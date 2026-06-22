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ukrán drónok
támadás
Zelenszkij
Moszkva

Zelenszkij haragja lesújtott Oroszországra: brutális dróntámadás érte a Krímet, Moszkva mellett is felcsaptak a lángok

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Újabb dróntámadás-sorozat érte az orosz megszállás alatt álló területeket és Oroszország több régióját. A dróntámadások az orosz energiaellátást érintő ukrán hadműveletek részei lehetnek.
2026.06.22, 10:07

Újabb dróntámadások érték az orosz megszállás alatt álló ukrán területeket és Oroszország több régióját vasárnapra virradó éjjel – számolt be a The Kyiv Independent.

Dróntámadás
Dróntámadás: fontos energiaközpont került célkeresztbe a Krímben / Fotó: Anadolu via AFP

Ukrán drónok ezúttal a Krím félszigeten található egyik hőerőművet, valamint más stratégiai célpontokat is célba vehettek.

A lap beszámolója szerint a közösségi médiában terjedő információk alapján az ukrán erők a megszállt Krímben található Tavrijszka hőerőmű ellen hajtottak végre támadást. A helyi jelentések szerint az orosz légvédelem intenzíven működött a térségben.

Robbanásokról számoltak be a megszállt Donyecki és Zaporizzsjai területeken is. A jelentések szerint a Zaporizzsja megyei Bergyanszkban egy jelentős tűz is keletkezett, bár egyelőre nem ismert, hogy pontosan mi okozta a károkat.

Közben Oroszországban, a Moszkvai területen is megszólaltak a légvédelmi rendszerek. Szemtanúk szerint drónokat fogtak el több helyszínen, miközben a Moszkvai Olajfinomító környékén is fokozott készültséget rendeltek el.

Egyelőre nem világos, hogy az ukrán drónok vagy rakéták pontosan milyen célpontokat találtak el az éjszakai támadások során. A támadások azonban jól illeszkednek Ukrajna hónapok óta tartó stratégiájába, amelynek keretében rendszeresen csapást mér az orosz energiaipari infrastruktúrára.

Az ukrán támadások az elmúlt időszakban komoly fennakadásokat okoztak az orosz üzemanyag-ellátásban. 

A megszállt Krímben a hatóságok már arra utasították a benzinkutakat, hogy június 21-től függesszék fel az üzemanyagok lakossági értékesítését, mivel az energialétesítményeket egyre gyakrabban érik dróntámadások.

A háború egyik új frontja így egyre inkább az energiaellátás és az infrastruktúra elleni csapások köré épül, amelyek mindkét fél számára stratégiai jelentőségűek. 

Kompot lőttek a Krím közelében

A Krasznodari terület operatív parancsnoksága szerint drón találta el a Panagia nevű kompot a Kercsi-szorosban, a Tyemrjuki járásban. Előzetes információk szerint egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült – írta a Ria Novosztyi orosz hírportál. Emiatt az orosz szárazföld és a Krím közötti kompforgalmat felfüggesztették, a Kercsi kompkelőnél.

Dróntámadás miatt tűz ütött ki a Csuska községben található olajterminálon. Két településen pedig drónroncsok zuhantak magántelkekre.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka a légvédelem 239 ukrán repülőgéptípusú drónt tudott lelőni kilenc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A tárca közölte, hogy orosz Gerbera drónok csapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernihiv megyében, valamint a donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén.

Az orosz-ukrán háború elmúlt hónapjaiban egyértelműen a drónok váltak a legfontosabb fegyvernemmé, a legtöbb támadást ezzel hajtják végre a felek.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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