A nagy AI-sztori: pár év múlva már az AI fog helyettünk bankolni
A mesterséges intelligenciáról sok cég még mindig technológiai kérdésként gondolkodik. Melyik modellt használjuk? Kell-e saját agent? Milyen platformot vegyünk? Suppan Márton, a Peak alapítója és vezérigazgatója szerint azonban az AI-bevezetés nehézsége nem elsősorban a technológiában van. Sokkal inkább abban, hogy egy cég mennyire érti a saját működését.
A Peak története fintechből indult. A vállalat 13 éve olyan bankkártyaprogramokat kezdett építeni, amelyekkel cégek saját arculattal, gyorsan és olcsóbban tudtak pénzügyi szolgáltatásokat működtetni. Suppan Márton szerint ebben a korszakban ugyanazt a vadnyugati logikát tanulták meg, amelyre ma az AI-piacon is szükség van: gyorsan kell alkalmazkodni, kísérletezni kell, és nem lehet arra várni, hogy majd valaki kész szakmát, kész szabályokat és kész módszertant ad.
Ez a tapasztalat ágyazott meg a Peak AI-üzletágának is. A cég először saját belső folyamatait kezdte gyorsítani mesterséges intelligenciával, majd amikor ezt megmutatták ügyfeleknek, ugyanaz történt, mint korábban a bankkártyaprogramoknál: a piac nem vállon veregette őket, hanem azt kérdezte, hogyan kaphatna ő is ilyet.
Így épült fel a PeakX, amely nagyvállalati elvárásoknak megfelelő AI-agent platformmal és bevezetési projektekkel foglalkozik.
A tapasztalat azonban hamar világossá tette, hogy az AI-t nem lehet egyszerűen „bedobozolni” és átadni. Suppan Márton szerint egy mesterségesintelligencia-bevezetési projekt akár 80 százalékban szervezeti transzformáció, és legfeljebb 20 százalékban technológia. Sőt, bizonyos esetekben a technológiai rész ennél is kisebb, mert maga az eszköz már adott, csak meg kell tanulni használni, és hozzá kell igazítani a vállalati működéshez.
Ez különösen fontos a magyar KKV-knál. A Peak AI Start 500 programjához kapcsolódó kutatás szerint a cégek jelentős részénél már van valamilyen AI-eszközhasználat, de ez sokszor kimerül abban, hogy a dolgozó a saját ChatGPT-fiókjában megírat egy e-mailt vagy összefoglal egy szöveget. Ez legalább próbálkozás, de még nem vállalati AI-stratégia.
A gond ott kezdődik, hogy miközben sok cég mesterséges intelligenciát szeretne, az alapvető digitális rendszerek hiányoznak.
Suppan Márton példája szerint jóval kevesebb cégnél van CRM-rendszer, mint ahányan már valamilyen AI-eszközt használnak.
Márpedig nehéz AI-t bevezetni ott, ahol a vállalat nem tudja pontosan, kik az ügyfelei, hol tartanak velük a folyamatok, milyen adat áll rendelkezésre, és ki mit csinál. Ezért szerinte a következő évek egyik kulcskérdése az edukáció lesz. Nemcsak a vezetőket kell tanítani, hanem a munkavállalókat is, mert hiába van egy cégnek jó AI-stratégiája, ha a dolgozók AI-írástudatlanok, bizalmatlanok, vagy csak magánfiókokon keresztül, ellenőrizetlenül használják az eszközöket. Suppan Márton szerint ebben a cégek mellett az államnak is komoly felelőssége lenne.
A beszélgetés másik fontos témája a bankolás jövője volt. Suppan Márton nem számít arra, hogy néhány éven belül eltűnnek a bankfiókok, a netbankok vagy a mobilbanki appok. A banki piac lassan változik, és a fintech sem törölte el a hagyományos bankrendszert, hiába jósolták ezt sokan tíz évvel ezelőtt. Inkább az történt, hogy sok fintechcég eltűnt, néhány nagy szereplő pedig már maga is bankként működik.
Az AI hatása szerinte a bankolásban először nem feltétlenül a felhasználói felületen lesz igazán nagy, hanem a háttérben. Egy pénzintézet működésének jelentős része ma is manuális, lassú és töredezett. Egy jelzáloghitel-folyamat például sokszor nem azért húzódik, mert az ügyfél nem tudja teljesíteni a feltételeket, hanem mert belső folyamatok, hiánypótlások, dokumentumkezelési hibák és elavult rendszerek lassítják. Ha ezeket a motorháztető alatti folyamatokat sikerül AI-val és jobb folyamatmenedzsmenttel gyorsítani, akkor a bankolás egyszerűbb és gyorsabb lehet.
Részletek a beszélgetés tartalmából:
- Mivel foglalkozik a Peak? (00:35)
- Hagyományos banki költségek, olcsóbb pénzügyi megoldások (08:23)
- Miért nem megy a Peak a tőzsdére? (14:03)
- Ezt tudja a Peak AI (16:05)
- Az AI mostani helyzete a fintech korai korszaka (17:02)
- PeakX AI és AI-bevezetés? (27:16)
- Mit mutatott meg az AI Start 500 a magyar KKV-k digitalizációs lemaradásáról? (29:28)
- Hogyan változtathatja meg az AI a bankolást? (35:42)
A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.