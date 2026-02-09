Indul Németország legnehezebb autópálya-építése, ezt egész Európa érezni fogja: két alagút és két híd egy nyolc kilométeres szakaszon – videón az A8-Albaufstieg
Megkapta a jogerős engedélyt az A8-as német autópálya Alb-emelkedőjének bővítése, amellyel teljessé válik a Karlsruhe és München közötti hatsávos szakasz. A projekt nemcsak a napi közel 70 ezer jármű forgalmát kezeli majd hatékonyabban, hanem jelentősen csökkenti a környező települések terhelését is.
Az A8-as autópálya Mühlhausen és Hohenstadt közötti része régóta szűk keresztmetszet. A napi forgalom megközelíti a 70 ezer járművet, miközben a régi, kétsávos pálya leállósáv nélkül már nem képes kezelni ezt a terhelést. Részleges felújítás szóba sem jöhetett: a pálya kora, a terepviszonyok és az A8-as európai jelentősége teljes átépítést indokolt.
Az összekötésre évekig kellett várni, most azonban lezárult az előkészítő kivitelezési szakasz, és jövőhéten megkezdődnek a munkálatok.
Az építkezés február 13-án ünnepélyes alapkőletétellel kezdődik, ezt követően pedig elkezdődik a munka neheze. Az új Alb-emelkedő ugyanis teljesen új műszaki megoldásokra épül:
- a pálya hossza körülbelül 7,6 km, ami 3,8 kilométerrel rövidebb a réginél;
- irányonként három sáv lesz kialakítva, leállósávval
- Az úton pedig a maximális emelkedő 3,5 százalék lesz, amelyet eddig nehéz volt kivitelezni a szakaszon.
A kisebb meredekség kevesebb balesetet, kevesebb torlódást és alacsonyabb zaj- és károsanyag-kibocsátást jelent. A rövidebb és laposabb útvonalat pedig két alagúttal és két nagy híddal valósul meg.
Bringaút lesz a régi német autópályából
A régi nyomvonal egy része megszűnik, a burkolatot elbontják, a területet rekultiválják. A korábbi felfelé vezető szakasz kétsávos tartományi útként megmarad, alternatív útvonalként szolgálva. A Stuttgart felé tartó, lejtős pálya viszont állami kerékpárúttá alakul át, amely a tervek szerint turisztikai látványosság lesz.
Az új Alb-emelkedő célja, hogy a forgalmat visszaterelje az autópályára, tehermentesítve a környező szövetségi és tartományi utakat, valamint a kisebb településeket. A beruházás így nemcsak közlekedési, hanem környezetvédelmi szempontból is jelentős lépés.
Az Alb-emelkedő különleges kialakítása a múltból ered. Az 1936 és 1942 közötti építés idején nem volt lehetséges egy egységes, négysávos pálya kialakítása a hegyoldalban, ezért a két irány pályái kettéválnak, helyenként akár két kilométerre egymástól. A 12 kilométeres szakaszon 230 méteres szintkülönbséget kellett leküzdeni, jelentős, 6,3 százalékos emelkedőkkel.
Évtizedek óta tart a rohadás, de eddig megúszták a katasztrófát – a politikai árat most keményen meg kell fizetni
Németországban az összes autópályahíd modernizálásának végszámlája elérheti a 36 milliárd eurót, az összes közúti híd felújítása akár 100 milliárd euróba is kerülhet. A vasút modernizálására 150 milliárd euró kellene. A német infrastruktúra évtizedek óta rohad, a hangsúly eddig a katasztrófa megelőzésen volt, mintsem az újjáépítésen. A Merz-kormány megnövelte a költségvetési mozgásteret és bár lassan, de elindította a beruházási folyamatokat. A kérdés csak az, hogy meddig tart a német állampolgárok türelme és Merzék politikai tőkéje.