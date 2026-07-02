Darabokra szedtük Magyar Péter bejelentését: erről szól a Tisza-kormány energetikai reformja – óriási megtakarítás és kockázat

A kormány négy energetikai törvényről döntött a kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint. A cél az, hogy Magyarország teljesíthesse az energetikai vállalásait, és hozzáférjen a kapcsolódó uniós forrásokhoz. A módosítások összesen 868 milliárd forint uniós támogatás hazahozatalát teszik lehetővé.

Magasabbak lehet a szélerőművek és ellephetik az országot/Fotó: Németh András Péter

Az intézkedések ezenfelül segítik a megújuló, ezen belül főleg a szélenergia-termelés elterjedését is. Ez csökkenti Magyarország függését az energiaimporttól. (A szóvivőin valójában az energiafüggetlenség növelése hangzott el, de Magyarország esetében energiafüggetlenségről még nem lehet beszélni.)

Lazultak a szélerőművek telepítésének szabályai

Az első változtatás pontosítja a szárazföldi szélerőművek létesítésére alkalmas, úgynevezett könnyített térségek kijelölésének szabályait. Eszerint a széltornyok eddigi 130 méteres magassági korlátját 199 méteres váltja fel. Ezáltal a kormány nemcsak védi, de fenntarthatóbbá is teszi a rezsicsökkentést, mert minél több energiát termelünk belföldön, annál stabilabb az ellátás.

Magyarországon a megszigorított szabályok miatt a Fidesz-kormány éveiben gyakorlatilag nem lehetett szélerőművet építeni, mert például a lakott települések 12 kilométeres közelségében elveve nem kaphatott engedélyt szélerőmű. Tizenhat éve még az akkor zárult, eredményes szélenergia tender eredményét sem hirdették ki. Az elmúlt években azonban enyhültek a követelmények, most pedig kifejezetten kedvezővé váltak.

Például módosult az említett magassághatár, a védőtávolság a beépítésre szánt területek határától számítva 700 méterre csökkent, és megjelent a könnyített térségek fogalma: az átlagosnál kedvezőbb széljárású területeken a hatóság gyorsított eljárásban és enyhébb feltételekkel adhat engedélyt a beruházóknak. Természetesen a szélerőművek nem zavarhatják a honvédség radarjait. Ha a turbinalapátjuk átnyúlik egy szomszédos ingatlan légterébe, akkor a beruházónak használati megállapodást kell kötnie a szomszédos telek tulajdonosával. Továbbra is szükséges például a környezetvédelmi hatóság hozzájárulása.