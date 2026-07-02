Kezet foghat Hernádi Zsolt és Csányi Sándor: rekordot döntött az OTP, a Mol nagy ralival segítette csúcsra a pesti tőzsdét – remekelt a forint is

Általános rali indult a piacokon csütörtök délután, az alapvetően jó hangulatot a vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adat fűtötte fel, amely miatt a befektetők elkezdték kiárazni a Fed idei évre várt kamatemeléseit. A lazább tengerentúli monetáris politika reménye jelentős vételi erőt adott a tőzsdéknek, itthon a BUX és az OTP is új csúcsra ért. A mélyrepülésbe kezdő dollár a forint árfolyamát is alaposan fellendítette.

Új csúcsra ért az OTP, a Mol nagy ralijának is köszönhetően rekordszintre emelkedett a BUX index is, remekelt a forint / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A hazai börzén megdőlt a BUX eddigi, 141 478 pontos rekordértéke, a vezető hazai részvénykosár 1,6 százalékkal lépett feljebb, a napot 141 741 ponton zárta. A pesti tőzsde részvénypiaci forgalma átlagosnak mondható, 26,1 milliárd forint volt.