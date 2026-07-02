Darabokra szedtük Magyar Péter bejelentését: erről szól a Tisza-kormány energetikai reformja – óriási megtakarítás és kockázat
A kormány négy energetikai törvényről döntött a kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint. A cél az, hogy Magyarország teljesíthesse az energetikai vállalásait, és hozzáférjen a kapcsolódó uniós forrásokhoz. A módosítások összesen 868 milliárd forint uniós támogatás hazahozatalát teszik lehetővé.
Az intézkedések ezenfelül segítik a megújuló, ezen belül főleg a szélenergia-termelés elterjedését is. Ez csökkenti Magyarország függését az energiaimporttól. (A szóvivőin valójában az energiafüggetlenség növelése hangzott el, de Magyarország esetében energiafüggetlenségről még nem lehet beszélni.)
Lazultak a szélerőművek telepítésének szabályai
Az első változtatás pontosítja a szárazföldi szélerőművek létesítésére alkalmas, úgynevezett könnyített térségek kijelölésének szabályait. Eszerint a széltornyok eddigi 130 méteres magassági korlátját 199 méteres váltja fel. Ezáltal a kormány nemcsak védi, de fenntarthatóbbá is teszi a rezsicsökkentést, mert minél több energiát termelünk belföldön, annál stabilabb az ellátás.
Magyarországon a megszigorított szabályok miatt a Fidesz-kormány éveiben gyakorlatilag nem lehetett szélerőművet építeni, mert például a lakott települések 12 kilométeres közelségében elveve nem kaphatott engedélyt szélerőmű. Tizenhat éve még az akkor zárult, eredményes szélenergia tender eredményét sem hirdették ki. Az elmúlt években azonban enyhültek a követelmények, most pedig kifejezetten kedvezővé váltak.
Például módosult az említett magassághatár, a védőtávolság a beépítésre szánt területek határától számítva 700 méterre csökkent, és megjelent a könnyített térségek fogalma: az átlagosnál kedvezőbb széljárású területeken a hatóság gyorsított eljárásban és enyhébb feltételekkel adhat engedélyt a beruházóknak. Természetesen a szélerőművek nem zavarhatják a honvédség radarjait. Ha a turbinalapátjuk átnyúlik egy szomszédos ingatlan légterébe, akkor a beruházónak használati megállapodást kell kötnie a szomszédos telek tulajdonosával. Továbbra is szükséges például a környezetvédelmi hatóság hozzájárulása.
Magyarország beépített szélenergia-kapacitása
- mintegy 330 megawatt,
- ez 37 helyszínen
- 172 szélturbinát takar.
A terv ennek már rövidebb távon is a megkétszerezése Kapitány István gazdasági és energiaminiszter korábbi közlése szerint.
Saját kézbe vehetjük a számlánkat
Az okosmérővel rendelkező háztartások és a mikrovállalkozások önkéntes alapon dinamikus árazású áramvásárlási szerződést köthetnek. Az ilyen szerződés lehetővé teszi a vásárló számára, hogy az általa fizetett ár kövesse a piaci árak, a gyakorlatban a HUPX jegyzéseit. Ez egyszerre kínál komoly megtakarítási lehetőséget, de rejt kockázatot is. Mindazonáltal, ha a vevő a felhasználása nagyobb részét a napi országos csúcsfogyasztáson kívüli órákra tereli, akkor jó eséllyel olcsóbban vásárol.
A hazai lakosság okosmérővel való ellátottsága azonban alacsony. A rezsicsökkentés mellett keveseknek érdemes napon belül figyelniük az áramfelhasználásukat. Akkor remélhetnek majd érdemi számlacsökkentést, ha a nap más-más időszakaiban más-más tarifával számolja el a szolgáltató a fogyasztásukat. Éppen erről szólna a mostani kormánydöntésben szereplő dinamikus tarifák megjelenése.
Jelenleg mintegy 650-700 ezer hazai háztartásban van okosmérő. Ebből mintegy 450 ezer az E.ON és 250 ezer az MVM ellátási területén. A 2030-as cél 950 ezer új mérő, ezt egy nemrég indított, 54 milliárd forintos uniós támogatású prgram segítené.
Megnyugodhatnak a napelemesek
A kormány ezzel egy időben vizsgálja a háztartások és a kisebb termelők által a hálózatba visszatáplált villamos energia átvételi ára, valamint a fogyasztói oldalon fizetett villamos energia ára közötti, jelentős különbséget is. A cél egy méltányos, a saját energiatermelést ösztönző elszámolás bevezetése.
Jön az Alaptörvény-módosítás, több ezer milliárdos a hiány, nem csendesedik a SEMCORP-ügy – ez történt a kormányzati tájékoztatón
Az iskolakezdési támogatás bevezetésének július 1-jei bejelentését követően Magyar Péter, a TISZA-kormány miniszterelnöke csütörtökön videós bejegyzésében hozta nyilvánosságra a korábban már kormányhatározattal már megalapozott támogatás részleteit, de az előzetesen jelzettektől eltérően más kormányzati döntésről a videóban nem esett szó. Ezzel párhuzamosan a kormány 14 óra 30 perc kezdettel kormányszóvivői tájékoztatót hirdetett, melyben az előzetes várakozás szerint a kormánydöntéseket ismertetik majd. A tájékoztatón a kormányszóvivők mellett Magyar Péter miniszterelnök adott számot a kormányzati döntésekről. A tájékoztatót folyamatosan frissülő cikkünkben követtük. Bővebben>>>
A kormányszóvivőin nem nevezték meg, de ez a vizsgálat elsősorban a háztartási méretű kiserőművek (HMKE), jellemzően a napelemtulajdonosok számára lesz fontos. A hazai lakosság tömege telepített ugyanis állami támogatással úgy napelemet, hogy utána csak a hálózatra táplált és az arról vételezett áram mennyisége közötti különbözetet árát kellett kifizetnie, azt is rezsicsökkentett áron. Ezt ezt a megoldást, azaz a szaldóelszámolást felváltó bruttó elszámolás esetében azonban ez az előny elvész, lényegében gazdaságtalanná válik a háztáji napelem üzemeltetése. Most a kormány e téren keres egy mindenkinek kedvező megoldást.
Az ellátásbiztonság a prioritás
Úgy kell igazságosabb szabályokat kialakítani, hogy közben a villamosenergia-hálózat (VER) fenntartásnak, fejlesztésének és az ellátásbiztonság feltételeinek a költségei is rendelkezésre álljanak. E szándék összefügg az előzővel, vagyis azzal, hogy VER költségeit a villamos energia felhasználóinak meg kell fizetniük.
Elhangzott továbbá, hogy az eddigi, pusztán miniszter jogkörből kiveszik az akkumulátoripart érintő döntés jogát, legyen szó újrahasznosításról vagy telepítésről. A továbbiakban a döntés egyszerre lesz miniszteri és hatósági.