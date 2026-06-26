Váratlan fordulat: megérkezett Putyin ítélete, amire az egész világ várt – döntöttek az oroszok a gázolajtilalomról, de ez még nem a vége
Napok óta az lebegett a nemzetközi energiapiac felett, hogy Vlagyimir Putyin teljesen leállíthatja a gázolaj exportját. A világ egyik legnagyobb dízelexportőrének ilyen lépése könnyen újabb üzemanyagár-emelkedést indíthatott volna el, különösen Európában, amely közvetve továbbra is jelentős mennyiségű orosz eredetű dízelhez jut.
Ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, az orosz kormány az ukrán dróntámadások miatt kialakult üzemanyaghiány és finomítói kiesések következtében kezdte mérlegelni a legszigorúbb eszköz, a teljes exporttilalom bevezetését.
Pénteken döntöttek Putyinék, egyelőre marad az export
A pénteki kormányzati egyeztetésen végül nem született döntés a teljes exporttilalomról – írta az Interfax. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes vezetésével áttekintették a hazai üzemanyagpiac helyzetét, és arra jutottak, hogy jelenleg nincs szükség újabb korlátozásokra. A kabinet szerint a belföldi ellátás stabil, a mezőgazdasági munkákhoz szükséges készletek rendelkezésre állnak, ezért a korábban belengetett intézkedést egyelőre nem vezetik be.
Ez lényeges fordulat ahhoz képest, hogy néhány nappal korábban Novak még arról beszélt, a kormány komolyan mérlegeli a teljes exportstopot.
Akkor a helyzetet ugyan „nehéznek, de ellenőrzés alatt állónak" nevezte, és jelezte, hogy minden lehetséges eszközt vizsgálnak a hazai piac stabilizálása érdekében.
Az ok nem változott
A háttérben továbbra is ugyanazok a problémák állnak. Az ukrán dróntámadások az elmúlt hónapokban több orosz finomítót is megrongáltak, emiatt visszaesett az üzemanyag-termelés, miközben a nyári utazási szezon és a mezőgazdasági munkák jelentősen növelték a keresletet. Az orosz hatóságok ezért elhalasztották a finomítók tervezett karbantartásait, maximális kapacitásra kapcsolták az üzemeket, sőt
- adóintézkedésekkel
- és támogatásokkal
is igyekeznek növelni a belföldi kínálatot. Oroszország már korábban megtiltotta a benzin és a repülőgép-üzemanyag exportját, így a dízel lett volna a következő olyan termék, amelynél teljes exportkorlátozás jöhetett volna.
Fellélegezhet a piac, de nincs vége a történetnek
A pénteki döntés rövid távon megnyugtathatja az üzemanyagpiacokat, hiszen nem esik ki a világ egyik legfontosabb dízelszállítója. Ez különösen fontos Európának, ahol a gázolaj ára érzékenyen reagál minden olyan hírre, amely a globális kínálat szűkülését vetíti előre.
A veszély ugyanakkor nem múlt el. Az orosz kormány világossá tette, hogy továbbra is napi szinten figyeli a hazai üzemanyagpiacot, és ha ismét ellátási problémák alakulnak ki, a teljes gázolajexport-tilalom továbbra is az asztalon marad.
Vagyis Putyin egyelőre nem húzta meg a ravaszt – de a fegyvert nem tette vissza a tokjába.