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Véget ért egy korszak: az Xbox mindent újratervez, hogy felvegye a versenyt a PlayStationnel – újraéled a konzolháború

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Microsoft újabb leépítései első látásra költségcsökkentésnek tűnhetnek, a háttérben azonban sokkal nagyobb átalakulás zajlik. Az Xbox több ezer munkahelyet szüntet meg, stúdióktól válik meg, miközben teljesen újragondolja a konzol-, játék- és platformstratégiáját. A vállalat ismét nagyobb hangsúlyt helyezhet az exkluzív játékokra és saját hardverére, ami a PlayStationnel folytatott versenyt is új szintre emelheti.
Gergely Máté
2026.07.07, 16:44

A Microsoft újabb leépítési hulláma első pillantásra egy újabb költségcsökkentési intézkedésnek tűnhet, valójában azonban ennél jóval többről van szó. A vállalat 4800 munkahely megszüntetését jelentette be, melyek közül 3200 az Xbox üzletágat érinti, emellett több játékfejlesztő stúdió is kikerül a cég portfóliójából. Minden jel arra utal, hogy a Microsoft lezárja az elmúlt évtized terjeszkedésre épülő Xbox-stratégiáját, és egy jóval fegyelmezettebb, nyereségközpontú működésre áll át, miközben a PlayStationnel folytatott verseny is új szakaszba lép.

Véget ért egy korszak: az Xbox mindent újratervez, hogy felvegye a versenyt a PlayStationnel – újraéled a konzolháború
Véget ért egy korszak: az Xbox mindent újratervez, hogy felvegye a versenyt a PlayStationnel – újraéled a konzolháború / Fotó: Miguel Lagoa

Ez nem egyszerű leépítés, hanem az Xbox újraindítása

A Microsoftnál minden évben a július elején kezdődő új pénzügyi év jelenti az egyik legfontosabb szervezeti fordulópontot, az idei azonban az Xbox számára különösen fájdalmas. A vállalat összesen 4800 alkalmazottól válik meg, ebből 1600-an azonnal távoznak az Xbox üzletágból, további leépítések pedig a következő egy év során várhatók. Ezzel párhuzamosan a Ninja Theory és az Undead Labs új tulajdonoshoz kerül, a Double Fine és a Compulsion Games ismét önálló stúdióként működhet tovább, míg az Arkane Studios jövőjéről is stratégiai felülvizsgálat kezdődik – írja a The Verge.

Az új Xbox-vezér, Asha Sharma belső levelében szokatlanul őszintén fogalmazott: szerinte 

az üzletág jelenlegi formájában nem működik egészségesen. 

A haszonkulcs a hasonló üzletágakénál három-tízszer alacsonyabb, miközben a vállalat számításai szerint hosszú éveken át minden befektetett dollár után mindössze 36 centnyi érték térült meg. Ezért a cél már nem a minél nagyobb stúdióhálózat fenntartása, hanem a működés egyszerűsítése és a megtérülés javítása.

A felvásárlások korszaka nem hozta el a várt fordulatot

A mostani átalakulás különösen látványos annak fényében, hogy a Microsoft az elmúlt bő tíz évben példátlan összegeket fordított az Xbox megerősítésére:

  • a Mojang megszerzésével a Minecraft is hozzájuk került, 
  • ezt követte a ZeniMax Media és a Bethesda felvásárlása, 
  • majd 2023-ban lezárult a közel 69 milliárd dolláros (mintegy 23 500 milliárd forintos) Activision Blizzard-akvizíció, mely a vállalat történetének legnagyobb üzlete volt.

A stratégia világos volt: minél több saját fejlesztőstúdió, minél több exkluzív játék, és ezek révén gyorsuló növekedés az Xbox Game Pass előfizetéses szolgáltatásnál. A Microsoft arra számított, hogy a játékosok egyre nagyobb része havi előfizetésért cserébe választja majd az Xbox ökoszisztémáját.

Az üzleti eredmények azonban vegyes képet mutattak. A Game Pass mára évente közel 5 milliárd dollár (mintegy 1700 milliárd forint) bevételt termel, miközben az Xbox üzletág teljes éves árbevétele meghaladja a 23 milliárd dollárt (közel 8000 milliárd forint). A bevétel tehát jelentős, a nyereségesség azonban elmaradt a Microsoft várakozásaitól, ráadásul az előfizetői növekedés is lelassult.

Visszatér a gyökerekhez az Xbox

Az Xbox pénzügyi nehézségeinek egyik oka, hogy miközben a játéküzletág továbbra is jelentős bevételt termel, a hardvereladások évek óta gyengélkednek. Az Xbox Series X és Series S konzolok iránti kereslet folyamatosan csökkent, a legutóbbi negyedévben a hardverüzletág bevétele éves összevetésben 33 százalékkal esett vissza. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az adatközpontok és a mesterséges intelligencia fejlesztése miatt megugrott memória- és alkatrészigény a konzolgyártás költségeit is növeli.

A Microsoft az elmúlt években erre részben azzal reagált, hogy fokozatosan megnyitotta játékait más platformok felé. Több korábban Xbox-exkluzív cím PlayStationre is megjelent, ami sokak szerint azt jelezte, hogy a vállalat egyre kevésbé tekinti fontosnak saját konzolját. Az új vezetés kommunikációja alapján azonban ez a stratégia már árnyaltabbá vált.

A februárban kinevezett Xbox-vezér, Asha Sharma többször hangsúlyozta, hogy a következő generációs Project Helix konzol továbbra is a vállalat egyik legfontosabb fejlesztése. 

Az Xbox célja már nem egy zárt ökoszisztéma fenntartása, hanem egy olyan platform kialakítása, mely közelebb kerül a PC-hez, ugyanakkor a legjobb játékélményt továbbra is saját hardveren kínálja. 

A Helix egyszerre futtat majd Xbox- és PC-játékokat, miközben szorosabban integrálódik a Windows rendszerrel.

Ezzel párhuzamosan az exkluzív játékok kérdésében is irányváltás látszik. A vállalat nem fordít hátat a többplatformos megjelenéseknek, de a vezetés már arról beszél, hogy újra nagyobb szerepet szánnak az Xboxra érkező exkluzív címeknek, mert ezek nélkül nehéz erősíteni a konzolpiaci pozíciót és az Xbox márkát. A jövőben várhatóan a többjátékos és szolgáltatásalapú címek továbbra is széles körben jelennek meg, míg bizonyos kiemelt saját fejlesztésű játékok ismét az Xbox ökoszisztémájának vonzerejét növelhetik.

Az Xbox jövőjét egy olyan modellre építik, melyben a konzol, a Windows, a Game Pass, a felhőalapú játék és a hordozható eszközök egyetlen, egymással szorosan összekapcsolt ökoszisztémát alkotnak. Ez lényegében a 2000-es évek működési modellje, kicsit kibővítve.

A Sony továbbra is más utat jár

A Sony továbbra is a PlayStation köré építi üzleti modelljét, melyben kiemelt szerepet kapnak a saját fejlesztésű exkluzív játékok és a konzolértékesítés. A PlayStation 5-ből eddig több mint 93 millió darab fogyott világszerte, miközben a PlayStation havi aktív felhasználóinak száma már elérte a 125 milliót.

Az elmúlt pár évben volt egy rövid időszak, amikor a PlayStation és az Xbox is hatalmas nyitottságot mutatott arra, hogy az addigi exkluzív címek megjelenjenek a másik konzoljára. Az Xbox előző vezetője, Phil Spencer akkor ki is jelentette, hogy a klasszikus konzolháborúnak vége, mert a két félnek már nem érdeke az a magasfokú versengés, ami a 2000-es és 2010-es években volt. Ennek nagyrészt a covid és az orosz-ukrán háború világpiaci hatásai vetettek véget, és a túlélésért újra felélénkült a verseny.

A Sony töretlenül arra fókuszál, hogy minél több PlayStationt adjon el, ezt pedig most azzal a döntéssel is próbálják erősíteni, hogy 2026 elején bejelentetté, többé nem jelennek meg a saját stúdiós játékaik más platformra.

Tehát újra kialakul és kétpólusú konzolpiac, melynek egyik végén a Sony blockbuster(nek szánt) címe, másik végén pedig az Xbox-PC széleskörű játékkönyvtára áll. Ezt óvatosan akár a mozik és streamingek rendszeréhez is lehetne hasonlítani, de a streamingen belül is akadnak hasonló felállások, elég csak összehasonlítani az Apple TV+ és a Netflix felhozatalát.

Nehéz megmondani, mi lesz a konzolpiac sorsa. Arról már korábban is beszámoltunk, hogy a következő konzolgenerációval hasonló erősségű verseny jöhet, mint 20 évvel korábban, mert akkora mértékben drágult a piac, hogy a játékosoknak le kell tenniük voksukat egyik vagy másik konzol mellett. Az elmúlt 6 év egyik konzolgyártónak sem hozott kimagasló sikereket, így nehéz eldönteni, mi lenne a jó stratégia. 

Az viszont biztos, hogy a játékosok egyre jobban eltávolodtak a live service játékoktól, a multiplayer-játékokban sem a mennyiséget, hanem a minőséget keresik, és a klasszikus singleplayer-játékok terén pedig egyértelműen megmutatkozott az igény a hosszabb, összetettebb, magas színvonalú játékok iránt. Ezt a PlayStation és az Xbox is nagyon jól érzi, a változás szele pedig enyhén, de már érezhető is. Reméljük, hogy ebből a szellőből egy olyan vihar lesz, ami új életet lehel a mostani bizonytalan videójáték-iparba.

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