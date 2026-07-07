A Microsoft újabb leépítési hulláma első pillantásra egy újabb költségcsökkentési intézkedésnek tűnhet, valójában azonban ennél jóval többről van szó. A vállalat 4800 munkahely megszüntetését jelentette be, melyek közül 3200 az Xbox üzletágat érinti, emellett több játékfejlesztő stúdió is kikerül a cég portfóliójából. Minden jel arra utal, hogy a Microsoft lezárja az elmúlt évtized terjeszkedésre épülő Xbox-stratégiáját, és egy jóval fegyelmezettebb, nyereségközpontú működésre áll át, miközben a PlayStationnel folytatott verseny is új szakaszba lép.

Véget ért egy korszak: az Xbox mindent újratervez, hogy felvegye a versenyt a PlayStationnel – újraéled a konzolháború / Fotó: Miguel Lagoa

Ez nem egyszerű leépítés, hanem az Xbox újraindítása

A Microsoftnál minden évben a július elején kezdődő új pénzügyi év jelenti az egyik legfontosabb szervezeti fordulópontot, az idei azonban az Xbox számára különösen fájdalmas. A vállalat összesen 4800 alkalmazottól válik meg, ebből 1600-an azonnal távoznak az Xbox üzletágból, további leépítések pedig a következő egy év során várhatók. Ezzel párhuzamosan a Ninja Theory és az Undead Labs új tulajdonoshoz kerül, a Double Fine és a Compulsion Games ismét önálló stúdióként működhet tovább, míg az Arkane Studios jövőjéről is stratégiai felülvizsgálat kezdődik – írja a The Verge.

Az új Xbox-vezér, Asha Sharma belső levelében szokatlanul őszintén fogalmazott: szerinte

az üzletág jelenlegi formájában nem működik egészségesen.

A haszonkulcs a hasonló üzletágakénál három-tízszer alacsonyabb, miközben a vállalat számításai szerint hosszú éveken át minden befektetett dollár után mindössze 36 centnyi érték térült meg. Ezért a cél már nem a minél nagyobb stúdióhálózat fenntartása, hanem a működés egyszerűsítése és a megtérülés javítása.

A felvásárlások korszaka nem hozta el a várt fordulatot

A mostani átalakulás különösen látványos annak fényében, hogy a Microsoft az elmúlt bő tíz évben példátlan összegeket fordított az Xbox megerősítésére:

a Mojang megszerzésével a Minecraft is hozzájuk került,

megszerzésével a is hozzájuk került, ezt követte a ZeniMax Media és a Bethesda felvásárlása,

és a felvásárlása, majd 2023-ban lezárult a közel 69 milliárd dolláros (mintegy 23 500 milliárd forintos) Activision Blizzard-akvizíció, mely a vállalat történetének legnagyobb üzlete volt.

A stratégia világos volt: minél több saját fejlesztőstúdió, minél több exkluzív játék, és ezek révén gyorsuló növekedés az Xbox Game Pass előfizetéses szolgáltatásnál. A Microsoft arra számított, hogy a játékosok egyre nagyobb része havi előfizetésért cserébe választja majd az Xbox ökoszisztémáját.