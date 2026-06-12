Csepelről érkezett a világbajnokság egyik legnagyobb látványossága: a stadion előtt álló óriás mögött nemzetközi logisztikai művelet áll – meglepő részleteket árult el a művész

Amikor a világ legjobb futballistái kifutnak majd az atlantai Mercedes–Benz Stadion gyepére, a szurkolók többsége valószínűleg nem is sejti, hogy a stadion előtt álló gigantikus sólyom több mint nyolcezer kilométerrel arrébb, Csepelen készült.

Az alkotó az Atlanta Falcons stadionja előtt / Fotó: Szőke Miklós Gábor

A 2026-os világbajnokság egyik legfontosabb helyszínének számító aréna nyolc mérkőzésnek ad otthont, köztük egy elődöntőnek is. A stadion bejáratánál azonban már évek óta egy magyar alkotás uralja a teret: Szőke Gábor Miklós The Falcon című műve, amelyet sokan Atlanta egyik modern jelképeként tartanak számon.

„Vicces volt, mert a felkérés először a spam mappában landolt. Így kezdődött az egész történet” – idézte fel a kezdeteket a Világgazdaságnak Szőke Gábor Miklós szobrász. Miután kiderült, hogy valódi ajánlatról van szó, gyorsan felvették a kapcsolatot az amerikaiakkal, és megkezdődött az előkészítő munka. A művész elmondta, hogy Arthur Blank,

az Atlanta Falcons NFL-csapat

és az Atlanta United futballklub

tulajdonosa olyan embert keresett, aki képes lehet létrehozni az új stadion előtti központi műalkotást.

A megbízás különösen nagy jelentőséggel bírt, hiszen a Mercedes–Benz Stadion nem egyszerű sportlétesítményként épült: a beruházók a stadion környezetét egyfajta kortárs művészeti központként képzelték el, több mint 180 megrendelt alkotással. A gyűjtemény központi eleme végül a magyar művész sólyomszobra lett.

A tulajdonos személyesen választotta ki a magyar művészt

Szőke Gábor Miklós szerint a megrendelő rendkívül tudatosan közelítette meg a projektet. Arthur Blank nem egyszerű dekorációt szeretett volna a stadion elé, hanem egy olyan ikonikus alkotást, amely önálló látványosságként is képes működni. Az inspirációt maga a város és az Atlanta Falcons csapatának identitása adta. A sólyom egyszerre szimbolizálja az erőt, a kitartást, a támadást és a felemelkedést, miközben szervesen kapcsolódik a klub történetéhez és jelképrendszeréhez.

Az egyik legismertebb amerikai filantróp Arthur Blank neve az amerikai üzleti életben és sportvilágban egyaránt fogalom. Az 1942-ben New Yorkban született üzletember 1978-ban Bernie Marcusszal közösen alapította meg a barkácsáruház-láncként induló The Home Depotot. Blank 2001-ben vonult vissza a vállalat operatív vezetéséből, majd egy évvel később 545 millió dollárért megvásárolta az NFL-ben szereplő Atlanta Falcons csapatát. Azóta az Egyesült Államok egyik legismertebb sporttulajdonosává vált, később megalapította az MLS-ben szereplő Atlanta United FC egyesületet is. A két csapat közös otthona a Mercedes-Benz Stadion, amely Atlanta egyik új jelképe lett. A Forbes becslése szerint vagyona meghaladja a 10 milliárd dollárt, miközben az Egyesült Államok egyik legismertebb filantrópjaként is számon tartják. Családi alapítványa több mint egymilliárd dollárt fordított oktatási, egészségügyi és közösségi célokra, Blank pedig aláírta a Giving Pledge kezdeményezést, amelyben vállalta, hogy vagyonának legalább felét jótékony célokra fordítja.

Csepelről nem repült, hanem hajózott a sólyom Atlantába

A The Falcon ma is a világ legnagyobb szabadon álló madárszobrának számít. A rozsdamentes acélból készült alkotás 13 méter magas, szárnyfesztávolsága 21 méter, tömege pedig eléri a 33 tonnát. A sólyom egy négy méter átmérőjű, négytonnás bronz amerikaifutball-labdán áll, és azt a pillanatot ábrázolja, amikor a ragadozó lecsap zsákmányára.