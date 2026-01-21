Az Európai Unió nekimenne a kínai tech cégeknek – miközben az Egyesült Államok vámokkal fenyegeti Európát

Az Európai Unió szigorítani készül a kritikus infrastruktúrákat érintő technológiai beszállítók ellenőrzését: egy kedden Brüsszelben bemutatott tervezet szerint a magas kockázatúnak minősített cégek alkatrészeit és berendezéseit fokozatosan ki kell vonni a kulcsfontosságú ágazatokból.

Az Európai Bizottság korlátozná a kínai beszállítókat / Fotó: Maxx-Studio / Shutterstock

Az Európai Bizottság a Kibervédelmi Törvény (Cybersecurity Act) módosításával lépne fel a növekvő kibertámadások, zsarolóvírus-incidensek és kémkedési kockázatok ellen, miközben csökkentené az EU függőségét a nem európai – főként kínai – beszállítóktól.

Bár a dokumentum nem nevez meg konkrét vállalatokat vagy országokat, a szakértők és a piaci reakciók szerint a lépés elsősorban a Huaweit és más kínai cégeket célozna. A javaslat hátterében az áll, hogy az EU már 2020 óta próbálja korlátozni az úgynevezett magas kockázatú beszállítók szerepét az 5G-hálózatokban, ám

ennek végrehajtása tagállamonként eltérő volt, részben a magas csereköltségek miatt.

Mostantól kötelezővé tennék a folyamatot: a magas kockázatú listára kerülő beszállítók kulcsfontosságú komponenseit a mobilhálózatokban legfeljebb 36 hónapon belül ki kell vonni. A fix hálózatokra (optikai kábelek, tengeralattjáró-kábelek) és műholdas rendszerekre vonatkozó határidőket később határoznák meg.

A Reuters szerint az intézkedések 18 kritikus ágazatra terjednének ki, köztük az energiagazdálkodásra, vízhálózatokra, csatlakoztatott és önvezető járművekre, drónokra, felhőszolgáltatásokra, orvosi eszközökre, félvezetőkre és űrtechnológiára. Az EU szerint ez növeli a biztonságot és a technológiai függetlenséget.

„Az új kibervédelmi csomaggal jobb védelmet tudunk nyújtani kritikus ellátási láncainknak, és határozottabban léphetünk fel a kibertámadások ellen” – nyilatkozta Henna Virkkunen, az EU technológiai biztosa. Hozzátette: a lépés fontos előrelépés az európai technológiai szuverenitás és a polgárok biztonsága felé.

A korlátozások csak hivatalos, a bizottság vagy legalább három tagállam által indított kockázatértékelés után lépnének életbe, figyelembe véve a piaci hatásokat és a gazdaságossági szempontokat is.