Ursula von der Leyen nem hisz a szemének: ömlik az orosz gáz az EU második legnagyobb országába, figyelmeztették, hogy be ne tiltsa – „Jó és olcsóbb, mint az amerikai”

Az Európai Uniónak el kellene halasztania a 2027-re tervezett orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importtilalmát, ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy túlságosan függővé válik az Amerikai Egyesült Államoktól – figyelmeztetett Európa egyik legfontosabb LNG-importközpontjának vezetője. Ivan Jimenez, a spanyolországi Bilbao kikötőjének igazgatója a Financial Timesnak kiemelte, hogy az orosz gázimportot csökkenteni kell, ugyanakkor hozzátette, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni. Azt követően nyilatkozott így, hogy a közel-keleti konfliktus miatt ismét emelkedni kezdett az EU orosz LNG-importja.

Egyre többen kérik Ursula von der Leyent, hogy ne tiltsák be teljesen az orosz LNG importját / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

Az importtilalom – amely 2027. január 1-jétől az LNG-szerződésekre is kiterjed – többéves egyeztetések eredménye az európai döntéshozók között arról, miként lehet teljesen megszüntetni az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőséget. A szankciókat az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után kezdték bevezetni.

Bár Spanyolország földgázellátásának fő forrását az Algériából érkező vezetékes szállítás jelenti, az Enagás – a spanyol gázhálózat üzemeltetője – adatai szerint 2026 májusában az ország gázellátásának 27,8 százaléka Oroszországból származott, ami 58,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 2025. májusi szintet.

A Financial Times érdeklődésére Sara Aagesen Munoz spanyol energiaügyi miniszter kijelentette, hogy az importtilalmat az eredeti ütemterv szerint kell bevezetni.

„A megnövekedett import átmeneti jelenség, és úgy véljük, hogy a változó, valamint az árak szempontjából rendkívül ingadozó piaci környezethez kapcsolódó logisztikai műveletek állnak mögötte. De továbbra is úgy gondoljuk, hogy a leválás megvalósítható, és január 1-jétől Európának teljes mértékben el kell távolodnia az orosz gáztól” – emelte ki a tárcavezető.

Az Európába irányuló orosz gázexport túlnyomó része ma már LNG formájában érkezik, amelyet a Novatek szibériai Jamal mezőjéről szállítanak hajóval. Magyarország és Szlovákia továbbra is vezetéken kap orosz földgázt, bár az EU tervei szerint ennek behozatalát is fokozatosan meg kell szüntetni legkésőbb 2027 szeptemberéig.