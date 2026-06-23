Félbe tört a lengyel-ukrán szövetség: tovább mélyül a vita, Zelenszkij a csúcstalálkozót is kihagyja

Volodimir Zelenszkij nem vesz részt a héten Gdanskban megrendezett Ukrajnai Újjáépítési Konferencián, miközben egyre súlyosabb diplomáciai konfliktus bontakozik ki Lengyelország és Ukrajna között. A kijevi delegációt végül Julija Szviridenko miniszterelnök vezeti majd a stratégiai jelentőségű eseményen.

Újabb mélypontra jutott a lengyel-ukrán viszony, miután Zelenszkij kihagyja az Ukrajna újjáépítéséről szóló nemzetközi konferenciát / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Komoly diplomáciai feszültség árnyékolja be az idei Ukrajna Újjáépítési Konferenciát, amelyet június 25-26-án rendeznek meg a lengyelországi Gdanskban.

A rendezvény célja az lenne, hogy nemzetközi támogatást és befektetéseket szerezzen a háború sújtotta Ukrajna újjáépítéséhez, azonban a figyelem jelentős részét most a Varsó és Kijev között kialakult konfliktus köti le.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kedden jelentette be, hogy ő vezeti az ukrán delegációt a konferencián. A küldöttségben üzleti vezetők, kormányzati tisztviselők, parlamenti képviselők és önkormányzati szereplők is helyet kapnak. A céljuk, hogy konkrét megállapodásokat kössenek Ukrajna védelmi képességeinek fejlesztéséről, az ország ellenálló képességének erősítéséről, valamint az energiaszektor helyreállításáról.

A bejelentés ugyanakkor azt is jelenti, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem vesz részt az eseményen. A távolmaradás időzítése aligha véletlen, hiszen az elmúlt napokban látványosan elmérgesedett a viszony közte és Karol Nawrocki lengyel államfő között.

Teljes fordulat: Ukrajna váratlanul bejelentette, hogy Magyarországot választotta menekülőútnak – eldurvult a helyzet, a lengyelekkel kitört a vámháború Jelentős változás történt az ukrán nemzetközi csomagszállításban: az állami postavállalat szerint hónapok óta fennakadások nehezítik az áthaladást Lengyelországon keresztül. Az Ukrposta ezért Magyarország és Szlovákia felé terelte át tranzitforgalmának jelentős részét.

Zelenszkijt nem látják szívesen Lengyelországban

A vita középpontjában egy rendkívül érzékeny történelmi kérdés áll. Nawrocki pénteken visszavonta Zelenszkijtől a Fehér Sas Rendjét, Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését. A döntést az váltotta ki, hogy Ukrajna egy katonai alakulatot az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el.