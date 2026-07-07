Véget ért egy korszak: az Xbox mindent újratervez, hogy felvegye a versenyt a PlayStationnel – újraéled a konzolháború
A Microsoft újabb leépítési hulláma első pillantásra egy újabb költségcsökkentési intézkedésnek tűnhet, valójában azonban ennél jóval többről van szó. A vállalat 4800 munkahely megszüntetését jelentette be, melyek közül 3200 az Xbox üzletágat érinti, emellett több játékfejlesztő stúdió is kikerül a cég portfóliójából. Minden jel arra utal, hogy a Microsoft lezárja az elmúlt évtized terjeszkedésre épülő Xbox-stratégiáját, és egy jóval fegyelmezettebb, nyereségközpontú működésre áll át, miközben a PlayStationnel folytatott verseny is új szakaszba lép.
Ez nem egyszerű leépítés, hanem az Xbox újraindítása
A Microsoftnál minden évben a július elején kezdődő új pénzügyi év jelenti az egyik legfontosabb szervezeti fordulópontot, az idei azonban az Xbox számára különösen fájdalmas. A vállalat összesen 4800 alkalmazottól válik meg, ebből 1600-an azonnal távoznak az Xbox üzletágból, további leépítések pedig a következő egy év során várhatók. Ezzel párhuzamosan a Ninja Theory és az Undead Labs új tulajdonoshoz kerül, a Double Fine és a Compulsion Games ismét önálló stúdióként működhet tovább, míg az Arkane Studios jövőjéről is stratégiai felülvizsgálat kezdődik – írja a The Verge.
Az új Xbox-vezér, Asha Sharma belső levelében szokatlanul őszintén fogalmazott: szerinte
az üzletág jelenlegi formájában nem működik egészségesen.
A haszonkulcs a hasonló üzletágakénál három-tízszer alacsonyabb, miközben a vállalat számításai szerint hosszú éveken át minden befektetett dollár után mindössze 36 centnyi érték térült meg. Ezért a cél már nem a minél nagyobb stúdióhálózat fenntartása, hanem a működés egyszerűsítése és a megtérülés javítása.
A felvásárlások korszaka nem hozta el a várt fordulatot
A mostani átalakulás különösen látványos annak fényében, hogy a Microsoft az elmúlt bő tíz évben példátlan összegeket fordított az Xbox megerősítésére:
- a Mojang megszerzésével a Minecraft is hozzájuk került,
- ezt követte a ZeniMax Media és a Bethesda felvásárlása,
- majd 2023-ban lezárult a közel 69 milliárd dolláros (mintegy 23 500 milliárd forintos) Activision Blizzard-akvizíció, mely a vállalat történetének legnagyobb üzlete volt.
A stratégia világos volt: minél több saját fejlesztőstúdió, minél több exkluzív játék, és ezek révén gyorsuló növekedés az Xbox Game Pass előfizetéses szolgáltatásnál. A Microsoft arra számított, hogy a játékosok egyre nagyobb része havi előfizetésért cserébe választja majd az Xbox ökoszisztémáját.
Az üzleti eredmények azonban vegyes képet mutattak. A Game Pass mára évente közel 5 milliárd dollár (mintegy 1700 milliárd forint) bevételt termel, miközben az Xbox üzletág teljes éves árbevétele meghaladja a 23 milliárd dollárt (közel 8000 milliárd forint). A bevétel tehát jelentős, a nyereségesség azonban elmaradt a Microsoft várakozásaitól, ráadásul az előfizetői növekedés is lelassult.
Visszatér a gyökerekhez az Xbox
Az Xbox pénzügyi nehézségeinek egyik oka, hogy miközben a játéküzletág továbbra is jelentős bevételt termel, a hardvereladások évek óta gyengélkednek. Az Xbox Series X és Series S konzolok iránti kereslet folyamatosan csökkent, a legutóbbi negyedévben a hardverüzletág bevétele éves összevetésben 33 százalékkal esett vissza. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az adatközpontok és a mesterséges intelligencia fejlesztése miatt megugrott memória- és alkatrészigény a konzolgyártás költségeit is növeli.
A Microsoft az elmúlt években erre részben azzal reagált, hogy fokozatosan megnyitotta játékait más platformok felé. Több korábban Xbox-exkluzív cím PlayStationre is megjelent, ami sokak szerint azt jelezte, hogy a vállalat egyre kevésbé tekinti fontosnak saját konzolját. Az új vezetés kommunikációja alapján azonban ez a stratégia már árnyaltabbá vált.
A februárban kinevezett Xbox-vezér, Asha Sharma többször hangsúlyozta, hogy a következő generációs Project Helix konzol továbbra is a vállalat egyik legfontosabb fejlesztése.
Az Xbox célja már nem egy zárt ökoszisztéma fenntartása, hanem egy olyan platform kialakítása, mely közelebb kerül a PC-hez, ugyanakkor a legjobb játékélményt továbbra is saját hardveren kínálja.
A Helix egyszerre futtat majd Xbox- és PC-játékokat, miközben szorosabban integrálódik a Windows rendszerrel.
Ezzel párhuzamosan az exkluzív játékok kérdésében is irányváltás látszik. A vállalat nem fordít hátat a többplatformos megjelenéseknek, de a vezetés már arról beszél, hogy újra nagyobb szerepet szánnak az Xboxra érkező exkluzív címeknek, mert ezek nélkül nehéz erősíteni a konzolpiaci pozíciót és az Xbox márkát. A jövőben várhatóan a többjátékos és szolgáltatásalapú címek továbbra is széles körben jelennek meg, míg bizonyos kiemelt saját fejlesztésű játékok ismét az Xbox ökoszisztémájának vonzerejét növelhetik.
Az Xbox jövőjét egy olyan modellre építik, melyben a konzol, a Windows, a Game Pass, a felhőalapú játék és a hordozható eszközök egyetlen, egymással szorosan összekapcsolt ökoszisztémát alkotnak. Ez lényegében a 2000-es évek működési modellje, kicsit kibővítve.
A Sony továbbra is más utat jár
A Sony továbbra is a PlayStation köré építi üzleti modelljét, melyben kiemelt szerepet kapnak a saját fejlesztésű exkluzív játékok és a konzolértékesítés. A PlayStation 5-ből eddig több mint 93 millió darab fogyott világszerte, miközben a PlayStation havi aktív felhasználóinak száma már elérte a 125 milliót.
Az elmúlt pár évben volt egy rövid időszak, amikor a PlayStation és az Xbox is hatalmas nyitottságot mutatott arra, hogy az addigi exkluzív címek megjelenjenek a másik konzoljára. Az Xbox előző vezetője, Phil Spencer akkor ki is jelentette, hogy a klasszikus konzolháborúnak vége, mert a két félnek már nem érdeke az a magasfokú versengés, ami a 2000-es és 2010-es években volt. Ennek nagyrészt a covid és az orosz-ukrán háború világpiaci hatásai vetettek véget, és a túlélésért újra felélénkült a verseny.
A Sony töretlenül arra fókuszál, hogy minél több PlayStationt adjon el, ezt pedig most azzal a döntéssel is próbálják erősíteni, hogy 2026 elején bejelentetté, többé nem jelennek meg a saját stúdiós játékaik más platformra.
Tehát újra kialakul és kétpólusú konzolpiac, melynek egyik végén a Sony blockbuster(nek szánt) címe, másik végén pedig az Xbox-PC széleskörű játékkönyvtára áll. Ezt óvatosan akár a mozik és streamingek rendszeréhez is lehetne hasonlítani, de a streamingen belül is akadnak hasonló felállások, elég csak összehasonlítani az Apple TV+ és a Netflix felhozatalát.
Nehéz megmondani, mi lesz a konzolpiac sorsa. Arról már korábban is beszámoltunk, hogy a következő konzolgenerációval hasonló erősségű verseny jöhet, mint 20 évvel korábban, mert akkora mértékben drágult a piac, hogy a játékosoknak le kell tenniük voksukat egyik vagy másik konzol mellett. Az elmúlt 6 év egyik konzolgyártónak sem hozott kimagasló sikereket, így nehéz eldönteni, mi lenne a jó stratégia.
Az viszont biztos, hogy a játékosok egyre jobban eltávolodtak a live service játékoktól, a multiplayer-játékokban sem a mennyiséget, hanem a minőséget keresik, és a klasszikus singleplayer-játékok terén pedig egyértelműen megmutatkozott az igény a hosszabb, összetettebb, magas színvonalú játékok iránt. Ezt a PlayStation és az Xbox is nagyon jól érzi, a változás szele pedig enyhén, de már érezhető is. Reméljük, hogy ebből a szellőből egy olyan vihar lesz, ami új életet lehel a mostani bizonytalan videójáték-iparba.