A nagy AI-sztori: pár év múlva már az AI fog helyettünk bankolni

A mesterséges intelligenciáról sok cég még mindig technológiai kérdésként gondolkodik. Melyik modellt használjuk? Kell-e saját agent? Milyen platformot vegyünk? Suppan Márton, a Peak alapítója és vezérigazgatója szerint azonban az AI-bevezetés nehézsége nem elsősorban a technológiában van. Sokkal inkább abban, hogy egy cég mennyire érti a saját működését.

A Peak története fintechből indult. A vállalat 13 éve olyan bankkártyaprogramokat kezdett építeni, amelyekkel cégek saját arculattal, gyorsan és olcsóbban tudtak pénzügyi szolgáltatásokat működtetni. Suppan Márton szerint ebben a korszakban ugyanazt a vadnyugati logikát tanulták meg, amelyre ma az AI-piacon is szükség van: gyorsan kell alkalmazkodni, kísérletezni kell, és nem lehet arra várni, hogy majd valaki kész szakmát, kész szabályokat és kész módszertant ad.

Ez a tapasztalat ágyazott meg a Peak AI-üzletágának is. A cég először saját belső folyamatait kezdte gyorsítani mesterséges intelligenciával, majd amikor ezt megmutatták ügyfeleknek, ugyanaz történt, mint korábban a bankkártyaprogramoknál: a piac nem vállon veregette őket, hanem azt kérdezte, hogyan kaphatna ő is ilyet.

Így épült fel a PeakX, amely nagyvállalati elvárásoknak megfelelő AI-agent platformmal és bevezetési projektekkel foglalkozik.

A tapasztalat azonban hamar világossá tette, hogy az AI-t nem lehet egyszerűen „bedobozolni” és átadni. Suppan Márton szerint egy mesterségesintelligencia-bevezetési projekt akár 80 százalékban szervezeti transzformáció, és legfeljebb 20 százalékban technológia. Sőt, bizonyos esetekben a technológiai rész ennél is kisebb, mert maga az eszköz már adott, csak meg kell tanulni használni, és hozzá kell igazítani a vállalati működéshez.

Ez különösen fontos a magyar KKV-knál. A Peak AI Start 500 programjához kapcsolódó kutatás szerint a cégek jelentős részénél már van valamilyen AI-eszközhasználat, de ez sokszor kimerül abban, hogy a dolgozó a saját ChatGPT-fiókjában megírat egy e-mailt vagy összefoglal egy szöveget. Ez legalább próbálkozás, de még nem vállalati AI-stratégia.