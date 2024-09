Több, mint játék: ilyen a sportkártyák és a Pokémonok professzionális világa

Igazi reneszánszukat élik a Pokémon- és sportkártyák, a piac pedig hatalmas, ami a gyűjtőknek és a hitelesítőknek is jó. A gyűjthető kártyák már a 2000-es évek előtt is nagy figyelmet kaptak, és az azóta felnőtt generáció most újra felfedezte gyerekkori hobbiját, sokan komoly gyűjteményeket halmoztak fel. A Pokémon- és sportkártyák többeknek már inkább befektetést jelentenek, mintsem hobbit.