Pride-hétvége Budapesten: megnéztük ki járhat jól ezzel - nem a szivárványos pólók hozzák a nagy pénzt

Június világszerte a Pride Hónap, amikor számos városban rendeznek felvonulásokat és kapcsolódó eseményeket. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban ilyenkor a vállalatok gyakran külön Pride-kampányokkal, limitált kiadású termékekkel és szivárványos csomagolásokkal készülnek. De vajon Magyarországon is érezhető gazdasági hatása van a Pride-nak?

A Pride Hónap a cégek körben is csökkenő érdeklődést vált ki, kereskedelmi hatása elenyésző Fotó: Hatlaczki Balazs

Kereskedelmi szempontból az LGBTQ+ hónap (június, az úgynevezett Pride Hónap) és a Pride felvonulások mérhető hatással vannak bizonyos termékek és szolgáltatások forgalmára. A hatás azonban erősen függ az országtól, a várostól és a célközönségtől. Világszinten kevés nyilvánosan elérhető, független adat van arról, hogy a teljes kiskereskedelmi forgalom hány százalékkal nő a Pride miatt. A vállalatok ritkán bontják ki külön a Pride-kampányok eredményeit. Inkább egyedi esettanulmányok, piackutatások és fogyasztói felmérések állnak rendelkezésre.

Egy 2026-os, 4000 fogyasztót vizsgáló nemzetközi felmérés szerint a fogyasztók 26–32 százaléka vásárolt már Pride-tematikájú terméket, leggyakrabban azért, mert tetszett a dizájn vagy támogatni szerette volna az ügyet. Az elmúlt évtizedben jellemző volt Nyugaton, hogy a cégek megváltoztatják a logóikat, LMBTQ+ témájú marketingkampányokat indítanak, és mindenféle limitált kiadású termékekkel vagy ajánlatokkal állnak elő júniusban. Ez a fajta viselkedés azonban lassan változik, ahogy a márkák visszafogják Pride-tevékenységeiket. Ez a változás annak ellenére történik, hogy a felmérés kimutatta, hogy a Pride-on való részvétel jelentősen befolyásolja a márkaészlelést. Az amerikaiak 48%-a, a britek 51%-a, a kanadaiak 56%-a és az ausztrálok 57%-a mondta azt, hogy fontos számukra, hogy a márkák részt vegyenek a Pride hónapban, míg a megkérdezettek 11–14%-a kiemelten fontosnak tartja. Ez természetesen azt is jelentheti, hogy az emberek másik fele konkrétan elzárkozik ettől.

A Pride-hatás által leginkább érintett termékek és szolgáltatások

Ruházat és kiegészítők: szivárványszínű pólók, zoknik, sapkák, táskák, kitűzők, karkötők, zászlók és egyéb Pride-tematikájú termékek ilyenkor jellemzően nagyobb keresletet kapnak.

szivárványszínű pólók, zoknik, sapkák, táskák, kitűzők, karkötők, zászlók és egyéb Pride-tematikájú termékek ilyenkor jellemzően nagyobb keresletet kapnak. Kozmetikumok: egyes márkák limitált kiadású sminkeket, körömlakkokat vagy csomagolásokat dobnak piacra, amelyek népszerűek lehetnek.

egyes márkák limitált kiadású sminkeket, körömlakkokat vagy csomagolásokat dobnak piacra, amelyek népszerűek lehetnek. Italok és élelmiszerek: bárok, sörfőzdék és üdítőmárkák gyakran készítenek Pride-kiadásokat vagy rendezvényekhez kapcsolódó promóciókat.

bárok, sörfőzdék és üdítőmárkák gyakran készítenek Pride-kiadásokat vagy rendezvényekhez kapcsolódó promóciókat. Dekorációs termékek: zászlók, lufik, matricák, LED-fények, amelyek felvonulásokra vagy bulikra készülnek.

zászlók, lufik, matricák, LED-fények, amelyek felvonulásokra vagy bulikra készülnek. Turizmus és vendéglátás: azokban a városokban, ahol nagy Pride-rendezvényeket tartanak (például Madrid, Berlin vagy Budapest), a szállodák, éttermek és szórakozóhelyek gyakran forgalomnövekedést tapasztalnak.

Összességében a legerősebb gazdasági hatás nem a bolti eladásokban, hanem a rendezvényturizmusban, vendéglátásban és szórakoztatóiparban jelentkezik. A kiskereskedelemben a hatás elsősorban a Pride-hoz kapcsolódó szezonális termékekre koncentrálódik, míg a többi kategóriában a forgalomnövekedés általában mérsékelt vagy nehezen kimutatható.