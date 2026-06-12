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sportgazdaság
Atlanta Falcons
Szőke Gábor Miklós
Csepel

Csepelről érkezett a világbajnokság egyik legnagyobb látványossága: a stadion előtt álló óriás mögött nemzetközi logisztikai művelet áll – meglepő részleteket árult el a művész

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Június 11-én rajtolt a futballtörténelem eddigi legnagyobb világbajnoksága, amelynek egyik kiemelt helyszíne az atlantai Mercedes–Benz Stadion. A létesítmény előtt egy magyar alkotás fogadja majd a szurkolókat: Szőke Gábor Miklós monumentális sólyomszobra, amely az elmúlt években Atlanta egyik legismertebb turisztikai látványosságává nőtte ki magát. A művész a Világgazdaságnak mesélt arról is, hogy a stadion előtt álló óriás mögött komoly gazdasági, tervezési és logisztikai műveletek állnak.
Zováthi Domokos
2026.06.12, 08:01
Frissítve: 2026.06.12, 10:00

Amikor a világ legjobb futballistái kifutnak majd az atlantai Mercedes–Benz Stadion gyepére, a szurkolók többsége valószínűleg nem is sejti, hogy a stadion előtt álló gigantikus sólyom több mint nyolcezer kilométerrel arrébb, Csepelen készült.

Szőke Miklós Gábor Atlanta Falcons sólyom szobor
Az alkotó az Atlanta Falcons stadionja előtt / Fotó: Szőke Miklós Gábor

A 2026-os világbajnokság egyik legfontosabb helyszínének számító aréna nyolc mérkőzésnek ad otthont, köztük egy elődöntőnek is. A stadion bejáratánál azonban már évek óta egy magyar alkotás uralja a teret: Szőke Gábor Miklós The Falcon című műve, amelyet sokan Atlanta egyik modern jelképeként tartanak számon.

„Vicces volt, mert a felkérés először a spam mappában landolt. Így kezdődött az egész történet” – idézte fel a kezdeteket a Világgazdaságnak Szőke Gábor Miklós szobrász. Miután kiderült, hogy valódi ajánlatról van szó, gyorsan felvették a kapcsolatot az amerikaiakkal, és megkezdődött az előkészítő munka. A művész elmondta, hogy Arthur Blank,

  • az Atlanta Falcons NFL-csapat
  • és az Atlanta United futballklub

tulajdonosa olyan embert keresett, aki képes lehet létrehozni az új stadion előtti központi műalkotást.

A megbízás különösen nagy jelentőséggel bírt, hiszen a Mercedes–Benz Stadion nem egyszerű sportlétesítményként épült: a beruházók a stadion környezetét egyfajta kortárs művészeti központként képzelték el, több mint 180 megrendelt alkotással. A gyűjtemény központi eleme végül a magyar művész sólyomszobra lett.

A tulajdonos személyesen választotta ki a magyar művészt

Szőke Gábor Miklós szerint a megrendelő rendkívül tudatosan közelítette meg a projektet. Arthur Blank nem egyszerű dekorációt szeretett volna a stadion elé, hanem egy olyan ikonikus alkotást, amely önálló látványosságként is képes működni. Az inspirációt maga a város és az Atlanta Falcons csapatának identitása adta. A sólyom egyszerre szimbolizálja az erőt, a kitartást, a támadást és a felemelkedést, miközben szervesen kapcsolódik a klub történetéhez és jelképrendszeréhez.

Az egyik legismertebb amerikai filantróp

Arthur Blank neve az amerikai üzleti életben és sportvilágban egyaránt fogalom. Az 1942-ben New Yorkban született üzletember 1978-ban Bernie Marcusszal közösen alapította meg a barkácsáruház-láncként induló The Home Depotot. Blank 2001-ben vonult vissza a vállalat operatív vezetéséből, majd egy évvel később 545 millió dollárért megvásárolta az NFL-ben szereplő Atlanta Falcons csapatát. Azóta az Egyesült Államok egyik legismertebb sporttulajdonosává vált, később megalapította az MLS-ben szereplő Atlanta United FC egyesületet is. A két csapat közös otthona a Mercedes-Benz Stadion, amely Atlanta egyik új jelképe lett. A Forbes becslése szerint vagyona meghaladja a 10 milliárd dollárt, miközben az Egyesült Államok egyik legismertebb filantrópjaként is számon tartják. Családi alapítványa több mint egymilliárd dollárt fordított oktatási, egészségügyi és közösségi célokra, Blank pedig aláírta a Giving Pledge kezdeményezést, amelyben vállalta, hogy vagyonának legalább felét jótékony célokra fordítja.

Csepelről nem repült, hanem hajózott a sólyom Atlantába

A The Falcon ma is a világ legnagyobb szabadon álló madárszobrának számít. A rozsdamentes acélból készült alkotás 13 méter magas, szárnyfesztávolsága 21 méter, tömege pedig eléri a 33 tonnát. A sólyom egy négy méter átmérőjű, négytonnás bronz amerikaifutball-labdán áll, és azt a pillanatot ábrázolja, amikor a ragadozó lecsap zsákmányára.

A művész elmondta, hogy az egyik legnagyobb kihívást éppen a stadion mérete jelentette. Egy hagyományos köztéri szobor egyszerűen eltörpült volna a monumentális épület mellett, ezért olyan alkotást kellett létrehozni, amely önálló vizuális erővel rendelkezik.

A tervezés során nemcsak az esztétikai szempontokat kellett figyelembe venni, hanem a statikai és biztonsági követelményeket is. Egy ekkora méretű köztéri alkotásnál már

  • a szélterhelés,
  • a tömeg,
  • a daruzhatóság
  • és a látogatók biztonsága

is alapvető kérdés. A sólyom végül több ezer egyedileg kialakított és hegesztett rozsdamentes acélelemből épült fel. A hatalmas méret ellenére a művész célja az volt, hogy a madár könnyednek és dinamikusnak hasson, mintha éppen a levegőből érkezne meg a stadion elé.

Szőke Miklós Gábor Atlanta Falcons sólyom szobor
Rengeteg szurkoló fotózkodik a szobor előtt / Fotó: Szőke Miklós Gábor

Kétszáz ember dolgozott rajta

A projekt méretét jól mutatja, hogy az elkészítése mögött több mint fél év tervezés, közel nyolc hónapnyi kivitelezés és öt hónapos helyszíni installáció állt. A teljes folyamat közel két évet vett igénybe, és mintegy kétszáz ember dolgozott rajta.

A szobor teljes egészében a Csepel Művek területén működő stúdióban és műhelyben készült.

A hatalmas szerkezetet elemekre bontva gyártották le, majd speciális csomagolásban, konténerekben indították útnak az Egyesült Államok felé. A művész csapata szerint már önmagában

  • a szállítás
  • és a csomagolás

is komoly költséget jelentett. A többtonnás elemek mozgatása, a daruzási munkák, a munkavédelmi előírások teljesítése és az amerikai helyszíni szerelés külön projektmenedzsmentet igényelt.

A Falcon végül másfél hónapos tengeri és szárazföldi utazás után érkezett meg Atlantába, ahol a magyar szakemberek közel fél éven át dolgoztak az összeszerelésén. A helyszíni munkában statikusok, hegesztők, szobrászok és számos magyar alvállalkozó vett részt.

Nemcsak művészeti alkotás, turisztikai látványosság is

Szőke Gábor Miklós szerint a legnagyobb visszaigazolást nem a megrendelő elégedettsége jelentette, hanem az, ahogyan a város befogadta az alkotást.

Az évek során a Falcon önálló turisztikai attrakcióvá vált. Atlanta idegenforgalmi ajánlóiban rendszeresen szerepel, a stadionhoz érkező szurkolók és turisták egyik első számú fotótémája lett, és sokan már a város egyik modern szimbólumaként tekintenek rá.

A Mercedes–Benz Stadion művészeti programjának központi elemeként ma is az egyik legismertebb alkotásnak számít.

A művész szerint nem véletlen, hogy munkái gyakran kapcsolódnak sportlétesítményekhez. Úgy látja, hogy a monumentális állatszobrok ugyanazokat az értékeket jelenítik meg, amelyek a sportban is meghatározók: a teljesítményt, a kitartást, az erőt és a közösséghez tartozás érzését.

A világbajnokság alatt több százmillió ember láthatja

A Falcon már bemutatkozott a világ egyik legnézettebb sporteseményén, a Super Bowlon, most pedig ismét reflektorfénybe kerülhet. Az atlantai stadion a 2026-os világbajnokság egyik legfontosabb helyszíne lesz, így a következő hetekben várhatóan több százmillió televíziónéző találkozhat majd a magyar alkotással.

Kevés magyar műalkotás mondhatja el magáról, hogy a világ egyik legismertebb sportlétesítménye előtt áll, és egy futball-világbajnokság elődöntőjének háttereként szolgálhat. A csepeli műhelyből indult sólyom azonban pontosan ezt érte el: néhány év alatt Atlanta egyik jelképévé vált.

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