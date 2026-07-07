Kritikus szinten a forint árfolyama, jöhet a következő ellenállás tesztelése

A 30 napos mozgóátlag fölé lépett az euró-forint árfolyama, mely jelenleg 353,77-nél húzódik. Amennyiben tartósan felette tud maradni, hamarosan jöhet a 355-ös ellenállás tesztelése. Az indikátorok továbbra is enyhén felfelé mutatnak

- írja az Equilor Befektetési Zrt.

Az Erste szerint ugyanakkor:

A kedvező inflációs kép növeli az MNB mozgásterét a további kamatvágásokat illetően, ami nem sugall további jelentős forinterősödést a mostani szintekről, sőt, a forint javára szóló pozitív kamatkülönbözet várt csökkenése inkább gyengítheti az árfolyamot később.

Mint ismert, kedd reggel tett közzé a KSH, hogy júniusban az éves infláció 1,7 százalékra csökkent, havi szinten pedig stagnáltak az árak. Azaz a magyar inflációs adatok ismét kedvezőbben alakultak az elemzői várakozásoknál.

Az Amundi is nagyjából az Erste véleményét osztja, hiszen, amint kiemelték:

A mostani adat, illetve a kedvező inflációs trendek támogatják az MNB kamatvágási ciklusát, megerősíthetik a keresletet az állampapírok iránt, de kifoghatják a hátszelet a forint erősödése mögül. Tartósan kedvező hazai és külső folyamatok esetén nagy esély van rá, hogy a kamatvágások ősszel is folytatódjanak.

Mivel eddig csak nyári kamatcsökkentésekről van szó, újdonság az őszi folytatás elemzői pedzegetése.

A kamatvágások mind valószínűbbé válása, illetve az, hogy az eddig véltnél hosszabb ideig tartó monetáris lazító ciklus is a képbe került, egyértelműen a hazai deviza gyengülését támogatja.

Süllyedt az euró-dollár kereszt

Meglódult a dollár kurzusa is a délutáni órákban, a zöldhasút 4 óra után már 310,3 forint fölött jegyezték, ami több mint 0,4 százalékos dollárerősödést jelent forinttal szemben.