Újra robbanásveszélyes a Hormuzi-szoros: amerikai gépek támadták Iránt
Az Egyesült Államok egy nappal azután támadta meg Iránt, hogy Teherán megtámadott egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban, ami azzal fenyegetett, hogy megtöri a két ország közötti törékeny tűzszünetet. Az amerikai Központi Parancsnokság közölte, hogy amerikai repülőgépek pénteken iráni rakéta- és dróntárolókat, valamint part menti radarberendezéseket támadtak, „a tegnapi támadásra adott erőteljes válasznak” nevezve a történteket.
Csütörtökön a szingapúri zászló alatt hajózó Ever Lovely konténerszállító hajó megrongálódott egy amerikai állítás szerint egyirányú iráni támadó drón következtében. Az incidens felbosszantotta Donald Trump elnököt, aki pénteken korábban azt mondta: „Nem tetszik neki, hogy lövést adtak le.”
„Nem lenne szabad ezt tenniük” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban.
„Irán tűzszüneti megállapodást írt alá. Mi tiszteletben tartottuk. Ha nézeteltérésük van a megállapodás alkalmazását illetően, felvehetik a telefont” – közölte J. D. Vance alelnök az X-en, utalva az egyetértési memorandumra, ahogy a megállapodást nevezik. „De az erőszakra erőszakkal fognak válaszolni.”
Irán válaszlépéseket ígért a félhivatalos ISNA hírügynökség szerint, hivatkozva az Iszlám Forradalmi Gárda közleményére „Haditengerészetünk és légierőnk sikeresen visszaverte a támadást” – áll a Gárda közleményében. A gárda azt is közölte, hogy célba vették „az amerikai katonai állásokat a régióban” – jelentette az állami Press TV.
Mióta a múlt héten aláírta a 60 napos fegyverszünetet, Trump kijelentette, hogy újraindítja a katonai fellépést Irán ellen, ha az megsérti a megállapodás feltételeit, amelyek a szankciók enyhítéséért cserébe biztosítják a hajók áramlását a létfontosságú szoroson keresztül, és tárgyalásokat folytatnak Irán nukleáris programjáról.
A Bloomberg tudosítása szerint, a kérdés most az, hogy a támadások újrakezdése mennyire lassítja majd le a hajóforgalom háború előtti szintre való helyreállítását az energiaátvezető útvonalon. Washingtonnak és Teheránnak a múlt héten sikerült megállapodnia egy ideiglenes békemegállapodásban, annak ellenére, hogy a dokumentum véglegesítése előtt kereskedelmi sztrájkok zajlottak.
A két fél azonban továbbra is vitatkozik a megállapodás kulcsfontosságú rendelkezéseiről, beleértve azt is, hogy Irán díjakat vagy egyéb pénzügyi költségeket vet-e ki a Hormuzon áthaladó hajókra. Omán azt nyilatkozta az európai tisztviselőknek, hogy a hajóknak végül bizonyos díjakat kell majd felszámítaniuk – jelentette korábban a Bloomberg.
Trump pénteken korábban a közösségi médiában közzétette, hogy Irán egy nappal korábban „legalább négy” egyirányú támadó drónt küldött a szorosban lévő hajókra, és hogy az egyik „szilárdan eltalálta egy nagy és nagyon drága” teherhajó felső fedélzetét.
„Nyilvánvaló, hogy ez a tűzszüneti megállapodásunk ostoba megsértése” – mondta az elnök.
Mielőtt bejelentették volna a csapásokat, Trump vonakodott megosztani a válaszát. Egy riporternek, aki megkérdezte, hogy az Egyesült Államok megtorolja-e a helyzetet, azt mondta: „majd kiderül”.
Trump támadásra vonatkozó döntése azt mutatja, hogy hajlandó katonai erőt bevetni a szorosban a hajózás szabadságának fenntartása érdekében. Irán támadása azonban azt is mutatja, hogy az ország megpróbálja fenntartani az ellenőrzést a vízi út felett, amelyet a február 28-i háború kezdete után nagyrészt lezárt, hogy befolyást gyakoroljon az Egyesült Államokkal szemben.
A dróntámadás megrendítette a hajótulajdonosok és a legénység törékeny önbizalmát, bár a hajók pénteken korábban továbbra is áthaladtak a keskeny folyosón. Teherán többször is kijelentette, hogy a hajók nem haladhatnak át Hormuzon az engedélye nélkül, és néhány tankhajó csütörtök kora reggel megfordult, miután állítólag figyelmeztetést kaptak az iráni haditengerészettől.
A Központi Parancsnokság pénteki közleményében azt nyilatkozta, hogy „továbbra is biztosítja a biztonságos áthaladás koordinációját és támogatását a szoroson áthaladó kereskedelmi hajóknak”. „Az amerikai hadsereg” – áll a közleményben – „továbbra is jelen van és éberen figyeli, hogy az Iránnal kötött megállapodás minden pontját betartsák, és azok teljes mértékben hatályban legyenek.”