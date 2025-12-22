Újabb nagy zsákmányt szereztek a kínaiak az olasz luxusiparban, de mit szól ehhez Giorgia Meloni?
Többségi tulajdonhoz jutottak a kínaiak a hétvégén a legendás Golden Goose olasz luxusipari társaságban. A korábban Sequoia Capital néven ismert, ma már HSG (Hongsan Capital Group) rövidítés alatt futó kínai magántőke-társaság a Golden Goose brit tulajdonosától, a Permira befektetési társaságtól vásárolt ismeretlen nagyságú részesedést, amivel átvette az irányítást az 500 eurótól induló divatos sznékereiről ismert velencei székhelyű vállalatban.
Persze az kérdéses, hogy ezzel végső soron mire mennek a kínaiak, ugyanis Giorgia Meloni olasz miniszterelnök már kimutatta a foga fehérjét, amikor kezdeményezésére az olasz parlament a kínai vállalatok tulajdonszerzéséhez kapcsolódó irányítói jogok korlátozásáról hozott stratégiai döntést.
Védik az olasz cégeket az agresszív kínai befektetőktől
Ezzel a Pirelli gumiabroncs-gyártónál a szerveződő palotaforradalmat verte le, ott a Sinochem hiába lett a legnagyobb részvényes, az igazgatótanácsban immár törvény garantálta az olasz dominanciát.
Volt is ebből politikai csetepaté Róma és Peking között, de a konfliktus elcsitulni látszik azzal, hogy a Sinochem megfelelő üzleti ajánlat esetén hajlandónak mutatkozik csökkenteni a részesedését, vagy akár ki is szállni a Pirelliből, amelyet a kínai állami tulajdon miatti amerikai kényszerintézkedésekkel a Trump-féle washingtoni adminisztráció ki is zárhatna az amerikai piacról.
Mint ismert, a Pirelli okosgumikat is gyárt, ezek pedig olyan információkat küldhetnek az éterbe és a műszerfalra, melyek Pekingben landolhatnak, azaz nemzetbiztonsági szempontból az ilyen adatáramlás ab ovo tiltandó (lesz) a Pirelli egyik legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban.
Még szerencse, hogy az olasz cég a helyi igényeket helyi gyártással elégíti ki, de ez sem garancia arra, hogy észak-amerikai terjeszkedését zavartalanul folytathassa a washingtoni szankciók közepette. Meloni válaszát a Golden Goose felvásárlásra egyelőre nem ismerjük, de a kínai befektetők sem ma kezdték a szakmát, tudatában voltak annak, hogy a hatalomátvétel mivel jár.
Óvatosságukat is jelzi, hogy nem is jelentettek be jelentős változtatásokat a vezérkarban, így Silvio Campara marad a vezérigazgatói székben, igaz a Guccitól korábban átigazolt Marco Bizzarrit igazgatóági tagból nem irányítói elnöki pozícióba emelték.
A Golden Goose egyébként sem kis falat, a piac 2,5 milliárd euróra becsüli az értékét.
A mai állás szerint a Golden Goose-t 2020-ban 1,28 milliárd euróért megszerző brit Permira és „csendestársa”, a Carlyle háttérbe szorul, míg a HSG mellett a szingapúri állami befektetési társaság, a Temasek Holding is növelte tulajdonrészét a True Light nevű vállalkozásán keresztül – írja a Reuters. A távol-keleti tulajdonszerzéssel az új, ázsiai piacokra is fókuszáló kereskedelmi stratégia előtérbe kerülhet az elemzők szerint.
A nyerő felállás a luxusiparban is tarol
A Permira egyébként azután dobta be a törülközőt, hogy tavaly a milánói börzére vitte volna a Golden Goose részvényeit, de „nem volt támogató” a tőkepiaci környezet ebben. Azaz nem tudtak volna olyan profittal kiszállni a társaságból, amilyennel szerettek volna. A Golden Goose-nál látott felállás egyébként
- a Mocler,
- az Ermenegildo Zegna
- és a Pop Mart
luxusipari, illetve kereskedelmi cégeknél is látható és sikeresen működik. A HSG-hez tartozik még a hangfalairól és erősítőiről ismert svéd Marshall audiotechnikai vállalat, amely ikonikus a pop-rock szakma és a koncertlátogatók köreiben.
Golden Goose egyébként tavaly 13 százalékkal, 655 millió euróra növelte a bevételeit, s adózás előtti nyeresége 227 millió euró volt, ami nem rossz teljesítmény még a luxusiparban sem.