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aszály
hőhullám
sebes-körös
kiszáradás

Ez most már sokkoló: kiszárad az Alföld egyik nagy folyója, eltűnik a budapesti agglomeráció legendás tava – heteik maradtak hátra, nincs megoldás

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Centimétereken múlik egyes hazai vizek sorsa: rekord dőlt a Sebes-Körösön, máshol már a tavak eltűnésétől tartanak. A hétvégi időjárás sem ad sok reményt, az aszály pedig várhatóan tovább fog folytatódni.
VG
2026.06.26, 21:31
Frissítve: 2026.06.26, 21:44

Történelmi mélypontra süllyedt a Sebes-Körös vízállása, a határmenti mérőállomáson minden korábbi negatív rekord megdőlt. A rendkívüli aszály és az érkező, akár 40 fokos hőség miatt több hazai vízterület is kritikus állapotba került.

aszály
Újabb figyelmeztető jele az aszálynak, hogy rekordalacsony vízállást mértek a Sebes-Körösön / Fotó: Dr. Gusztáv Jakab Nature Photography

Súlyos figyelmeztető jel érkezett az Alföldről: történelmi mélypontra süllyedt a Sebes-Körös vízállása. A határmenti vízmércén a napokban mínusz 42 centimétert rögzítettek, ezzel megdőlt az eddigi negatív rekord. A korábbi legalacsonyabb értéket 2017. augusztus 31-én mérték, akkor mínusz 37 centimétert mutatott a mérce.

A helyzetet tovább súlyosbíthatja az előttünk álló rendkívüli hőség. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható számottevő csapadék, miközben a nappali csúcshőmérséklet vasárnap már elérheti a 40 Celsius-fokot is. Ilyen körülmények között a folyó vízszintje tovább csökkenhet.

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Nemcsak a folyók kerültek bajba. A Pest vármegyei Tinnye önkormányzata szerint a Garancs-tó állapota is rendkívül aggasztó. A friss felmérés alapján a tóban már nincsenek halak, békák vagy más vízi élőlények, a víz mélysége mindössze 20-40 centiméter. Eközben az iszapréteg vastagsága eléri az 1-1,5 métert.

A szakemberek szerint a tó a párolgás miatt naponta körülbelül egy centimétert veszít a vízszintjéből. Ha az aszályos időjárás tartós marad, augusztusra teljesen kiszáradhat. Ebben az esetben csak a visszamaradó iszap eltávolításának lehetőségét vizsgálhatják meg, de ez önmagában nem oldja meg a vízpótlás problémáját.

A környéken a talajvízszint is több métert csökkent, ami miatt több települési kút kiszáradt. 

Ez már nemcsak természetvédelmi, hanem a lakosság mindennapjait is érintő probléma.

A HungaroMet előrejelzése szerint péntektől vasárnapig túlnyomóan derült, száraz idő várható, csapadék nélkül. A nappali hőmérséklet pénteken 33-38, szombaton 34-39, vasárnap pedig akár 35-40 Celsius-fok között alakulhat. Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, így a kiszáradt talaj és a vízfolyások alig tudnak regenerálódni.

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