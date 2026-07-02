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Eszeveszett erősödésbe kezdett a forint, kőként zuhan a dollár és az euró – csúcsra robogott az OTP és a pesti tőzsde: Amerika tüzelte fel a piacot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A tőzsdék felpattantak, a dollár pedig zuhanásba kezdett a vártnál gyengébb ameriaki munkaerőpiaci adatra. A forint elképesztő lendületet vett, a BUX index és az OTP is tőrténelmi csúcsra ugrott.
K. T.
2026.07.02, 15:55

Bődületes lendületet adott csütörtök délután a forintnak a friss amerikai munkaerőpiac adat, ami a dollár hirtelen és jelentős gyengülésén keresztül éreztette kedvező hatását a hazai valutára.

forint, tőzsde, dollár
A dollár gyengülése magasba emelte a forintot - és a tőzsdéket / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az amerikai gazdaságban a vártnál kevesebb, 61 ezer nem mezőgazdasági munkahely jött létre júniusban, ami alig fele csupán a májusi, lefelé módosított 129 ezer fős adatnak.A munkanélküliségi ráta ugyanakkor 4,2 százalékra mérséklődött. 

A munkaerőpiac hűlésére utaló adatok ismeretében mérséklődtek a Fed kamatemelésére vonatkozó piaci várakozások, a lazább monetáris kondíciók pedig gyengítik a dollárt. 

Az amerikai fizetőeszköz rövid idő alatt 0,6 százalékot rontott az euróval szemben csütörtök délután. A zöldhasú lefordulásával együtt a hazai fizetőeszköz is nagy lendületet vett, a dollárhoz képest 1,1 százalékot ralizott a kurzus, amely egészen 309,1-es szintig robogott le. 

Az euróval szemben is jelentősen javított a magyar pénz, délután fél négykor fél százalékkal alacsonyabban, 353,9 forinton jegyezték a közös európai fizetőeszközt, amely rövid időn belül két egységgel értékelődött le.

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A régiós devizák mellől is kilépett a forint: a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.

A pesti tőzsde is profitálni tudott a tengerentúli fejleményekből. A BUX index másfél százalékkal lépett feljebb, ezzel új történelmi csúcsra, 141 600 pont közelébe ért a kurzus. Az eddigi rekord141 478 pont volt.

A csúcsdöntés leginkább a Molnak köszönhető, amely 4,1 százalékot ralizott délután fél négyig. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 800 HUF 0 / +3,6 %
Forgalom: 2 886 291 578 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP kurzusa 0,9 százalékkal 46 390 forintig emelkedett, ezzel a legnagyobb bankpapír árfolyama is minden eddiginél magasabbra emelkedett.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 710 HUF 0 / +1,61 %
Forgalom: 20 528 581 070 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter 0,7 százalékkal 12 200 forintra kapszkodott fel, a Magyar Telekom pedig 1,6 százalékkal 2668 forintra ugrott.

Az amerikai tőzsdéken is emelkedéssel indult a kereskedés, a lazább monetáris politikát árazó befektetők 

  • az S&P 500 indexet 0,6 százalékkal rántották feljebb, 
  • a Dow Jones 0,7 százalékkal lőtt ki, 
  • a Nasdaq Composite pedig fél százalékkal emelkedik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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