Átrajzolhatja az európai drónpiacot a Quantum Systems következő lépése
A német megfigyelő drónokat fejlesztő Quantum Systems mérlegeli a kamikaze drónokat gyártó Stark felvásárlását vagy a két vállalat egyesítését, miután a legutóbbi, 1,2 milliárd dolláros tőkebevonás során kivásárolta azokat a befektetőket, akik ellenezték a halálos fegyverek fejlesztését - írja a Financial Times.
Egy ilyen tranzakció jelentősen átrendezhetné az európai drónipart
Florian Seibel, a Quantum Systems társalapítója és társ-vezérigazgatója elmondta, hogy a mintegy 8 milliárd dollárra értékelt vállalat a finanszírozási kört arra is felhasználta, hogy átalakítsa részvényesi körét. Mint fogalmazott, a cél az volt, hogy azok a befektetők, akik nem tudtak azonosulni a vállalat új stratégiai irányával, lehetőséget kapjanak a kiszállásra. Ez megnyitja az utat a halálos fegyverrendszerek fejlesztése előtt, beleértve akár mélységi csapásmérő rakéták fejlesztését is.
A stratégiai változás részeként ismét napirendre kerülhet a Starkkal való egyesülés lehetősége. A robbanófejes, célba csapódó drónokat fejlesztő startupot szintén Seibel alapította, aki szerint személyes célja is, hogy „két gyermekét” ismét egy vállalatban lássa viszont.
Egy ilyen tranzakció jelentősen átrendezhetné az európai drónipart, és komoly versenytársat teremtene a német Helsing számára. Az egyesülés egyúttal tovább növelné a Quantum Systems méretét és piaci súlyát, miközben a vállalat hosszabb távon tőzsdei bevezetést is fontolgat.
A korábban katonai helikopterpilótaként szolgáló, 46 éves Seibel 2015-ben alapította a Quantum Systemst, amely eredetileg mezőgazdasági felhasználásra szánt megfigyelő drónokat fejlesztett. Az ukrajnai háború 2022-es eszkalációját követően a vállalat egyre inkább katonai felderítő és megfigyelő rendszerekre koncentrált, ugyanakkor a fegyveres változatok fejlesztését több befektető ellenállása akadályozta.
Ez vezetett a Stark 2024-es megalapításához, amelyet Seibel külön vállalatként hozott létre kifejezetten támadó drónok fejlesztésére. Elmondása szerint soha nem volt elégedett azzal, hogy ezt a tevékenységet a Quantumon kívül kellett felépítenie, ugyanakkor a Stark önálló vállalatként is sikeresnek bizonyult.
Jelenleg nincs konkrét terv
A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs konkrét ütemterv az összeolvadásra. A Quantum Systemsnek először meg kell vizsgálnia a piaci lehetőségeket és a tranzakció pénzügyi feltételeit. A múlt héten lezárult finanszírozási kör alapján a Stark értéke elérte a 3,2 milliárd eurót, ezért a vállalatnak azt is mérlegelnie kell, hogy ez jelenti-e a legkedvezőbb akvizíciós lehetőséget. Seibel szerint, ha a Stark felvásárlása nem bizonyul optimálisnak, más vállalatok megszerzése is szóba jöhet.
A Quantum Systems jelentős pénzügyi mozgástérhez jutott az új finanszírozás révén, amelyet a Blackstone, az Airbus, az Advent és a Noteus vezetésével hajtottak végre. A Stark ugyanakkor közölte, hogy jelenleg nincsenek tervei a két vállalat egyesítésére.
Seibel úgy véli, hogy az elmúlt évek magas vállalatértékeléseit követően jelentős konszolidáció várható a védelmi technológiai szektorban. Szerinte a Quantum Systems stabil üzleti alapokon működik, nyereségtermelésre épül, és hosszú távon is meghatározó szereplő kíván maradni.
- A vállalat az idei évben 700 millió eurót meghaladó árbevételre számít,
- amelyet 2027-re 1 milliárd euró fölé kíván növelni.
A tervek szerint 2026-ban mintegy 200 millió euró EBITDA-t érhet el. Az igazgatóság már megkezdte a vállalat felkészítését egy esetleges tőzsdei bevezetésre, amely a jelenlegi európai védelmi technológiai szektor első jelentős IPO-ja lehet, bár Seibel ennek időzítéséről nem kívánt nyilatkozni.
A vezérigazgató kitért Peter Thiel szerepére is, akinek befektetései a Quantum Systemsben és a Starkban több német politikus és döntéshozó részéről kritikát váltottak ki. Seibel hangsúlyozta, hogy nem osztja Thiel politikai nézeteit, ugyanakkor elismeri, hogy a befektető akkor finanszírozta a német kettős felhasználású technológiákat fejlesztő vállalatot, amikor mások még elsősorban az e-roller- és ételkiszállító startupok iránt érdeklődtek. Véleménye szerint Thiel korai támogatása nélkül a Quantum Systems ma nem tartana jelenlegi fejlettségi szintjén.
Megirigyelte a cseh fegyvergyártó sikerét a német dróngyártó startup
A cseh fegyvergyártó, a Czechoslovak Group (CSG) amszterdami tőzsdei bevezetésének sikerét megirigyelte a Quantum Systems német dróngyártó, mely sajtóhírek szerint már a következő évben bemutatkozhat a parketten. A dróngyártó és más hadiipari startupok az orosz–ukrán háború kezdete óta rengeteg pénzt hajtottak fel, a kockázati tőke kifejezetten szereti a szektort, de a már hagyományosabb finanszírozáshoz is egyre könnyebben jutnak hozzá az iparági cégek.