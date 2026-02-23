Deviza
Európai Bizottság
kőolaj
Oroszország
szankciók Oroszország ellen

Célkeresztben az orosz kőolaj tengeri kereskedelme: készül a 20. szankciós csomag – Európa könnyen lábon lőheti magát

Az Európai Bizottság részleteket közölt az újabb, immár 20. szankciós csomagról Oroszországgal szemben. A retorziók célja továbbra is ugyanaz: megtörni az orosz gazdaságot, elvonni a háború elől a forrásokat és a nyomásgyakorlás révén tárgyalóasztalhoz ültetni Oroszországot. Az eddigi szankciók eredményessége számos vita tárgyát képezte már az elmúlt években, egy részük részleges eredményt el tudott érni, míg mások egyáltalán nem teljesítették a hozzájuk fűzött reményeket. Az új listán a célkeresztben az orosz nyersolaj exportjának további korlátozása szerepel, teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezetve be az energiahordozó kereskedelmére.
VG
2026.02.23., 10:53

Az Európai Unió újabb, immár 20. szankciós csomagja a korábbiaknál szélesebb körű korlátozásokat helyezne kilátásba Oroszországgal szemben, különös tekintettel az energiahordozók kereskedelmére és a pénzügyi kapcsolatokra – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. 

40.000 tons of diesel from Russia orosz kőolaj szankció
Az új listán a célkeresztben az orosz nyersolaj exportjának további korlátozása szerepel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kutatásban emlékeztettek , hogy a csomagot eredetileg a február 23-ai külügyminiszteri ülésen tervezték elfogadni, ám a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet miatt Magyarország jelezte: megfelelő európai garanciák hiányában élni fog vétójogával.

A magyar kormány álláspontja szerint a jelenlegi formájában elfogadott csomag súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat hordozna. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a csővezetékes szállítás szünetelése mellett egy tengeri szállítási tilalom gyakorlatilag ellehetetlenítené az ország kőolaj-ellátását.

A korábbi szankciók keretei

2022 februárja óta az Európai Unió összesen 19 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben. Ezek gazdasági, pénzügyi, diplomáciai és vízumintézkedéseket egyaránt tartalmaztak. A legutóbbi, 2025 októberében elfogadott csomag már kifejezetten az energiaszektort is célba vette:

  • tiltotta az orosz LNG uniós behozatalát,
  • bővítette az úgynevezett árnyékflottára vonatkozó hajólistát,
  • valamint újabb bankokra és fizetési rendszerekre vezetett be korlátozásokat.

A csomag része volt emellett az exportkontroll szigorítása, különösen a kettős felhasználású termékek és technológiák esetében, illetve újabb személyi és vállalati szankciók kivetése.

Újabb fejfájás Brüsszelnek: sorra lázadnak fel a tagállamok a 20. szankciós csomag ellen

Az EU újabb intézkedésekkel szorítaná vissza az orosz olajbevételeket, de a terv több fővárosban is ellenállásba ütközött. A szankciós vita már most az intézkedések hatékonyságát veszélyezteti.

Mit hozhat a 20. csomag?

A február elején nyilvánosságra került tervek szerint az új szankciók még tovább mennének. Felmerült a tengeri szolgáltatások teljes tilalma az orosz nyersolaj-kereskedelemben, az árnyékflotta további bővítése, valamint az LNG-szállításhoz szükséges tartályhajók és jégtörők karbantartásának korlátozása is. A pénzügyi szektorban újabb regionális bankok, alternatív fizetési csatornák és kriptovaluta-platformok kerülhetnek célkeresztbe.

Az exportkorlátozások köre is jelentősen bővülne: a gumitermékektől és traktoroktól kezdve a kiberbiztonsági szolgáltatásokig számos áru és szolgáltatás válna tiltottá. A tervezett intézkedések a korábban még nem érintett fémekre, vegyi anyagokra és kritikus ásványokra is kiterjednének.

Tanker "Eventin" pulled in off the island of Rügen orosz kőolaj szankció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az orosz olajexport alakulása

Az Oeconomus elemzése rámutat: a szankciós szigorítás hátterében az is állhat, hogy 2024-ben ismét enyhe növekedés volt tapasztalható az orosz nyers kőolaj exportjában. A kivitel több mint 90 százaléka Indiába és Kínába irányult, míg a finomított termékek esetében Törökország, Szingapúr és Brazília is jelentős vásárlónak számított.

Külön figyelmet érdemel az LPG-export, amely 2024-ben szintén bővült. Bár az EU 2024 végétől tiltotta az orosz LPG behozatalát, az adatok még azt mutatják, hogy több uniós ország, köztük

  • Franciaország,
  • Olaszország,
  • Magyarország
  • és Szlovákia

jelentős mennyiséget importált ebből az energiahordozóból. Az LPG stratégiai jelentőségű a vegyipar és a petrolkémia számára, miközben az unió magas importfüggőséggel küzd ezen a területen.

Magyarország ellátásbiztonsági dilemmája

Magyarország helyzete különösen érzékeny – hívta fel a figyelmet a gazdaságkutató. A Barátság kőolajvezeték sérülése után Ukrajna leállította a csővezetékes szállítást, így az orosz kőolajimport jelenleg szünetel.

Alternatívaként csak a tengeri útvonal maradt, amelyet azonban a tervezett szankciók szintén ellehetetleníthetnek.

Jelenleg az uniós szabályozás kivételt biztosít Magyarországnak és Szlovákiának a tengeri beszerzésre, ám ez a mentesség az új csomag életbe lépésével megszűnhet. Ez alapvetően kérdőjelezné meg az ország rövid távú energiaellátásának biztonságát.

Szijjártó Péter drámai üzenetet küldött: a vérünket akarják, de Magyarországgal senki nem szórakozhat

A külügyminiszter szerint nagy harc várható Brüsszelben. Szijjártó Péter megerősítette: Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt hadikölcsönt, amíg az veszélyezteti az ország energiaellátását.

Kérdéses a csomag hatékonysága

Az elemzés végkövetkeztetése szerint a 20. szankciós csomag ugyan átfogó és szigorú, hatékonysága továbbra is vitatható.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az orosz export és pénzügyi rendszer elleni korlátozások csak részben érték el céljukat, miközben a háború intenzitása nem csökkent.

Az Oeconomus szerint az EU számára sürgetőbb lenne olyan diplomáciai fórumok erősítése, amelyek a fegyveres konfliktus lezárását célozzák – akár a Béketanács, amelyet Donald Trump kezdeményezett. A harcok elhúzódása ugyanis nemcsak humanitárius, hanem súlyos gazdasági következményekkel is jár a teljes régió számára, így Magyarországon az ipari teljesítményre, az energiaárakra és az inflációra is.

A Közel-Kelet csak a kezdet: Trump új utat jelölt ki a Béketanács számára – erre még az ENSZ sem volt képes

Új diplomáciai konstrukció körvonalazódik Washingtonban. Donald Trump szerint a Béketanács munkája túlmutat a közel-keleti konfliktuson, és több nemzetközi kérdésben is kulcsszereplő lehet.

1 perc
parlament

Orbán Viktor a parlamentben: hiába a brüsszeli nyomás, ebben nem hátrál meg a kormány

Orbán Viktor beszédével indul a parlament tavaszi ülésszaka. Cikkünk frissül
8 perc
Hajdú-Bihar

Hajdú-Biharban érik a csoda: országos horderejű lehet a BMW-hatás – széttépik az autógyártót, mindenki a Neue Klasse iX3-at akarja

Várakozások szerint a BMW-hatás 2026-ban, de még inkább 2027-ben fogja látványosan felpörgetni Hajdú-Bihar vármegye már tavaly is figyelemre méltó ipari teljesítményét.
3 perc
Zelenszkij

Itt a felvétel: így fenyegette meg Zelenszkij Magyarországot, hogy elvágja a Barátság olajvezetéket

Közben egyre feltűnőbb, hogy továbbra sem szólal meg a kérdésben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki valamilyen háttéralkut köthetett az orosz energiahordozókról való leválásáról Münchenben.
