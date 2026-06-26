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kerékpár
Németország
bukósisak
Kína
gyártás

Drámai bejelentés, ez a napot sose felejti el Németország: kivonul és Kínába költözik az utolsó gyár – teljesen megszűnik egy iparág

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Évtizedek után véget ér egy korszak a német kerékpáros iparban. A KED Ahead ugyan megtartja németországi központját, de maga a gyártás Kínába költözik.
VG
2026.06.26, 21:00
Frissítve: 2026.06.26, 21:00

Az év végével megszűnik az utolsó Németországban működő kerékpáros bukósisak-gyártó hazai termelése. A KED Ahead a növekvő költségek miatt Kínába helyezi át a gyártást, miközben 25 dolgozó elveszíti a munkáját.

német, Németország, zászló KED Ahead
Évtizedek után véget ér egy korszak a német kerékpáros iparban, s bár a KED Ahead ugyan megtartja németországi központját, de maga a gyártás Kínába költözik / Fotó: Magyar Levente / Facebook

Újabb jelképes veszteséget szenved el a német feldolgozóipar: az év végén megszűnik a kerékpáros bukósisakok gyártása a baden-württembergi Freiberg am Neckar városában. 

A családi tulajdonban lévő KED Ahead GmbH jelenleg az utolsó olyan német vállalat, amely még belföldön állít elő kerékpáros bukósisakokat, ez azonban néhány hónapon belül megváltozik.

A vállalat pénteken bejelentette, hogy a jövőben nem saját németországi gyártásra, hanem nemzetközi gyártópartnerekkel való együttműködésre építi üzleti modelljét. A termelés Kínába kerül, miközben a vállalat központja továbbra is Freiberg am Neckarban marad.

A telephelyen a jövőben mintegy 15 munkatárs dolgozik majd fejlesztési, minőségbiztosítási, marketing-, értékesítési és vezetői feladatokon. A gyártás megszűnése ugyanakkor 25 alkalmazott állását érinti, akik jövőre már nem a cégnél folytatják munkájukat.

KED Ahead: nem lehet túlélni a német piacon

A gyártó szerint a döntést elsősorban a folyamatosan emelkedő költségek kényszerítették ki. Az elmúlt években jelentősen drágult a kőolaj, a csomagolóanyagok, a különböző alapanyagok, valamint a munkaerő is. A vállalat közlése szerint ezek a költségek olyan mértékben növelték a gyártás árát, hogy csak jelentős áremeléssel lehetett volna fenntartani a németországi termelést.

A cég azonban úgy ítélte meg, hogy egy ilyen áremelés sem a kereskedők, sem a vásárlók érdekeit nem szolgálná. Ehelyett a költségek csökkentése mellett döntöttek, ami a gyártás külföldre költöztetésével valósítható meg.

A döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a vállalat az elmúlt két és fél évben több mint hárommillió eurót fordított a freibergi telephely fejlesztésére. 

A beruházások között új gyártási technológiák bevezetése is szerepelt, ám ezek sem tudták ellensúlyozni az energia-, alapanyag- és bérköltségek emelkedését.

Victor Borsche ügyvezető szerint ugyanakkor bízik abban, hogy az érintett dolgozók jelentős része más vállalatoknál találhat majd munkát.

A KED Ahead döntése nem egyedi eset. Az elmúlt időszakban több német vállalat is bejelentette, hogy olcsóbb országokba helyezi át termelésének egy részét. A Busch SE mechanikai alkatrészgyártást szervez ki, a Gruner egyes gyártási folyamatait Szerbiába viszi, miközben más bukósisak-gyártók – köztük a Cratoni – már korábban feladták a németországi gyártást.

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