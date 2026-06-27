Pride-hétvége Budapesten: megnéztük ki járhat jól ezzel - nem a szivárványos pólók hozzák a nagy pénzt
Június világszerte a Pride Hónap, amikor számos városban rendeznek felvonulásokat és kapcsolódó eseményeket. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban ilyenkor a vállalatok gyakran külön Pride-kampányokkal, limitált kiadású termékekkel és szivárványos csomagolásokkal készülnek. De vajon Magyarországon is érezhető gazdasági hatása van a Pride-nak?
Kereskedelmi szempontból az LGBTQ+ hónap (június, az úgynevezett Pride Hónap) és a Pride felvonulások mérhető hatással vannak bizonyos termékek és szolgáltatások forgalmára. A hatás azonban erősen függ az országtól, a várostól és a célközönségtől. Világszinten kevés nyilvánosan elérhető, független adat van arról, hogy a teljes kiskereskedelmi forgalom hány százalékkal nő a Pride miatt. A vállalatok ritkán bontják ki külön a Pride-kampányok eredményeit. Inkább egyedi esettanulmányok, piackutatások és fogyasztói felmérések állnak rendelkezésre.
Egy 2026-os, 4000 fogyasztót vizsgáló nemzetközi felmérés szerint a fogyasztók 26–32 százaléka vásárolt már Pride-tematikájú terméket, leggyakrabban azért, mert tetszett a dizájn vagy támogatni szerette volna az ügyet. Az elmúlt évtizedben jellemző volt Nyugaton, hogy a cégek megváltoztatják a logóikat, LMBTQ+ témájú marketingkampányokat indítanak, és mindenféle limitált kiadású termékekkel vagy ajánlatokkal állnak elő júniusban. Ez a fajta viselkedés azonban lassan változik, ahogy a márkák visszafogják Pride-tevékenységeiket. Ez a változás annak ellenére történik, hogy a felmérés kimutatta, hogy a Pride-on való részvétel jelentősen befolyásolja a márkaészlelést. Az amerikaiak 48%-a, a britek 51%-a, a kanadaiak 56%-a és az ausztrálok 57%-a mondta azt, hogy fontos számukra, hogy a márkák részt vegyenek a Pride hónapban, míg a megkérdezettek 11–14%-a kiemelten fontosnak tartja. Ez természetesen azt is jelentheti, hogy az emberek másik fele konkrétan elzárkozik ettől.
A Pride-hatás által leginkább érintett termékek és szolgáltatások
- Ruházat és kiegészítők: szivárványszínű pólók, zoknik, sapkák, táskák, kitűzők, karkötők, zászlók és egyéb Pride-tematikájú termékek ilyenkor jellemzően nagyobb keresletet kapnak.
- Kozmetikumok: egyes márkák limitált kiadású sminkeket, körömlakkokat vagy csomagolásokat dobnak piacra, amelyek népszerűek lehetnek.
- Italok és élelmiszerek: bárok, sörfőzdék és üdítőmárkák gyakran készítenek Pride-kiadásokat vagy rendezvényekhez kapcsolódó promóciókat.
- Dekorációs termékek: zászlók, lufik, matricák, LED-fények, amelyek felvonulásokra vagy bulikra készülnek.
- Turizmus és vendéglátás: azokban a városokban, ahol nagy Pride-rendezvényeket tartanak (például Madrid, Berlin vagy Budapest), a szállodák, éttermek és szórakozóhelyek gyakran forgalomnövekedést tapasztalnak.
Összességében a legerősebb gazdasági hatás nem a bolti eladásokban, hanem a rendezvényturizmusban, vendéglátásban és szórakoztatóiparban jelentkezik. A kiskereskedelemben a hatás elsősorban a Pride-hoz kapcsolódó szezonális termékekre koncentrálódik, míg a többi kategóriában a forgalomnövekedés általában mérsékelt vagy nehezen kimutatható.
A vállalatok is rá szoktak mozdulni
A vállalatok részéről is megfigyelhető egy jelenség, amelyet gyakran "rainbow capitalism" vagy "pink marketing" néven emlegetnek. Ez azt jelenti, hogy sok cég ilyenkor:
- szivárványos csomagolást használ,
- limitált kiadású termékeket vezet be,
- Pride-kampányokat indít,
- vagy az eladások egy részét LGBTQ+ szervezeteknek ajánlja fel.
Ugyanakkor ennek vannak kockázatai is. Egyes fogyasztók pozitívan fogadják az ilyen kampányokat, míg mások bojkottot hirdetnek vagy kritikát fogalmaznak meg. Emiatt több nagyvállalat az elmúlt években visszafogottabb Pride-marketinget folytat, különösen olyan piacokon, ahol a téma politikailag megosztó.
A Pride gazdasági hatása Magyarországon
Magyarországon a Pride kereskedelmi hatása jóval visszafogottabb, mint számos nyugati országban. Ennek egyik oka, hogy a hazai piac kisebb, a vállalati marketingkampányok szerényebbek, és a Pride-tematikájú termékek iránti kereslet sem olyan jelentős.
A legnagyobb nyertesek ezért nem a kiskereskedők, hanem a szolgáltató szektor szereplői: szállodák, apartmanok, éttermek, bárok, szórakozóhelyek, taxis és közösségi közlekedési szolgáltatások. A budapesti Pride hétvégéjén több ezer vidéki és külföldi látogató érkezik a fővárosba, ami érezhetően növeli ezeknek a vállalkozásoknak a forgalmát.
Bár sokan feltételezik, hogy a rendezvény jelentős gazdasági hasznot termel, erre vonatkozóan nincs hivatalos magyar statisztika. Emiatt azt sem lehet pontosan megmondani, hogy a Pride hétvégéjén hány százalékkal nőtt a szállodák vagy éttermek forgalma. A rendelkezésre álló adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy Budapest továbbra is a külföldi turisták első számú célpontja, és a turizmus jelentős szerepet játszik a magyar gazdaságban.
A boltokban is kevésbé látványos a hatás. A kiskereskedelemben jóval kisebb a Pride gazdasági jelentősége, s bár ilyenkor több helyen megjelennek: a szivárványos zászlók, a pólók, kitűzők, karkötők és egyéb ajándéktárgyak, ezek jellemzően szezonális, viszonylag kis darabszámban értékesített termékek. Magyarországon a nagy áruházláncok és élelmiszerláncok többsége nem készít külön Pride-csomagolásokat vagy limitált terméksorozatokat, így nem figyelhető meg olyan jelenség, mint az Egyesült Államokban, ahol egyes cégek teljes termékcsaládokat alakítanak át júniusra. Országos szinten tehát a Pride nem jelent akkora gazdasági eseményt, hogy érdemben befolyásolja a teljes kiskereskedelmi forgalmat.
Óvatosak a cégek
Ráadásul a cégek marketing téren sem állnak bele a kérdésbe, ehelyett inkább az óvatosság a jellemző. Míg Nyugat-Európában sok multinacionális vállalat nyíltan kommunikál Pride-kampányokat, Magyarországon a cégek általában jóval visszafogottabbak. Ennek oka elsősorban üzleti: a téma erősen megosztja a fogyasztókat, ezért sok vállalat úgy ítéli meg, hogy a várható marketingelőny nem feltétlenül ellensúlyozza a lehetséges negatív reakciókat. Éppen ezért a legtöbb nemzetközi márka is jóval óvatosabban kommunikál a magyar piacon, mint más európai országokban.
Az elmúlt napokban élénk vitát váltott ki az, hogy a főváros LMBTQ+ mozgalmat népszerűsítő zászlókat rakott ki az Erzsébet hídra, amit valaki a Dunába dobtak, majd később mások nemzeti zászlót tűztek ki a helyükre.