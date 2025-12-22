Újabb nagy zsákmányt szereztek a kínaiak az olasz luxusiparban, de mit szól ehhez Giorgia Meloni?

Többségi tulajdonhoz jutottak a kínaiak a hétvégén a legendás Golden Goose olasz luxusipari társaságban. A korábban Sequoia Capital néven ismert, ma már HSG (Hongsan Capital Group) rövidítés alatt futó kínai magántőke-társaság a Golden Goose brit tulajdonosától, a Permira befektetési társaságtól vásárolt ismeretlen nagyságú részesedést, amivel átvette az irányítást az 500 eurótól induló divatos sznékereiről ismert velencei székhelyű vállalatban.

Az olasz Golden Goose a luxussznékerek piacán a legkeresettebb márkák közé tartozik / Fotó: REPORT / Shutterstock

Persze az kérdéses, hogy ezzel végső soron mire mennek a kínaiak, ugyanis Giorgia Meloni olasz miniszterelnök már kimutatta a foga fehérjét, amikor kezdeményezésére az olasz parlament a kínai vállalatok tulajdonszerzéséhez kapcsolódó irányítói jogok korlátozásáról hozott stratégiai döntést.

Védik az olasz cégeket az agresszív kínai befektetőktől

Ezzel a Pirelli gumiabroncs-gyártónál a szerveződő palotaforradalmat verte le, ott a Sinochem hiába lett a legnagyobb részvényes, az igazgatótanácsban immár törvény garantálta az olasz dominanciát.

Volt is ebből politikai csetepaté Róma és Peking között, de a konfliktus elcsitulni látszik azzal, hogy a Sinochem megfelelő üzleti ajánlat esetén hajlandónak mutatkozik csökkenteni a részesedését, vagy akár ki is szállni a Pirelliből, amelyet a kínai állami tulajdon miatti amerikai kényszerintézkedésekkel a Trump-féle washingtoni adminisztráció ki is zárhatna az amerikai piacról.

Mint ismert, a Pirelli okosgumikat is gyárt, ezek pedig olyan információkat küldhetnek az éterbe és a műszerfalra, melyek Pekingben landolhatnak, azaz nemzetbiztonsági szempontból az ilyen adatáramlás ab ovo tiltandó (lesz) a Pirelli egyik legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban.

A Golden Goose legolcsóbb sportcipője is 500 euróba kerül / Fotó: REPORT / Shutterstock

Még szerencse, hogy az olasz cég a helyi igényeket helyi gyártással elégíti ki, de ez sem garancia arra, hogy észak-amerikai terjeszkedését zavartalanul folytathassa a washingtoni szankciók közepette. Meloni válaszát a Golden Goose felvásárlásra egyelőre nem ismerjük, de a kínai befektetők sem ma kezdték a szakmát, tudatában voltak annak, hogy a hatalomátvétel mivel jár.