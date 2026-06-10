A Pentagon újabb kínai nagyvállalatokat tett feketelistára: a Huawei mellé került az Alibaba és a BYD is

A Pentagon listája még 2025 elején készült, azonban a frissítés régóta esedékes volt. Ám Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozóját követően nem volt teljesen egyértelmű, hogy lazítás jön, vagy tovább növekszik a gazdasági feszültség a két nagyhatalom között.

A Pentagon kínai nagyvállalatokat tett feketelistára / Fotó: Evan Vucci

A lépés arra enged következtetni, hogy egyelőre nem várható enyhülés a kétoldalú kapcsolatokban, de a hadsereg döntése az átlagfogyasztóra nem lesz hatással. Annyi viszont bizonyos, hogy amerikai katonák továbbra sem fognak BYD terepjárókkal közlekedni, vagy Huawei eszközök segítségével kommunikálni.

A Pentagon listáján több jelentős kínai technológiai vállalat is szerepel

Tajvan miatt egyre feszültebb a csendes-óceáni geopolitikai helyzet, és a kiélezett gazdasági verseny sem enyhül. Az amerikai döntéshozók növekvő kockázatot látnak a kínai térnyerésben, amit különböző gazdasági szankciókkal és szigorú szabályozással igyekeznek fékezni.

A folyamat eszkalációját és a helyzet komolyságát jól példázza a hadsereg friss döntése is, amely bővítette az amerikai védelmi szektor közbeszerzéseiből kitiltott, ismert kínai vállalatokat körét. Az aktuális lista legismertebb szereplői:

Alibaba − e-kereskedelem, online piacterek, felhőszolgáltatások, digitális média, logisztika és mesterséges intelligencia; A cégcsoporthoz tartozik a Taobao, a Tmall, az Alibaba.com, az AliExpress, a Cainiao és az Alibaba Cloud

Baidu − keresőmotor, online hirdetések, mesterséges intelligencia, felhő- és térképszolgáltatások, autonóm vezetési megoldások, Apollo robottaxi

BYD − autógyártás, akkumulátorok, energiatárolási megoldások, továbbá ipari és elektronikai berendezések gyártása

Huawei − távközlési berendezések, 5G-technológia, optikai hálózatok, okoseszközök, okostelefonok, felhőszolgáltatások, mesterségesintelligencia-fejlesztések, autóipari intelligens rendszerek

NIO − autógyártás és akkumulátorcsere-hálózat; a vállalathoz tartozik az ONVO és a Firefly márka is

DJI − civil, kereskedelmi és ipari drónok, kamerarendszerek gyártása, térképezési megoldások

Tencent − online játékok, közösségi és kommunikációs platformok (például WeChat), fintechmegoldások, online hirdetések, felhőszolgáltatások, mesterségesintelligencia-fejlesztések

TP-Link − otthoni és kisvállalati hálózati eszközök, például: wifirouterek, mesh rendszerek, WLAN-eszközök, okosotthon-kiegészítők, biztonsági kamerák

A felsorolt vállalatok némelyikét nehezebb kikerülni bizonyos közbeszerzések esetén, mivel hatalmas világpiaci részesedésük van, néhány esetben pedig nincs is direkt konkurensük.

Becslések szerint a Huawei 31 százalékos részesedésével a legnagyobb szereplő a távközlésiberendezés-piacon, míg a TP-Link a wifirouterek értékesítésében jár élen, megközelítőleg az eladások 22 százalékát adja. Az egyik legmegdöbbentőbb adatot a DJI produkálja, mivel szinte egyeduralkodó a dróngyártók között, nagyjából 70 százalékos a világpiaci részesedése, az Egyesült Államok néhány szegmensében pedig ennél is magasabb lehet az arány.

A DJI drónjai például az orosz–ukrán konfliktusban is szerepet kapnak, mindkét fél aktívan alkalmazza a kínai eredetű technológiát, amelyet elsősorban hírszerzési feladatokra használnak. A vállalat hivatalosan nem folytat ugyan kereskedelmi tevékenységet a háborúban álló országokban, de termékei néhány esetben így is eljutnak a frontvonalra.