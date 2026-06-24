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éjszakai élet
Németország
Berlin
drog
sör

Kokainra, nevetőgázra kap a német fiatal – ezért nem kell már a sör se?

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Már nem csupán a nagyvárosok éjszakai életének része a kokain, hanem egyre szélesebb társadalmi rétegekben jelenik meg. A szakértők szerint a kontinens soha nem látott mennyiségű kábítószerrel szembesül, miközben a kokainfogyasztás különösen a fiatal felnőttek körében emelkedik.
VG
2026.06.24, 16:38
Frissítve: 2026.06.24, 16:47

A kokainfogyasztás látványos növekedésére figyelmeztet a Berliner Zeitung, amely szerint a drog sok fiatal körében már elveszítette korábbi „luxuscikk” jellegét.

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A kokain ma már jóval szélesebb társadalmi rétegek számára elérhető, mint korábban / Fotó: Jason Grant

A lap által megszólaltatott fiatalok és szakértők szerint a berlini éjszakai élet egyes köreiben a kokain használata annyira elterjedtté vált, hogy sokan már szinte úgy tekintenek rá, mint

egy sör elfogyasztására egy buliban.

A jelenség hátterében az áll, hogy a kokain ma már jóval szélesebb társadalmi rétegek számára elérhető, mint korábban. A szer nem csupán a tehetősebb körökben jelenik meg, hanem

  • egyetemista bulikon,
  • klubokban
  • és fesztiválokon

is egyre gyakrabban előfordul. A Berliner Zeitung szerint sok fiatal már nem különösebben veszélyes kábítószerként, hanem hétköznapi partidrogként tekint rá.

Ahogy változik a "divat", a sörfogyasztás meg esik. A wiesbadeni Szövetségi Statisztikai Hivatal februárban azt jelentette: a sörértékesítés 2025-ben 6,0 százalékkal, mintegy 7,8 milliárd literre csökkent. Ez a legnagyobb visszaesés az idősor 1993-as kezdete óta, és egyben az első alkalom, hogy az értékesítés nyolcmilliárd liter alá esett. 

Egyre többen próbálják ki a kokaint

A német drogügyi szakemberek szerint különösen aggasztó, hogy a fiatal felnőttek körében gyorsan emelkedik a kokainfogyasztás.

A legfrissebb országos felmérés szerint a 18–25 évesek körében a kokaint egy 12 hónapos perióduson belül fogyasztók aránya tíz év alatt 1,2 százalékról 4,1 százalékra nőtt.

Különösen a fiatal férfiak kapnak rá a drogra. Köztük a mutató 1.8-ról 5,7 százalékra emelkedett, miközben a  másik nem körében 0,5-ről to 2,4 százalékra: a nők még mindig jobbanb észnél vannak. 

A kutatás arra is rámutatott, hogy az illegális drogokkal kapcsolatba kerülő fiatalok aránya összességében is emelkedik Németországban.

A szakértők szerint a digitális csatornák és az online kommunikáció jelentősen megkönnyítették a hozzáférést a tiltott szerekhez. Emiatt a fiatalok sok esetben könnyebben jutnak nagy tisztaságú drogokhoz, miközben azok kockázatait hajlamosak alábecsülni.

Berlin különösen érintett

Berlin régóta kiemelt helyet foglal el az európai éjszakai élet térképén, és a városban a kokain terjedése is különösen látványos. A rendőrségi és egészségügyi adatok szerint a kokainnal és a crackkel kapcsolatos esetek száma az elmúlt években meredeken emelkedett, miközben a szer egyre szélesebb körben jelenik meg a szórakozóhelyeken és a fiatalok körében.

A szakemberek szerint a legnagyobb veszélyt nemcsak maga a növekvő fogyasztás jelenti, hanem az is, hogy a kokain társadalmi megítélése jelentősen enyhült.

Ha egy kábítószer használata a fiatalok szemében olyan hétköznapi cselekedetté válik, mint egy sör elfogyasztása, akkor sokkal nehezebb felhívni a figyelmet a függőség, valamint a súlyos egészségügyi következmények kockázatára.

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