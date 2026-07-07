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MVM

Ez gyors volt: Kapitány István máris kinevezte az MVM új vezérigazgatóját, mostantól ő vezeti az állami energiaóriást – ezt várja el tőle a Tisza-kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Maradtak még nyitott kérdések., de az egyik legfontosabbra most megérkezett a válasz. Kapitány István először kirúgta az MVM csúcsvezetőit, majd megnevezte az új vezért.
Hecker Flórián
2026.07.07, 16:14
Frissítve: 2026.07.07, 16:32

Nagyjából egy órával azt követően, hogy Kapitány István kirúgta az MVM teljes felsővezetését, a gazdasági és energetikai miniszter már be is jelentette, ki veszi át az állami óriáscég vezetését.

Kapitány István, MVM
Kapitány István máris kinevezte az MVM új vezérigazgatóját, mostantól ő vezeti az állami energiaóriást / Fotó: MVM

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a magyar energiapiac szempontjából kulcsfontosságú és rendkívüli döntés született kedd délután. Kapitány István személyügyi döntést hozott a legnagyobb állami energetikai cég, az MVM csúcsvezetésében.

Nem ez az első ilyen határozata a héten: hétfőn az egyik legfontosabb állami bank, az EXIM legfőbb vezetőjét rúgta ki. Most pedig az MVM két vezetőjét menesztette.

A 100 százalékban állami tulajdonú MVM csoport több mint 19 ezer munkatárssal és több mint 10 millió lakossági és vállalati ügyféllel Magyarország második, egyben Közép-Európa hatodik legnagyobb vállalatcsoportja. 

Kapitány István bejelentése szűkszavúra sikerült, de a lényeg benne volt. "A mai napon felmentettem Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét" – tette közzé a közösségi oldalán kedden délután. Mátrai Károly 2023 januárja óta vezette a céget, Czepek Gábor pedig számos pozíciót betöltött a szervezetben.

Az MVM csúcsvezetésének leszedése ugyanakkor számos kérdést kinyit. Legelőször is azt, hogy kik veszik át az irányítást a cégnél. Erre Kapitány Istvána bejelentésében nem tért ki, se arra, hogy az utódlást, milyen formában tervezik lebonyolítani.

Kapitány István máris kinevezte az MVM új vezérigazgatóját

Ez a kérdés, legalábbis részben viszont már választ kapott. Kapitány István ugyanis nem sokkal ezelőtt megnevezte az MVM új vezérigazgatóját.

Az MVM csoport vezetésében változás történt: a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben

Bertalan Zsolt látja el,

aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik – közölte. A tárcavezető azt is hozzátette, hogy meggyőződése, hogy az új vezérigazgató felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM csoportot az előttünk álló időszakban. Egyúttal azt is jelezte, mi az elvárás vele szemben.

  • Transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munka,
  • különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére,
  • az energetikai fejlesztések felgyorsítására
  • és a tiszta energiára való átállás támogatására.

Az ugyanakkor nem derült ki, hogy az MVM igazgatóságának elnöki feladatait ki veszi át Czepek Gábor helyett.

Óriási pénzek az MVM mögött

Az MVM csoport 2025. évi működési bevétele a változékony földgáz- és villamosenergia-piaci árkörnyezet mellett 16 százalékkal, 3814 milliárd forintra mérséklődött, míg a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 6 százalékkal, 772 milliárd forintra, az adózás utáni eredménye 27 százalékkal, 237 milliárd forintra csökkent – közölte a cégcsoport április végén.

A MVM csoport 2025. évi konszolidált pénzügyi beszámolója szerint a változó energiapiaci környezetben is stabil, a 2024. évihez közeli, 772 milliárd forintos EBITDA szintű eredményt realizáltak.

Az MVM az idei eredménnyel kiegészített eredménytartalékból 207,5 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött az egyedüli részvényes, azaz a magyar állam javára.

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