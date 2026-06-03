Amennyire utálják, annyira népszerű: az AI-zeneipar továbbra is hasít, még a Spotify is belátta – hiába a sok pereskedés
Miközben zenészek ezrei perelik a mesterséges intelligenciával zenét generáló startupokat, a piac egésze továbbra is robbanásszerű növekedést mutat. Az AI-zeneipar egyik legismertebb piaci szereplője, a Suno újabb több százmillió dolláros tőkebevonást jelentett be, miközben a Spotify is már nemcsak eltűri, hanem üzleti lehetőséget is lát a mesterséges intelligencia által készített zenékben.
A Suno szerdán közölte, hogy több mint 400 millió dollárnyi (mintegy 145 milliárd forintnyi) friss tőkét vont be. A tranzakció után a vállalat értéke már 5,4 milliárd dollárra (közel 1950 milliárd forintra) emelkedett. Ez különösen látványos növekedés annak fényében, hogy a cég 2025 novemberében még 2,45 milliárd dolláros értékeltség mellett gyűjtött be 250 millió dollárt – közölte a Reuters.
A Suno néhány év alatt az AI-zeneipar egyik legismertebb szereplőjévé vált.
A szolgáltatás lényege, hogy a felhasználók néhány szöveges utasítás alapján teljes dalokat hozhatnak létre, beleértve az éneket, a hangszerelést és a dalszöveget is.
Több ezer zenész pereli az AI-cégeket
A gyors növekedés ugyanakkor komoly jogi konfliktusokat is hozott magával. Több mint 1800 független előadó támogat olyan csoportos pereket, melyek szerint a Suno és versenytársa, az Udio engedély nélkül használta fel zenészek műveit a mesterségesintelligencia-modellek betanításához.
A vita nem új. Az elmúlt két évben a zeneipar egyik legfontosabb kérdésévé vált, hogy az AI-rendszerek milyen feltételek mellett használhatnak fel szerzői joggal védett tartalmakat.
A nagy kiadók ugyanakkor egyre inkább a megállapodások irányába mozdulnak. Az Udio korábban megállapodást kötött a Universal Music Grouppal és a Warner Music Grouppal, míg a Suno szintén rendezte vitáját a Warnerrel.
A Spotify már nem harcol, inkább üzletet épít
A legnagyobb fordulat talán a streamingpiacon történt. A Spotify hosszú ideig óvatosan kezelte az AI-zene kérdését, az elmúlt hónapokban azonban egyértelművé vált, hogy a svéd vállalat nem kíván kimaradni az új piacból.
A cég megállapodást kötött a Universal Music Grouppal, melynek keretében az előfizetők AI által generált feldolgozásokat és remixeket készíthetnek egyes előadók dalaiból.
A Spotify vezetése szerint ez új üzleti modellt teremthet a zeneipar számára. Alex Norström társigazgató szerint egyetlen dalból akár tízezer új változat is születhet a platformon belül. A szolgáltatás várhatóan külön díj ellenében lesz elérhető.
A Spotify korábban rendszeresen kapott kritikákat az úgynevezett AI-slop, vagyis a tömegesen gyártott, alacsony minőségű mesterségesintelligencia-tartalmak terjedése miatt. Norström szerint azonban a megoldás nem az AI kizárása, hanem annak szabályozott és átlátható integrálása.
Elárasztják a zeneipart az AI-dalok
A streamingpiaci adatok alapján a mesterséges intelligencia által készített zenék mennyisége továbbra is meredeken emelkedik. A Deezer szerint 2025 szeptemberében az újonnan feltöltött zenék 28 százaléka volt teljes egészében AI által generált tartalom. Az év végére ez napi több mint 50 ezer számot jelentett, ami már a teljes feltöltési mennyiség 34 százalékát adta.
2026-ra a szám tovább nőtt: a platform szerint naponta már mintegy 75 ezer AI-zene kerül fel a rendszerbe.
A Spotify szintén érzékeli a problémát: az elmúlt egy évben több mint 75 millió spamnek minősített zeneszámot távolított el a rendszeréből.
A jelenség egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben az AI-zene gyártása robbanásszerűen növekszik, a hallgatók többsége továbbra is bizalmatlan vele szemben. A Deezer és az Ipsos közös kutatása szerint a válaszadók 51 százaléka úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia elsősorban gyengébb minőségű, sablonos zenék tömegét hozza létre.
Egy másik amerikai felmérés szerint az emberek 66 százaléka nem hallgat tudatosan AI által készített zenét, míg 52 százalék még kedvenc előadójának új dalát sem hallgatná szívesen, ha tudná, hogy mesterséges intelligencia segített az elkészítésében. A számok ugyanakkor azt mutatják, hogy a technológia terjedését ez egyelőre nem akadályozza meg.
A következő csata már nem a technológiáról szól
A zeneiparban egyre inkább az látszik, hogy a vita már nem arról szól, lehet-e mesterséges intelligenciával zenét készíteni. A technológia ezt a kérdést gyakorlatilag eldöntötte.
A következő évek kulcskérdése sokkal inkább az lesz,
- hogyan lehet megkülönböztetni az ember által készített és az AI által generált tartalmakat,
- miként osztják el a jogdíjakat,
- illetve milyen átláthatósági szabályokat vezetnek be a streamingplatformok.
A Suno több milliárd dolláros értékeltsége, a Spotify nyitása és a nagy kiadók megállapodásai alapján egyre inkább az látszik, hogy az AI-zene nem átmeneti trend. A technológia a zeneipar állandó szereplőjévé válhat, még akkor is, ha a művészek és a hallgatók jelentős része továbbra is fenntartásokkal fogadja.