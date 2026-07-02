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Lengyelország
Mol

Óriási raliban a Mol részvényei – érkeznek a lengyel piacra az olajcég kötvényei

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A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra. A Mol a 6 havi WIBOR-hoz kötötte az értékpapírok kamatozását.
K. T.
2026.07.02, 15:35
Frissítve: 2026.07.02, 17:32

A Mol csoport sikeresen lezárta első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátásának árazását a lengyel piacon. Az ötéves futamidejű kötvény kibocsátási összege 850 millió lengyel zloty.

Mol, kötvény, Lengyelország
Varsóban bocsát ki kötvényeket a Mol / Fotó: MDart10 / Shutterstock

A tranzakció fontos mérföldkő a Mol csoport hosszú távú finanszírozási stratégiájának megvalósításában: tovább diverzifikálja a vállalat finanszírozási forrásait, bővíti nemzetközi befektetői bázisát, valamint jól mutatja a vállalat bizalmát a lengyel tőkepiac fejlettsége iránt.

Első lengyelországi kötvénykibocsátásunk fontos mérföldkő diverzifikált finanszírozási stratégiánk megvalósításában. A magyar és horvát helyi tőkepiacokon való jelenlétünk, valamint lengyelországi kiskereskedelmi hálózatunk kiépítését követően természetes következő lépés volt, hogy belépünk a lengyel tőkepiacra is. Az erős befektetői kereslet és a túljegyzés jól tükrözi a befektetők MOL-csoport iránti bizalmát, miközben a tranzakció tovább erősíti hosszú távú pénzügyi rugalmasságunkat

 – emelte ki a tranzakció kapcsán Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

A kötvénykibocsátásból származó forrásokat általános vállalatfinanszírozási célokra használja fel a magyar olajtársaság. A kötvények várhatóan a következő hónapokban kerülnek bevezetésre a Varsói Értéktőzsdére.

Ekkora kamatot kínál a lengyel Mol-kötvény

A társaság a hét elején zárta le az értékpapírok árazási folyamatát. A magyar olajtársaság fedezetlen, ötéves lejáratú elsőbbségi kötvényeinek kamata 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett alakult.  WIBOR a lengyel bankközi piacon alkalmazott referencia kamatláb, az a kamatszint, amelyen a kereskedelmi bankok hajlandóak egymásnak kölcsönt nyújtani.

A 6 havi WIBOR jelenleg 3,9 százalékon áll, ennek megfelelően a lengyel Mol-kötvények induló kamatozása 5,35 százalék.

A kötvények kibocsátására a vonatkozó dokumentáció aláírását és a szükséges feltételek teljesülését követően, várhatóan 2026. július 8-ig kerül sor.

A lengyel piac kiemelt szerepet tölt be a Mol csoport régiós működésében. A vállalat közel 460 töltőállomást üzemeltet az országban, részvényei pedig évek óta forognak a Varsói Értéktőzsdén.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 800 HUF 0 / +3,6 %
Forgalom: 2 886 291 578 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol mellett az OTP is aktivizálta magát a nyár elején a nemzetközi kötvénypiacon. A legnagyobb magyar bank az EU bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot Hongkongban . A 7 milliárd euró keretösszegű program bevezetését június 30-án gongceremóniával ünnepelték a Hongkongi Értéktőzsdén. A program célja, hogy az OTP csoport tovább erősítse kapcsolatait az ázsiai intézményi befektetőkkel, és még láthatóbb szereplővé váljon a régió tőkepiacain.

A Mol részvényei 4,6 százalékot erősödtek csütörtök kora délután a pesti tőzsdén. Az éveleje óta ezzel már több mint 30 százalékkal értékelődtek fel.

 

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