Berlin és Madrid kőkemény meccsbe ment bele Brüsszellel – mindezt egy kínai multi miatt
A vita középpontjában elsősorban a Huawei és a kínai ZTE áll. Az Európai Bizottság korábban mindkét kínai vállalatot „magas kockázatú beszállítónak” minősítette a távközlési hálózatok szempontjából, és arra ösztönözte a tagállamokat, hogy zárják ki őket a kapcsolódó infrastruktúrából. A bizottság most a kiberbiztonsági jogszabály felülvizsgálatával erősebb uniós felügyeletet akar bevezetni.
A Huawei egyeduralma kezdődhet
A tervezett módosítás lényege, hogy a kiberbiztonsági értékelések ne csak technikai szempontokat vizsgáljanak, hanem azt is, mekkora kockázatot jelenthet egy külföldi állam befolyása, illetve az, ha az unió túlságosan függővé válik egyes beszállítóktól. A bizottság ajánlásai így jogilag kötelezővé válhatnának
az egész Európai Unióban.
Berlin és Madrid azonban attól tart, hogy egy uniós szintű tiltás túl nagy politikai és gazdasági kockázattal járna. A források szerint a két ország képviselői arra figyelmeztettek, hogy Peking megtorló lépéseket tehet, ha az EU kizárja a Huawei, a ZTE vagy más kínai szereplők termékeit a távközlési hálózatokból. Emellett a Bloomberg szerint az is felmerült, hogy a tiltás megdrágíthatja az európai mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítését.
Megkerülhetetlen játékosok a tech iparban
Az Európai Unió tagállamai egyszerre próbálják megőrizni a Kínával folytatott kereskedelmi kapcsolatok előnyeit, és csökkenteni a külföldi technológiától való függést a stratégiai ágazatokban. A távközlési infrastruktúra ebből a szempontból különösen fontos, mert nemcsak a mobilhálózatokról,
- hanem az adatforgalom,
- az ipari digitalizáció
- és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások alapjáról is szó van.
Németország kancellárja, Friedrich Merz korábban bírálta a Kínától való túlzott függést, ugyanakkor az idén arról beszélt, hogy új lendületet adna a német–kínai kapcsolatok erősítésének. A berlini kormányon belül sincs teljes egyetértés: a források szerint vannak, akik támogatják a Kínától való függés csökkentését, mások viszont politikai robbanóanyagnak tartják az uniós tiltás ötletét.
Spanyolországnak a kínai elektromos autózás a gyengéje
Spanyolország szintén azt hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak megfelelő szerepet kell kapniuk annak eldöntésében, egy ország, beszállító vagy termék jelent-e szerkezeti kockázatot. Madrid az elmúlt években
egyre aktívabban képviselte a kínai érdekeket
az Európai Unión belül. Pedro Sánchez miniszterelnök négy év alatt négyszer járt Pekingben, miközben kínai beruházásokat igyekezett Spanyolországba vonzani, főként az elektromos autózás és a megújuló energia területén.
Az európai törvényhozás tanácstalan az ügyben
Európai és amerikai törvényhozók, valamint kiberbiztonsági szakértők évek óta figyelmeztetnek arra, hogy kínai cégek elméletileg olyan hátsó hozzáféréseket építhetnének be eszközeikbe, amelyek jogosulatlan hozzáférést adhatnak európai felhasználók személyes adataihoz. A Huawei és a ZTE
visszautasítja ezeket az állításokat.
A Huawei szóvivője szerint a kínai beszállítók kizárása pusztán származási országuk alapján sértené az Európai Unió alapvető jogi elveit, köztük a méltányosságot.