlennek tartották, hogy a Munkáspárt akár parlamenti többséget szerezzen. Keir Starmer szerint azonban
- sikerült megújítaniuk a pártot,
- felszámolniuk az antiszemitizmus problémáját, valamint helyreállítaniuk a bizalmat a gazdaság, a védelem és a nemzetbiztonság területén.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy két évvel ezelőtt a Downing Streetre való beköltözés élete legbüszkébb pillanata volt. Közölte: a 14 évnyi konzervatív kormányzás után lehetőséget kapott arra, hogy javítson emberek millióinak életén.
„Ezért léptem politikai pályára” – fogalmazott néhány napja Starmer, aki szerint a kormányzás legfontosabb célja mindig az volt, hogy valódi változást hozzon a brit emberek mindennapjaiban.
Keir Starmer lemondó beszédében kormánya eredményeit is sorolta, hangsúlyozva, hogy szerinte az elmúlt két évben sikerült javítani Nagy-Britannia gazdasági és társadalmi helyzetén.