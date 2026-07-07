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bankolás
Peak
AI
mesterséges intelligencia
Suppan Márton

A nagy AI-sztori: pár év múlva már az AI fog helyettünk bankolni

A bankolás következő éveiben az AI nem feltétlenül látványos felületeken, hanem a háttérfolyamatokban hozhat nagy változást. A nagy AI-sztori új adásában Suppan Márton, a Peak alapítója és vezérigazgatója szerint gyorsabb bankolásra számíthatunk, mert a pénzintézetek motorháztető alatti folyamatai ma még sokszor manuálisak, lassúak és hibalehetőségekkel terheltek. Valamint szó esett a céges átalakulásokról és az ezzel járó problémákról is. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.07.07., 16:14

A mesterséges intelligenciáról sok cég még mindig technológiai kérdésként gondolkodik. Melyik modellt használjuk? Kell-e saját agent? Milyen platformot vegyünk? Suppan Márton, a Peak alapítója és vezérigazgatója szerint azonban az AI-bevezetés nehézsége nem elsősorban a technológiában van. Sokkal inkább abban, hogy egy cég mennyire érti a saját működését.

A Peak története fintechből indult. A vállalat 13 éve olyan bankkártyaprogramokat kezdett építeni, amelyekkel cégek saját arculattal, gyorsan és olcsóbban tudtak pénzügyi szolgáltatásokat működtetni. Suppan Márton szerint ebben a korszakban ugyanazt a vadnyugati logikát tanulták meg, amelyre ma az AI-piacon is szükség van: gyorsan kell alkalmazkodni, kísérletezni kell, és nem lehet arra várni, hogy majd valaki kész szakmát, kész szabályokat és kész módszertant ad.

Ez a tapasztalat ágyazott meg a Peak AI-üzletágának is. A cég először saját belső folyamatait kezdte gyorsítani mesterséges intelligenciával, majd amikor ezt megmutatták ügyfeleknek, ugyanaz történt, mint korábban a bankkártyaprogramoknál: a piac nem vállon veregette őket, hanem azt kérdezte, hogyan kaphatna ő is ilyet. 

Így épült fel a PeakX, amely nagyvállalati elvárásoknak megfelelő AI-agent platformmal és bevezetési projektekkel foglalkozik.

A tapasztalat azonban hamar világossá tette, hogy az AI-t nem lehet egyszerűen „bedobozolni” és átadni. Suppan Márton szerint egy mesterségesintelligencia-bevezetési projekt akár 80 százalékban szervezeti transzformáció, és legfeljebb 20 százalékban technológia. Sőt, bizonyos esetekben a technológiai rész ennél is kisebb, mert maga az eszköz már adott, csak meg kell tanulni használni, és hozzá kell igazítani a vállalati működéshez.

Ez különösen fontos a magyar KKV-knál. A Peak AI Start 500 programjához kapcsolódó kutatás szerint a cégek jelentős részénél már van valamilyen AI-eszközhasználat, de ez sokszor kimerül abban, hogy a dolgozó a saját ChatGPT-fiókjában megírat egy e-mailt vagy összefoglal egy szöveget. Ez legalább próbálkozás, de még nem vállalati AI-stratégia.

Suppan Márton szerint az AI hatása először a bankolás hátterében lesz tapasztalható
Suppan Márton szerint az AI hatása először a bankolás hátterében lesz tapasztalható / leszFotó: HL Creations

A gond ott kezdődik, hogy miközben sok cég mesterséges intelligenciát szeretne, az alapvető digitális rendszerek hiányoznak. 

Suppan Márton példája szerint jóval kevesebb cégnél van CRM-rendszer, mint ahányan már valamilyen AI-eszközt használnak. 

Márpedig nehéz AI-t bevezetni ott, ahol a vállalat nem tudja pontosan, kik az ügyfelei, hol tartanak velük a folyamatok, milyen adat áll rendelkezésre, és ki mit csinál. Ezért szerinte a következő évek egyik kulcskérdése az edukáció lesz. Nemcsak a vezetőket kell tanítani, hanem a munkavállalókat is, mert hiába van egy cégnek jó AI-stratégiája, ha a dolgozók AI-írástudatlanok, bizalmatlanok, vagy csak magánfiókokon keresztül, ellenőrizetlenül használják az eszközöket. Suppan Márton szerint ebben a cégek mellett az államnak is komoly felelőssége lenne.

A beszélgetés másik fontos témája a bankolás jövője volt. Suppan Márton nem számít arra, hogy néhány éven belül eltűnnek a bankfiókok, a netbankok vagy a mobilbanki appok. A banki piac lassan változik, és a fintech sem törölte el a hagyományos bankrendszert, hiába jósolták ezt sokan tíz évvel ezelőtt. Inkább az történt, hogy sok fintechcég eltűnt, néhány nagy szereplő pedig már maga is bankként működik.

Az AI hatása szerinte a bankolásban először nem feltétlenül a felhasználói felületen lesz igazán nagy, hanem a háttérben. Egy pénzintézet működésének jelentős része ma is manuális, lassú és töredezett. Egy jelzáloghitel-folyamat például sokszor nem azért húzódik, mert az ügyfél nem tudja teljesíteni a feltételeket, hanem mert belső folyamatok, hiánypótlások, dokumentumkezelési hibák és elavult rendszerek lassítják. Ha ezeket a motorháztető alatti folyamatokat sikerül AI-val és jobb folyamatmenedzsmenttel gyorsítani, akkor a bankolás egyszerűbb és gyorsabb lehet. 

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Mivel foglalkozik a Peak? (00:35)
  • Hagyományos banki költségek, olcsóbb pénzügyi megoldások (08:23)
  • Miért nem megy a Peak a tőzsdére? (14:03)
  • Ezt tudja a Peak AI (16:05)
  • Az AI mostani helyzete a fintech korai korszaka (17:02)
  • PeakX AI és AI-bevezetés? (27:16)
  • Mit mutatott meg az AI Start 500 a magyar KKV-k digitalizációs lemaradásáról? (29:28)
  • Hogyan változtathatja meg az AI a bankolást? (35:42)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1091 cikk
35 perc
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A nagy AI-sztori: pár év múlva már az AI fog helyettünk bankolni

Suppan Márton szerint nemsokára gyorsabb bankolásra számíthatunk.
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