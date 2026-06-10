A Pentagon újabb kínai nagyvállalatokat tett feketelistára: a Huawei mellé került az Alibaba és a BYD is
A Pentagon listája még 2025 elején készült, azonban a frissítés régóta esedékes volt. Ám Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozóját követően nem volt teljesen egyértelmű, hogy lazítás jön, vagy tovább növekszik a gazdasági feszültség a két nagyhatalom között.
A lépés arra enged következtetni, hogy egyelőre nem várható enyhülés a kétoldalú kapcsolatokban, de a hadsereg döntése az átlagfogyasztóra nem lesz hatással. Annyi viszont bizonyos, hogy amerikai katonák továbbra sem fognak BYD terepjárókkal közlekedni, vagy Huawei eszközök segítségével kommunikálni.
A Pentagon listáján több jelentős kínai technológiai vállalat is szerepel
Tajvan miatt egyre feszültebb a csendes-óceáni geopolitikai helyzet, és a kiélezett gazdasági verseny sem enyhül. Az amerikai döntéshozók növekvő kockázatot látnak a kínai térnyerésben, amit különböző gazdasági szankciókkal és szigorú szabályozással igyekeznek fékezni.
A folyamat eszkalációját és a helyzet komolyságát jól példázza a hadsereg friss döntése is, amely bővítette az amerikai védelmi szektor közbeszerzéseiből kitiltott, ismert kínai vállalatokat körét. Az aktuális lista legismertebb szereplői:
- Alibaba − e-kereskedelem, online piacterek, felhőszolgáltatások, digitális média, logisztika és mesterséges intelligencia; A cégcsoporthoz tartozik a Taobao, a Tmall, az Alibaba.com, az AliExpress, a Cainiao és az Alibaba Cloud
- Baidu − keresőmotor, online hirdetések, mesterséges intelligencia, felhő- és térképszolgáltatások, autonóm vezetési megoldások, Apollo robottaxi
- BYD − autógyártás, akkumulátorok, energiatárolási megoldások, továbbá ipari és elektronikai berendezések gyártása
- Huawei − távközlési berendezések, 5G-technológia, optikai hálózatok, okoseszközök, okostelefonok, felhőszolgáltatások, mesterségesintelligencia-fejlesztések, autóipari intelligens rendszerek
- NIO − autógyártás és akkumulátorcsere-hálózat; a vállalathoz tartozik az ONVO és a Firefly márka is
- DJI − civil, kereskedelmi és ipari drónok, kamerarendszerek gyártása, térképezési megoldások
- Tencent − online játékok, közösségi és kommunikációs platformok (például WeChat), fintechmegoldások, online hirdetések, felhőszolgáltatások, mesterségesintelligencia-fejlesztések
- TP-Link − otthoni és kisvállalati hálózati eszközök, például: wifirouterek, mesh rendszerek, WLAN-eszközök, okosotthon-kiegészítők, biztonsági kamerák
A felsorolt vállalatok némelyikét nehezebb kikerülni bizonyos közbeszerzések esetén, mivel hatalmas világpiaci részesedésük van, néhány esetben pedig nincs is direkt konkurensük.
Becslések szerint a Huawei 31 százalékos részesedésével a legnagyobb szereplő a távközlésiberendezés-piacon, míg a TP-Link a wifirouterek értékesítésében jár élen, megközelítőleg az eladások 22 százalékát adja. Az egyik legmegdöbbentőbb adatot a DJI produkálja, mivel szinte egyeduralkodó a dróngyártók között, nagyjából 70 százalékos a világpiaci részesedése, az Egyesült Államok néhány szegmensében pedig ennél is magasabb lehet az arány.
A DJI drónjai például az orosz–ukrán konfliktusban is szerepet kapnak, mindkét fél aktívan alkalmazza a kínai eredetű technológiát, amelyet elsősorban hírszerzési feladatokra használnak. A vállalat hivatalosan nem folytat ugyan kereskedelmi tevékenységet a háborúban álló országokban, de termékei néhány esetben így is eljutnak a frontvonalra.
A hadsereg korlátozása a háztartásokat nem érinti
Az intézkedés formálisan nem eredményez azonnali és teljes importtilalmat az említett cégekkel szemben, azonban a hatályos jogszabályok szerint a védelmi minisztériumnak már júniustól tilos lesz közvetlen üzletet kötni a szóban forgó vállalatokkal, majd 2027-től a termékeiket harmadik félen keresztül is tilos lesz megvásárolni.
A listára újonnan felkerült NIO úgy nyilatkozott, hogy a korlátozások nem érintik, míg a bekerülés tényére reagálva az Alibaba közölte, hogy a Pentagon döntése nem gátolja meg abban, hogy amerikai üzleti tevékenységét a megszokott módon folytassa.
A korlátozás nem csupán a kínai vállalatokra lehet hatással, mivel a Pentagon és nemzetközi partnerei között bizalmatlanságot szülhet, ami megnehezítheti és megdrágíthatja az amerikai hadsereg bizonyos részlegeinek felszerelését.
Az eset a nemzetközi kapcsolatok tekintetében pedig felhívja a figyelmet arra, hogy az USA–Kína-verseny folytatódik:
Washington ezeket már nem elszigetelt vállalatokként kezeli. Az egész technológiai ökoszisztémát stratégiai versenytérként értelmezi
− mutatott rá a háttérben meghúzódó stratégiai folyamatokra Craig Singleton, a washingtoni Foundation for Defense of Democracies Kína-szakértője.
Kína diplomáciai választ adott
Kína washingtoni nagykövetsége szinte azonnal reagált a hírre, és közölte, hogy Peking ellenzi a diszkriminatív jellegű listát, valamint a nemzetközi vállalatok üldözését:
Az Egyesült Államoknak fel kell hagynia ezzel a helytelen gyakorlattal, és tisztességes, igazságos, valamint diszkriminációtól mentes környezetet kell teremtenie a kínai vállalatok számára
− írta a nagykövetség szóvivője közleményében, majd hangsúlyozta, hogy az érintett cégek betartják a helyi törvényeket és szabályozásokat.
Miért van szükség a listára, és hogyan működik?
A Pentagon listájára olyan cégek kerülhetnek fel, amelyek katonai vállalatnak minősíthetők a megszabott kritériumrendszer szerint. Ehhez
nem szükséges direkt összeköttetésben lenni a kínai hadsereggel, sok esetben más állami hivatalokkal vagy szervekkel létesített aktív gazdasági kapcsolat képzi a döntés alapját.
A lista évente frissül, egy adott vállalat pedig akár le is kerülhet róla, ám erre általában csak akkor kerül sor, amikor az adott cég berekeszti gazdasági tevékenységét az Egyesült Államokban, vagy esetleg átszervezi magát és nevet változtat.
Az amerikai álláspont egyértelmű, az állam közvetlen fenyegetésnek tartja a kínai jelenlétet az ország gazdaságában, különösen a haderő ellátási láncaiban:
A frissített lista figyelmeztetés az amerikai gazdasági szereplőknek, a kormányzat minden szintjének és az amerikai népnek. Ezek a vállalatok nemzeti érdekeinkkel szemben dolgoznak együtt a kínai hadsereggel
− mondta John Moolenaar, a képviselőház Kínával foglalkozó különbizottságának elnöke.
Több érintett kínai vállalat is reagált
Az Alibaba szinte azonnal reagált a fejleményekre, és tagadta, hogy a Pentagon döntése megalapozott lenne:
Az Alibaba nem kínai katonai vállalat, és nem része semmilyen katonai-polgári fúziós stratégiának. Minden rendelkezésre álló jogi lépést megteszünk a vállalatunk jó hírnevének megsértése miatt
− olvasható a cég által kiadott közleményben.
A vádakra, a szintén új bekerülő, Baidu is gyorsan válaszolt. A vezetés közölte, hogy az amerikai hadügyminisztérium állításai hamisak, és mindent meg fognak tenni, hogy lekerüljenek a listáról.
A helyzet Donald Trump és Hszi Csin-ping csúcstalálkozóját követően sem enyhült érdemben a két nagyhatalom között. A következő kérdés, hogy ha tovább mélyül a konfliktus, az milyen hatással lesz az erősen összefonódó kétoldalú gazdasági kapcsolatra, illetve a világgazdaság egészére.