Indul Németország legnehezebb autópálya-építése, ezt egész Európa érezni fogja: két alagút és két híd egy nyolc kilométeres szakaszon – videón az A8-Albaufstieg

Új alagutak, új hidak, rövidebb útvonal: alapjaiban változik meg az A8-as Alb-emelkedője. A német autópálya-beruházás célja a torlódások felszámolása és a közlekedésbiztonság javítása.
VG
2026.02.09, 20:37
Frissítve: 2026.02.09, 21:03

Megkapta a jogerős engedélyt az A8-as német autópálya Alb-emelkedőjének bővítése, amellyel teljessé válik a Karlsruhe és München közötti hatsávos szakasz. A projekt nemcsak a napi közel 70 ezer jármű forgalmát kezeli majd hatékonyabban, hanem jelentősen csökkenti a környező települések terhelését is.

német autópálya
Február 13-án elindult történelem egyik legbonyolultabb német autópálya-beruházása, amelyre évtizedeket kellett várnia a helyiekenek / Fotó: autobahn.de

Az A8-as autópálya Mühlhausen és Hohenstadt közötti része régóta szűk keresztmetszet. A napi forgalom megközelíti a 70 ezer járművet, miközben a régi, kétsávos pálya leállósáv nélkül már nem képes kezelni ezt a terhelést. Részleges felújítás szóba sem jöhetett: a pálya kora, a terepviszonyok és az A8-as európai jelentősége teljes átépítést indokolt.

Az összekötésre évekig kellett várni, most azonban lezárult az előkészítő kivitelezési szakasz, és jövőhéten megkezdődnek a munkálatok.

Az építkezés február 13-án ünnepélyes alapkőletétellel kezdődik, ezt követően pedig elkezdődik a munka neheze. Az új Alb-emelkedő ugyanis teljesen új műszaki megoldásokra épül:

  • a pálya hossza körülbelül 7,6 km, ami 3,8 kilométerrel rövidebb a réginél;
  • irányonként három sáv lesz kialakítva, leállósávval
  • Az úton pedig a maximális emelkedő 3,5 százalék lesz, amelyet eddig nehéz volt kivitelezni a szakaszon.

A kisebb meredekség kevesebb balesetet, kevesebb torlódást és alacsonyabb zaj- és károsanyag-kibocsátást jelent. A rövidebb és laposabb útvonalat pedig két alagúttal és két nagy híddal valósul meg.

Bringaút lesz a régi német autópályából

A régi nyomvonal egy része megszűnik, a burkolatot elbontják, a területet rekultiválják. A korábbi felfelé vezető szakasz kétsávos tartományi útként megmarad, alternatív útvonalként szolgálva. A Stuttgart felé tartó, lejtős pálya viszont állami kerékpárúttá alakul át, amely a tervek szerint turisztikai látványosság lesz.

Az új Alb-emelkedő célja, hogy a forgalmat visszaterelje az autópályára, tehermentesítve a környező szövetségi és tartományi utakat, valamint a kisebb településeket. A beruházás így nemcsak közlekedési, hanem környezetvédelmi szempontból is jelentős lépés.

Az Alb-emelkedő különleges kialakítása a múltból ered. Az 1936 és 1942 közötti építés idején nem volt lehetséges egy egységes, négysávos pálya kialakítása a hegyoldalban, ezért a két irány pályái kettéválnak, helyenként akár két kilométerre egymástól. A 12 kilométeres szakaszon 230 méteres szintkülönbséget kellett leküzdeni, jelentős, 6,3 százalékos emelkedőkkel.

Évtizedek óta tart a rohadás, de eddig megúszták a katasztrófát – a politikai árat most keményen meg kell fizetni

Németországban az összes autópályahíd modernizálásának végszámlája elérheti a 36 milliárd eurót, az összes közúti híd felújítása akár 100 milliárd euróba is kerülhet. A vasút modernizálására 150 milliárd euró kellene. A német infrastruktúra évtizedek óta rohad, a hangsúly eddig a katasztrófa megelőzésen volt, mintsem az újjáépítésen. A Merz-kormány megnövelte a költségvetési mozgásteret és bár lassan, de elindította a beruházási folyamatokat. A kérdés csak az, hogy meddig tart a német állampolgárok türelme és Merzék politikai tőkéje.

 

 

