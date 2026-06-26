Váratlan fordulat: megérkezett Putyin ítélete, amire az egész világ várt – döntöttek az oroszok a gázolajtilalomról, de ez még nem a vége

Napok óta az lebegett a nemzetközi energiapiac felett, hogy Vlagyimir Putyin teljesen leállíthatja a gázolaj exportját. A világ egyik legnagyobb dízelexportőrének ilyen lépése könnyen újabb üzemanyagár-emelkedést indíthatott volna el, különösen Európában, amely közvetve továbbra is jelentős mennyiségű orosz eredetű dízelhez jut.

Vlagyimir Putyin egyelőre nem húzta meg a ravaszt – de a fegyvert nem tette vissza a tokjába / Fotó: AFP

Ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, az orosz kormány az ukrán dróntámadások miatt kialakult üzemanyaghiány és finomítói kiesések következtében kezdte mérlegelni a legszigorúbb eszköz, a teljes exporttilalom bevezetését.

Pénteken döntöttek Putyinék, egyelőre marad az export

A pénteki kormányzati egyeztetésen végül nem született döntés a teljes exporttilalomról – írta az Interfax. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes vezetésével áttekintették a hazai üzemanyagpiac helyzetét, és arra jutottak, hogy jelenleg nincs szükség újabb korlátozásokra. A kabinet szerint a belföldi ellátás stabil, a mezőgazdasági munkákhoz szükséges készletek rendelkezésre állnak, ezért a korábban belengetett intézkedést egyelőre nem vezetik be.

Ez lényeges fordulat ahhoz képest, hogy néhány nappal korábban Novak még arról beszélt, a kormány komolyan mérlegeli a teljes exportstopot.

Akkor a helyzetet ugyan „nehéznek, de ellenőrzés alatt állónak" nevezte, és jelezte, hogy minden lehetséges eszközt vizsgálnak a hazai piac stabilizálása érdekében.

Az ok nem változott

A háttérben továbbra is ugyanazok a problémák állnak. Az ukrán dróntámadások az elmúlt hónapokban több orosz finomítót is megrongáltak, emiatt visszaesett az üzemanyag-termelés, miközben a nyári utazási szezon és a mezőgazdasági munkák jelentősen növelték a keresletet. Az orosz hatóságok ezért elhalasztották a finomítók tervezett karbantartásait, maximális kapacitásra kapcsolták az üzemeket, sőt

adóintézkedésekkel

és támogatásokkal

is igyekeznek növelni a belföldi kínálatot. Oroszország már korábban megtiltotta a benzin és a repülőgép-üzemanyag exportját, így a dízel lett volna a következő olyan termék, amelynél teljes exportkorlátozás jöhetett volna.