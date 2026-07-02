Eszeveszett erősödésbe kezdett a forint, kőként zuhan a dollár és az euró – csúcsra robogott az OTP és a pesti tőzsde: Amerika tüzelte fel a piacot

Bődületes lendületet adott csütörtök délután a forintnak a friss amerikai munkaerőpiac adat, ami a dollár hirtelen és jelentős gyengülésén keresztül éreztette kedvező hatását a hazai valutára.

A dollár gyengülése magasba emelte a forintot - és a tőzsdéket / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az amerikai gazdaságban a vártnál kevesebb, 61 ezer nem mezőgazdasági munkahely jött létre júniusban, ami alig fele csupán a májusi, lefelé módosított 129 ezer fős adatnak.A munkanélküliségi ráta ugyanakkor 4,2 százalékra mérséklődött.

A munkaerőpiac hűlésére utaló adatok ismeretében mérséklődtek a Fed kamatemelésére vonatkozó piaci várakozások, a lazább monetáris kondíciók pedig gyengítik a dollárt.

Az amerikai fizetőeszköz rövid idő alatt 0,6 százalékot rontott az euróval szemben csütörtök délután. A zöldhasú lefordulásával együtt a hazai fizetőeszköz is nagy lendületet vett, a dollárhoz képest 1,1 százalékot ralizott a kurzus, amely egészen 309,1-es szintig robogott le.

Az euróval szemben is jelentősen javított a magyar pénz, délután fél négykor fél százalékkal alacsonyabban, 353,9 forinton jegyezték a közös európai fizetőeszközt, amely rövid időn belül két egységgel értékelődött le.