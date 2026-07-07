Deviza
EUR/HUF354,61 +0,18% USD/HUF310,27 +0,31% GBP/HUF414,94 +0,17% CHF/HUF384,76 +0,15% PLN/HUF82,49 -0,04% RON/HUF67,75 +0,12% CZK/HUF14,63 -0,13% EUR/HUF354,61 +0,18% USD/HUF310,27 +0,31% GBP/HUF414,94 +0,17% CHF/HUF384,76 +0,15% PLN/HUF82,49 -0,04% RON/HUF67,75 +0,12% CZK/HUF14,63 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 593,58 -1,39% MTELEKOM2 674 -0,07% MOL3 894 -1,13% OTP45 790 -2,47% RICHTER12 280 -0,16% OPUS373 +0,54% ANY7 210 -7,21% AUTOWALLIS144,5 -0,69% WABERERS5 000 +1,4% BUMIX9 370,04 -0,26% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 016,18 -0,85% BUX141 593,58 -1,39% MTELEKOM2 674 -0,07% MOL3 894 -1,13% OTP45 790 -2,47% RICHTER12 280 -0,16% OPUS373 +0,54% ANY7 210 -7,21% AUTOWALLIS144,5 -0,69% WABERERS5 000 +1,4% BUMIX9 370,04 -0,26% CETOP4 754,05 +0,26% CETOP NTR3 016,18 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vape
termék
illegális

Illegális vape-válság: Európa a kínai színes-szagos e-cigarettákban fürdik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre súlyosabb problémával néz szembe a vape-ek európai piaca: a termékek csaknem felét a szürke- vagy feketekereskedelem adja – derült ki a Fraunhofer IIS tanulmányából, amely első ízben vizsgálta átfogóan a piaci struktúrákat, az ellátási láncokat és a származási országokat. A szabályozatlan termékek forgalma már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót (2558 milliárd forintot), becslések szerint 2030-ra a 10,8 milliárd eurót is elérheti. Jelzésértékű, hogy az érintett e-cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából származik. A helyzet odáig súlyosbodott, hogy a növekvő közegészségügyi kockázatok és Európa adóbevételeinek kiesése mellett a legális piaci szereplőkre is jelentős hatással bír: munkahelyeket is veszélybe sodorhat.
VG
2026.07.07, 16:51
Frissítve: 2026.07.07, 16:51

„Az e-cigaretták európai piacának 48 százalékát, hozzávetőleg 6,6 milliárd euró értékben a szabályozatlan kereskedelem teszi ki” – hívta fel a figyelmet Uwe Veres-Homm, a Fraunhofer IIS kockázat- és telephelyelemzési vezetője. Ide tartoznak mindazok feketepiaci termékek, amelyek hatóságilag bevizsgálatlanok, eredetük nem egyértelmű vagy sértik 

  • az engedélyezési követelményeket, 
  • a jelölési előírásokat, 
  • a nemzeti adózási szabályokat. 
AT A FUNFAIR, YOU CAN WIN VAPE PENNS AND E-CIGARETTES cigaretta
A szabályozatlan forrásból származó e-cigaretták megkerülik a fogyasztóvédelmet és a minőségellenőrzést / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ezen belül 35 százalékos szeletet hasít ki az illegális kereskedelem, míg mintegy 13 százalék az engedély nélküli vagy adózatlan termékek magánimportjához köthető. Elemzéseik szerint az Európába szánt e-cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából származik.

Mindez oda vezet, hogy a legális kereskedők és gyártók jelentős versenyhátrányba kerülnek, miközben az állami költségvetések éves szinten több millió euró bevételtől esnek el. Csak Németországban a becsült adókiesés 2024-ben mintegy 119 millió euró volt. A szakterületet kereskedelmi és ellátásilánc-elemzések, vámstatisztikák és piaci szegmentáció alapján tanulmányozó Fraunhofer várakozásai szerint a szabályozatlan európai vape-piac tovább növekszik, éves szinten 8,6 százalékos ütemben. A kutatóintézet 2030-ra 10,8 milliárd eurós szürke- és feketepiaci volument prognosztizál Európában.

Ellátási láncok és elosztóközpontok

Az EU-ba irányuló vape-import fő forrása tehát Kína, amelyen belül Sencsen számít meghatározó központnak. A kínai e-cigaretta-előállítás 72 százaléka itt zajlik, a gyártók 70 százaléka itteni telephellyel is működik. A tanulmány készítői rávilágítottak, hogy az európai terjesztésben

  • Németország,
  • Hollandia
  • és Belgium

számít kulcsfontosságú elosztóközpontnak. Innen a szállítmányokat gyakran teherautókra rakják át, és a schengeni övezeten belül a kevésbé szigorú ellenőrzést kihasználva terítik Európa-szerte.

Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy az illegális termékek bekerüljenek a belső piacra, és elkerüljék az ellenőrzést. Különösen problémás a Kínából naponta érkező áruk mennyisége. Az Európai Bizottság szerint tavaly naponta mintegy 12 millió csomag érkezett az EU-ba – jelentősen több, mint a megelőző két évben. A fogyasztók egyre gyakrabban rendelnek közvetlenül a Távol-Keletről, miközben a platformszolgáltatók kihasználják az uniós szabályozás hiányosságait és eltéréseit.

A fogyasztók védelme sem garantálható a rengeteg e-cigaretta miatt

„A szabályozatlan forrásból származó e-cigaretták megkerülik a fogyasztóvédelmet és a minőségellenőrzést, miközben rendkívül nyereségesek az illegális gyártók számára” – mondja Horst Manner-Romberg, a Fraunhofer IIS-szel együttműködő az MRU tanácsadócég ügyvezető igazgatója. „Az EU belső piacán fennálló árkülönbségek ösztönzik a csempészetet és a szomszédos országokból történő ÁFA-visszaigénylést is, óriási nyomást helyezve a legális szereplőkre” – tette hozzá Horst Manner-Romberg.

Akaratlan közreműködő lett a logisztika

„Az ízesített vape-ek hagyományos csomagokban jutnak el az EU-ba. Ami ártalmatlan küldeménynek tűnik, az valójában milliárdos árnyékpiaccá áll össze” – mutatott rá Rico Back, a tanulmányt megrendelő SKR AG ügyvezető partnere. Hozzátette: „a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt negatív hatás hatalmas, a logisztika pedig akaratlanul a probléma középpontjába kerül.”

Rico Back meggyőződése szerint logisztikai szempontból kulcsfontosságú a nagyobb átláthatóság és a szoros együttműködés, hiszen naponta több millió csomagot kellene hibátlanul ellenőrizni. Ha ehhez még külön csomagolt, nehezen ellenőrizhető folyadékok is társulnak, a helyzet még robbanásveszélyesebbé válik” – jegyezte meg a szakember.

A hazai helyzet

Magyarországon nikotintartalmú termékek kizárólag a Nemzeti Dohányboltban értékesíthetők, mivel ezek megfelelnek a hazai és az EU szigorú biztonsági, minőségbiztosítási és korhatárvédelmi előírásainak – hangsúlyozza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Ízesített elektronikus cigaretta azonban sem ilyen üzletben, sem online nem árulható. Az illegális dohánytermék-kereskedelemnek nemcsak adóhatósági következményei vannak, hiszen az árusítók - NAV eljárás és bírságolás mellett - a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (SZTFH) szankciójára is számíthatnak. A bírság mértéke jelentős: magánszemélyek esetében 1 millió forinttól 50 millió forintig, míg jogi személyek esetében 5 millió forinttól akár 500 millió forintig terjedhet – teszi hozzá a hatóság, amely nemrég egy közösségi portálon hirdető illegális vape-kereskedőt buktatott le egy próbavásárlás során. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás elkövetése miatt indítottak büntetőeljárást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu