Zelenszkij ezt már nem érti: Magyar Péterék ledobták a második vétót is Ukrajnára – három napon belül minden megváltozott

Magyarország továbbra sem támogatja, hogy Ukrajna és Moldova megnyissa az Európai Unióhoz vezető csatlakozási tárgyalások következő szakaszát. A magyar álláspont miatt ismét elakadt a folyamat Brüsszelben, ami késleltetheti Kijev uniós terveit.

Újabb akadályba ütközött Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata / Fotó: rarrarorro / Shuttertstock

Újabb késedelmet szenvedhet Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata, miután Magyarország pénteken ismét blokkolta a tárgyalások következő szakaszának előkészítését az Európai Unió bővítési munkacsoportjának (COELA) brüsszeli ülésén.

Az EuroPravda-nak nyilatkozó uniós forrás szerint Budapest továbbra sem ért egyet azzal, hogy gyorsított ütemben nyissák meg az Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak még hátralévő klasztereit.

A magyar delegáció fenntartotta korábbi kifogásait, ezért a munkacsoport nem hagyta jóvá a 2-6. tárgyalási klaszterek átvilágításának eredményeit.

Ez kulcsfontosságú lépés lenne, mivel ennek jóváhagyása után küldhetné el az Európai Unió azt a hivatalos levelet Ukrajnának, amelyben felkéri Kijevet, hogy nyújtsa be tárgyalási álláspontját az egyes klaszterekről. Enélkül a tényleges tárgyalások megkezdése sem lehetséges.

A blokkolás nemcsak Ukrajnát érinti. Ugyanez az eljárás Moldovára is vonatkozik, így az ország uniós előrehaladása szintén késedelmet szenvedhet.

Nem csak a magyar vétó akadályozza az EU-csatlakozást

Nem ez az első alkalom, hogy Magyarország lassítja a folyamatot. A COELA június 23-i ülésén Budapest már jelezte fenntartásait, akkor azzal indokolva álláspontját, hogy a magyar szakértőknek több időre van szükségük az értékeléshez.

Mindeközben Ukrajna vezetése továbbra is abban bízott, hogy még a következő hetekben sikerül megnyitni az összes hátralévő tárgyalási klasztert. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta, reményei szerint a csatlakozási folyamat új lendületet kap a nyár folyamán.

Az optimizmust azonban már korábban is árnyékolták a brüsszeli egyeztetések. Uniós források szerint egyre kisebb az esélye annak, hogy Ukrajna eredeti terve megvalósuljon, vagyis hogy 2026 júliusáig valamennyi tárgyalási klaszter megnyíljon. Ennek oka nemcsak a magyar kifogásokban keresendő, hanem abban is, hogy a szükséges egyeztetések és jóváhagyások időigényesek.