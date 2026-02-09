Indul Németország legnehezebb autópálya-építése, ezt egész Európa érezni fogja: két alagút és két híd egy nyolc kilométeres szakaszon – videón az A8-Albaufstieg

Megkapta a jogerős engedélyt az A8-as német autópálya Alb-emelkedőjének bővítése, amellyel teljessé válik a Karlsruhe és München közötti hatsávos szakasz. A projekt nemcsak a napi közel 70 ezer jármű forgalmát kezeli majd hatékonyabban, hanem jelentősen csökkenti a környező települések terhelését is.

Február 13-án elindult történelem egyik legbonyolultabb német autópálya-beruházása, amelyre évtizedeket kellett várnia a helyiekenek / Fotó: autobahn.de

Az A8-as autópálya Mühlhausen és Hohenstadt közötti része régóta szűk keresztmetszet. A napi forgalom megközelíti a 70 ezer járművet, miközben a régi, kétsávos pálya leállósáv nélkül már nem képes kezelni ezt a terhelést. Részleges felújítás szóba sem jöhetett: a pálya kora, a terepviszonyok és az A8-as európai jelentősége teljes átépítést indokolt.

Az összekötésre évekig kellett várni, most azonban lezárult az előkészítő kivitelezési szakasz, és jövőhéten megkezdődnek a munkálatok.

Az építkezés február 13-án ünnepélyes alapkőletétellel kezdődik, ezt követően pedig elkezdődik a munka neheze. Az új Alb-emelkedő ugyanis teljesen új műszaki megoldásokra épül:

a pálya hossza körülbelül 7,6 km, ami 3,8 kilométerrel rövidebb a réginél;

irányonként három sáv lesz kialakítva, leállósávval

Az úton pedig a maximális emelkedő 3,5 százalék lesz, amelyet eddig nehéz volt kivitelezni a szakaszon.

A kisebb meredekség kevesebb balesetet, kevesebb torlódást és alacsonyabb zaj- és károsanyag-kibocsátást jelent. A rövidebb és laposabb útvonalat pedig két alagúttal és két nagy híddal valósul meg.

Bringaút lesz a régi német autópályából

A régi nyomvonal egy része megszűnik, a burkolatot elbontják, a területet rekultiválják. A korábbi felfelé vezető szakasz kétsávos tartományi útként megmarad, alternatív útvonalként szolgálva. A Stuttgart felé tartó, lejtős pálya viszont állami kerékpárúttá alakul át, amely a tervek szerint turisztikai látványosság lesz.

Az új Alb-emelkedő célja, hogy a forgalmat visszaterelje az autópályára, tehermentesítve a környező szövetségi és tartományi utakat, valamint a kisebb településeket. A beruházás így nemcsak közlekedési, hanem környezetvédelmi szempontból is jelentős lépés.