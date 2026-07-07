Fontos felhívást intézett a magyarokhoz az agrárkamara – alapélelmiszerünkről van szó

A magyar burgonyatermelők számára az idei szezonban is komoly kihívást jelent a termelési költségek emelkedése, a szélsőséges időjárás és az erős importverseny. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai újburgonya vásárlásával a fogyasztók közvetlenül segíthetik a magyar gazdákat, miközben a rövidebb szállítási útvonal miatt a környezeti terhelés is mérséklődhet.

A hazai burgonya vásárlásával a fogyasztók közvetlenül segíthetik a magyar gazdákat Fotó: Vendel Lajos

A korai magyar újburgonya már június közepén megjelent a piacokon, a nagyobb mennyiségű betakarítás azonban június végén és július elején indult el. Így a következő időszakban a hazai termésnek a piacokon és a kiskereskedelmi láncokban is szélesebb körben elérhetővé kell válnia.

Krumpliháború az unión belül

A burgonya továbbra is alapvető élelmiszernövény Magyarországon, termesztése azonban egyre költségesebb és kockázatosabb. A gazdálkodóknak egyszerre kell alkalmazkodniuk a hőhullámokhoz, a csapadékhiányhoz, a megváltozott kártevőhelyzethez, valamint a dráguló vetőmaghoz, növényvédő szerekhez, energiához és munkaerőhöz. Mindezt tovább nehezíti, hogy az európai piacokon tavaly kialakult túltermelés az idei szezonra is erős importnyomást hagyott maga után.

A NAK közlése szerint Magyarországon jelenleg mintegy 5065 hektáron termesztenek burgonyát. Bár a hektáronkénti termésátlag az ezredforduló óta hozzávetőleg 30 százalékkal emelkedett, a versenyképesség fenntartásához további technológiai fejlesztésekre lenne szükség. Különösen fontos az öntözés fejlesztése, mert a jelenlegi klimatikus viszonyok között vízpótlás nélkül egyre nehezebb biztosítani a megfelelő terméshozamot és a piacképes minőséget.

A tárolókapacitás szintén kulcskérdés. A betakarított burgonya minőségének megőrzéséhez korszerű raktárakra van szükség, hogy a hazai termés minél tovább a boltok polcain maradhasson. Enélkül a szezon későbbi részében könnyebben nőhet az import aránya, még akkor is, ha a magyar termelők képesek lennének megfelelő mennyiséget előállítani.