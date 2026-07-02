Óriási raliban a Mol részvényei – érkeznek a lengyel piacra az olajcég kötvényei

A Mol csoport sikeresen lezárta első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátásának árazását a lengyel piacon. Az ötéves futamidejű kötvény kibocsátási összege 850 millió lengyel zloty.

Varsóban bocsát ki kötvényeket a Mol / Fotó: MDart10 / Shutterstock

A tranzakció fontos mérföldkő a Mol csoport hosszú távú finanszírozási stratégiájának megvalósításában: tovább diverzifikálja a vállalat finanszírozási forrásait, bővíti nemzetközi befektetői bázisát, valamint jól mutatja a vállalat bizalmát a lengyel tőkepiac fejlettsége iránt.

Első lengyelországi kötvénykibocsátásunk fontos mérföldkő diverzifikált finanszírozási stratégiánk megvalósításában. A magyar és horvát helyi tőkepiacokon való jelenlétünk, valamint lengyelországi kiskereskedelmi hálózatunk kiépítését követően természetes következő lépés volt, hogy belépünk a lengyel tőkepiacra is. Az erős befektetői kereslet és a túljegyzés jól tükrözi a befektetők MOL-csoport iránti bizalmát, miközben a tranzakció tovább erősíti hosszú távú pénzügyi rugalmasságunkat

– emelte ki a tranzakció kapcsán Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

A kötvénykibocsátásból származó forrásokat általános vállalatfinanszírozási célokra használja fel a magyar olajtársaság. A kötvények várhatóan a következő hónapokban kerülnek bevezetésre a Varsói Értéktőzsdére.

Ekkora kamatot kínál a lengyel Mol-kötvény

A társaság a hét elején zárta le az értékpapírok árazási folyamatát. A magyar olajtársaság fedezetlen, ötéves lejáratú elsőbbségi kötvényeinek kamata 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett alakult. WIBOR a lengyel bankközi piacon alkalmazott referencia kamatláb, az a kamatszint, amelyen a kereskedelmi bankok hajlandóak egymásnak kölcsönt nyújtani.

A 6 havi WIBOR jelenleg 3,9 százalékon áll, ennek megfelelően a lengyel Mol-kötvények induló kamatozása 5,35 százalék.

A kötvények kibocsátására a vonatkozó dokumentáció aláírását és a szükséges feltételek teljesülését követően, várhatóan 2026. július 8-ig kerül sor.

A lengyel piac kiemelt szerepet tölt be a Mol csoport régiós működésében. A vállalat közel 460 töltőállomást üzemeltet az országban, részvényei pedig évek óta forognak a Varsói Értéktőzsdén.