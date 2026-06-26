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energiabiztonság
energiaválság
Vlagyimir Putyin

Váratlan fordulat: megérkezett Putyin ítélete, amire az egész világ várt – döntöttek az oroszok a gázolajtilalomról, de ez még nem a vége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pénteken dőlt el a világ gázolajpiacát napok óta izgalomban tartó kérdés: az orosz kormány egyelőre nem vezeti be a teljes gázolajexport-tilalmat. A döntés megnyugvást hozhat az üzemanyagpiacnak, ugyanakkor Putyinék egyértelművé tették, hogy a korlátozás továbbra is bármikor napirendre kerülhet, ha romlik a hazai ellátás.
VG
2026.06.26, 20:42

Napok óta az lebegett a nemzetközi energiapiac felett, hogy Vlagyimir Putyin teljesen leállíthatja a gázolaj exportját. A világ egyik legnagyobb dízelexportőrének ilyen lépése könnyen újabb üzemanyagár-emelkedést indíthatott volna el, különösen Európában, amely közvetve továbbra is jelentős mennyiségű orosz eredetű dízelhez jut.

Putyin orosz rubel
Vlagyimir Putyin egyelőre nem húzta meg a ravaszt – de a fegyvert nem tette vissza a tokjába / Fotó: AFP

Ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, az orosz kormány az ukrán dróntámadások miatt kialakult üzemanyaghiány és finomítói kiesések következtében kezdte mérlegelni a legszigorúbb eszköz, a teljes exporttilalom bevezetését.

Pénteken döntöttek Putyinék, egyelőre marad az export

A pénteki kormányzati egyeztetésen végül nem született döntés a teljes exporttilalomról – írta az Interfax. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes vezetésével áttekintették a hazai üzemanyagpiac helyzetét, és arra jutottak, hogy jelenleg nincs szükség újabb korlátozásokra. A kabinet szerint a belföldi ellátás stabil, a mezőgazdasági munkákhoz szükséges készletek rendelkezésre állnak, ezért a korábban belengetett intézkedést egyelőre nem vezetik be.

Ez lényeges fordulat ahhoz képest, hogy néhány nappal korábban Novak még arról beszélt, a kormány komolyan mérlegeli a teljes exportstopot.

Akkor a helyzetet ugyan „nehéznek, de ellenőrzés alatt állónak" nevezte, és jelezte, hogy minden lehetséges eszközt vizsgálnak a hazai piac stabilizálása érdekében.

Az ok nem változott

A háttérben továbbra is ugyanazok a problémák állnak. Az ukrán dróntámadások az elmúlt hónapokban több orosz finomítót is megrongáltak, emiatt visszaesett az üzemanyag-termelés, miközben a nyári utazási szezon és a mezőgazdasági munkák jelentősen növelték a keresletet. Az orosz hatóságok ezért elhalasztották a finomítók tervezett karbantartásait, maximális kapacitásra kapcsolták az üzemeket, sőt

  • adóintézkedésekkel
  • és támogatásokkal

is igyekeznek növelni a belföldi kínálatot. Oroszország már korábban megtiltotta a benzin és a repülőgép-üzemanyag exportját, így a dízel lett volna a következő olyan termék, amelynél teljes exportkorlátozás jöhetett volna.

Fellélegezhet a piac, de nincs vége a történetnek

A pénteki döntés rövid távon megnyugtathatja az üzemanyagpiacokat, hiszen nem esik ki a világ egyik legfontosabb dízelszállítója. Ez különösen fontos Európának, ahol a gázolaj ára érzékenyen reagál minden olyan hírre, amely a globális kínálat szűkülését vetíti előre.

A veszély ugyanakkor nem múlt el. Az orosz kormány világossá tette, hogy továbbra is napi szinten figyeli a hazai üzemanyagpiacot, és ha ismét ellátási problémák alakulnak ki, a teljes gázolajexport-tilalom továbbra is az asztalon marad. 

Vagyis Putyin egyelőre nem húzta meg a ravaszt – de a fegyvert nem tette vissza a tokjába.

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