Több republikánus politikus azzal vádolja az AI-chatbotokat, hogy politikailag elfogultak. E gyanúra alapozva Donald Trump kiadott egy elnöki rendelet, mely szerint a mesterséges intelligenciának „pártatlan és semleges eszköznek” kell lennie. Ugyanakkor a demokraták attól tartanak, hogy a szabályozás inkább jobbra billentheti a rendszereket, ám mint látni fogjuk; van baloldali "tartalék" a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok többségében.

A Washington Post elemzése a chatbotok válaszairól politikailag kényes kérdésekben. / Forrás: The Washington Post

A chatbotok hajlamosak a baloldali álláspontok felé tolódni

A Washington Post több nagy nyelvi modellt tesztelt, köztük az OpenAI ChatGPT-jét, a Google Gemini-jét és más rendszereket is. A kutatók által összeállított politikai kérdésekre adott válaszok alapján azt vizsgálták, hogyan jelennek meg a vitás közéleti témák a chatbotokban.

Az eredmények szerint a modellek nem egyformán kezelik a politikai nézőpontokat. A ChatGPT-t működtető modell szinte minden kérdésnél baloldali érveket adott, és csak egyszer mutatott be jobboldali álláspontot.

A Google Gemini ezzel szemben többnyire mindkét oldalt megjelenítette, a válaszok több mint 90 százalékában párhuzamosan szerepelt bal- és jobboldali nézőpont. Más rendszerek sem hoztak egyértelműen „semleges” képet.

Még az Elon Muskhoz köthető Grok is gyakran hivatkozott baloldali érvekre, hiába pozicionálják egyes felületek konzervatívabb hangvételű AI-ként.

A Post mérései rímelnek a közelmúltban végzett egyetemi kutatásokra is, amelyek korábban azt mutatták ki, hogy a nyelvi modellek hajlamosak a baloldali álláspontok felé tolódni.

A Dartmouth College Polarization Research Lab vezetője, Sean Westwood szerint ennek jelentősége nő, mert ezek az eszközök egyre több ember számára alakítják a politikai tájékozódását. A vezető kutató szerint a modellek nem adnak valóban semleges képet a bonyolult politikai vitákról.

A Washington Post a teszteket a Stanford és Dartmouth kutatóinak korábbi módszertana alapján állította össze, és több mint két tucat kérdést tettek fel a rendszereknek, 30 szavas válaszokat kérve, kikapcsolt személyre szabási beállítások mellett. A válaszokat újságírók értékelték aszerint, hogy baloldali, jobboldali vagy vegyes nézőpontot tartalmaznak-e.