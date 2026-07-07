Nemzetközi porondon sem vall szégyent az új eurós magyar állampapír – egész kedvező áron adósodott el Magyarország

Jól időzítette idei második devizakötvény-kibocsátását a magyar állam, erre utal a hétfői, 3 milliárd eurós tranzakción kialakult háromszoros túljegyzés mellett a régió hasonló lejáratú eurós állampapírok árazása is.

Az ÁKK 3 milliárd euró értékben bocsátott ki eurós állampapírokat a hét elején / Fotó: Vémi Zoltán

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Magyar Péter kormányának megalakulása óta első alkalommal vitt piacra devizakötvényeket.

A két csomagban, összesen 3 milliárd euró értékben kibocsátott eurókötvények közül

az első, 1,5 milliárd euró értékű kötvénysorozat hatéves futamidejű, 2032-ben jár le. Ezeket 3,50 százalékos kupon mellett 3,62 százalékos hozammal értékesítették, 80 bázispontos hozamfelárral.

A második, szintén 1,5 milliárd eurós kötvénysorozat 11 éves futamidejű, 2037-ben jár le. Ennél a papírnál a kupon 4,25 százalék, a hozam pedig 4,282 százalék lett, 125 bázispontos hozamfelár mellett.

Nagyot javult Magyarország megítélése, amit gyorsan ki is használt az ÁKK

Az ÁKK közleménye sikerként könyvelte el a kiemelkedő érdeklődés mellett, háromszoros túljegyzéssel – csaknem 10 milliárd eurós ajánlattal – zárult tranzakciót, kiemelve, hogy az eurókötvényeket sikerült a másodpiaci hozamoknak megfelelő szinten, kibocsátási prémium nélkül értékesíteni.

A januári, hasonló volumenű kibocsátáshoz képest is sokkal kedvezőbb feltételekkel jutott most forráshoz Magyarország, amiben a politikai klíma áprilisi változása és az új kabinet iránti nagyobb befektetői bizalom is szerepet játszik. Utóbbit pedig az uniós pénzek hazahozatala és az euró bevezetése melletti kormányzati elkötelezettség alapozta meg.

Az év elején még 4,25 és 4,875 százalékos kuponnal értékesített hét, illetve 11 éves lejáratú papírokat az adósságkezelő, a júliusi tranzakción a hosszabb lejáratú – ezért alapesetben drágább – magyar államkötvényt sikerült a januári rövidebb futamidős papír árán eladni.

A hozamfelár is jelentősen visszaesett fél év alatt: a hétéves papíroknál 160-ról 80 bázispontra, a 11 éves állampapírnál pedig 195-ről 125 bázispontra.

A román és a bolgár eurókötvényeket lenyomja, a lengyeltől még távol van a magyar állampapír

A régió hasonló volumenű és futamidejű eurókötvényei között is megállják a helyüket a friss magyar eurókötvények. Románia idei egyetlen, februári euró alapú kibocsátása során 4,638 százalékos hozammal adott el 2033-ban lejáró hétéves kötvényeket, 2,25 milliárd euró értékben. Keleti szomszédunk papírjait 210 bázisponttal az euró midswap felett jegyezték le, vagyis jóval magasabb felárral, mint a magyar kötvényeket.