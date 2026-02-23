Célkeresztben az orosz kőolaj tengeri kereskedelme: készül a 20. szankciós csomag – Európa könnyen lábon lőheti magát

Az Európai Unió újabb, immár 20. szankciós csomagja a korábbiaknál szélesebb körű korlátozásokat helyezne kilátásba Oroszországgal szemben, különös tekintettel az energiahordozók kereskedelmére és a pénzügyi kapcsolatokra – írta elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Az új listán a célkeresztben az orosz nyersolaj exportjának további korlátozása szerepel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kutatásban emlékeztettek , hogy a csomagot eredetileg a február 23-ai külügyminiszteri ülésen tervezték elfogadni, ám a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet miatt Magyarország jelezte: megfelelő európai garanciák hiányában élni fog vétójogával.

A magyar kormány álláspontja szerint a jelenlegi formájában elfogadott csomag súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat hordozna. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a csővezetékes szállítás szünetelése mellett egy tengeri szállítási tilalom gyakorlatilag ellehetetlenítené az ország kőolaj-ellátását.

A korábbi szankciók keretei

2022 februárja óta az Európai Unió összesen 19 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben. Ezek gazdasági, pénzügyi, diplomáciai és vízumintézkedéseket egyaránt tartalmaztak. A legutóbbi, 2025 októberében elfogadott csomag már kifejezetten az energiaszektort is célba vette:

tiltotta az orosz LNG uniós behozatalát,

bővítette az úgynevezett árnyékflottára vonatkozó hajólistát,

valamint újabb bankokra és fizetési rendszerekre vezetett be korlátozásokat.

A csomag része volt emellett az exportkontroll szigorítása, különösen a kettős felhasználású termékek és technológiák esetében, illetve újabb személyi és vállalati szankciók kivetése.

Mit hozhat a 20. csomag?

A február elején nyilvánosságra került tervek szerint az új szankciók még tovább mennének. Felmerült a tengeri szolgáltatások teljes tilalma az orosz nyersolaj-kereskedelemben, az árnyékflotta további bővítése, valamint az LNG-szállításhoz szükséges tartályhajók és jégtörők karbantartásának korlátozása is. A pénzügyi szektorban újabb regionális bankok, alternatív fizetési csatornák és kriptovaluta-platformok kerülhetnek célkeresztbe.