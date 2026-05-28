Berlin és Madrid kőkemény meccsbe ment bele Brüsszellel – mindezt egy kínai multi miatt

A vita középpontjában elsősorban a Huawei és a kínai ZTE áll. Az Európai Bizottság korábban mindkét kínai vállalatot „magas kockázatú beszállítónak” minősítette a távközlési hálózatok szempontjából, és arra ösztönözte a tagállamokat, hogy zárják ki őket a kapcsolódó infrastruktúrából. A bizottság most a kiberbiztonsági jogszabály felülvizsgálatával erősebb uniós felügyeletet akar bevezetni.

A Huawei nagy bajban van Európában / Fotó: XY

A Huawei egyeduralma kezdődhet

A tervezett módosítás lényege, hogy a kiberbiztonsági értékelések ne csak technikai szempontokat vizsgáljanak, hanem azt is, mekkora kockázatot jelenthet egy külföldi állam befolyása, illetve az, ha az unió túlságosan függővé válik egyes beszállítóktól. A bizottság ajánlásai így jogilag kötelezővé válhatnának

az egész Európai Unióban.

Berlin és Madrid azonban attól tart, hogy egy uniós szintű tiltás túl nagy politikai és gazdasági kockázattal járna. A források szerint a két ország képviselői arra figyelmeztettek, hogy Peking megtorló lépéseket tehet, ha az EU kizárja a Huawei, a ZTE vagy más kínai szereplők termékeit a távközlési hálózatokból. Emellett a Bloomberg szerint az is felmerült, hogy a tiltás megdrágíthatja az európai mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítését.

Megkerülhetetlen játékosok a tech iparban

Az Európai Unió tagállamai egyszerre próbálják megőrizni a Kínával folytatott kereskedelmi kapcsolatok előnyeit, és csökkenteni a külföldi technológiától való függést a stratégiai ágazatokban. A távközlési infrastruktúra ebből a szempontból különösen fontos, mert nemcsak a mobilhálózatokról,

hanem az adatforgalom,

az ipari digitalizáció

és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások alapjáról is szó van.

Németország kancellárja, Friedrich Merz korábban bírálta a Kínától való túlzott függést, ugyanakkor az idén arról beszélt, hogy új lendületet adna a német–kínai kapcsolatok erősítésének. A berlini kormányon belül sincs teljes egyetértés: a források szerint vannak, akik támogatják a Kínától való függés csökkentését, mások viszont politikai robbanóanyagnak tartják az uniós tiltás ötletét.