Az elmúlt években számos olyan írás jelent meg a világsajtóban a kínai technológiai óriás, a Huawei fejlesztési sikereiről és kutatási tevékenységéről, amelyek azt sugallták, hogy a céggel szemben hozott amerikai szankciók kudarcot vallottak. Ezek között az egyik csúcspontot a 2023 augusztusában a kínai vállalat által piacra dobott okostelefon-modell jelentette, amelynek mikrocsip-technológiai színvonala megdöbbentette a nyugati szakértőket. De lehet említeni azokat a statisztikákat is, amelyek szerint a kínai vállalat árbevétel arányosan jóval többet költ kutatás-fejlesztésre, mint az Apple, az Amazon vagy az Alphabet. Ezeket a tudósításokat olvasva valóban az a kép rajzolódik ki, hogy Washington korlátozásai a céggel szemben – és általában a kínai vállalatokkal szembeni technológiai szankciók – nem érték el a kívánt célt. Ez a megállapítás azonban abból a téves feltételezésből indul ki, hogy Washington célja a Huawei tönkretétele volt. Valójában az amerikai kormányzat sosem tűzte ki ezt a gyakorlatilag elérhetetlen célt, így nem is ennek megvalósulásán célszerű lemérni a szankciók hatásosságát.

A Huawei a világban az amerikai szankciók előtt és után / Fotó: Shutterstock

A washingtoni kormányzat 2017 decemberében kezdte meg Huawei elleni hadjáratát, amikor is megtiltotta a védelmi minisztériumnak, hogy a cég termékeit vásárolja. Ennél fájdalmasabb volt a kínai vállalat számára, hogy 2019-ben felkerült az amerikai kereskedelmi minisztérium fekete listájára, amelyen szereplő vállalatoknak az amerikai cégek csak külön engedéllyel adhatnak el bizonyos technológiákat. Washington intézkedései az USA területén kívül bejegyzett cégeket is korlátozzák abban, hogy amerikai technológiával vagy szoftverrel készülő termékeket adjanak el a Huaweinek. A saját intézkedések mellett Washington nyomás alá helyezett más országokat is, hogy az új 5G infrastruktúrát ne a kínai vállalat eszközeivel építsék ki, illetve távolítsák el azokat a meglévő hálózatokból.

Az amerikai szankciók eredményességének megítéléséhez abból kell kiindulni, hogy Washington alapvetően három konkrét célt akart általuk elérni. Egyrészt erősíteni saját kritikus infrastruktúrájának biztonságát, másrészt biztonságossá tenni a szövetségesekkel való kommunikációt, harmadrészt pedig megakadályozni, hogy a Huawei monopolhelyzetbe kerüljön világszinten az 5G infrastruktúra-eszközök piacán. Ezen a három konkrét célon felül még egy stratégiai célkitűzései is volt az amerikai kormányzatnak, még pedig meghonosítani a szövetséges országokban is a meggyőződést, hogy a kínai technológia alkalmazása a kritikus területeken nemzetbiztonsági kockázatot jelent.