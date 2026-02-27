Deviza
A Netflixet végül szétzúzták, pedig már azt hitte, az övé Hollywood – másé lesz a préda

A Netflix és a Paramount Skydance összecsapása hónapokig tartó licitháborút hozott. A Warner Bros Discovery végül a Paramount kezébe kerülhet.
K. B. G.
2026.02.27, 08:49
Frissítve: 2026.02.27, 08:49

Megnyerte a Warner Bros Discoveryért folytatott licitháborút a Paramount Skydance, miután a Netflix közölte, hogy nem nyújt be új ajánlatot a vállalatért. A legendás film- és tévéstúdiót vagy épp az HBO Max streamingszolgáltatót és a CNN vagy TNT kábeltévéket is magában foglaló Warner Bros egésze így részvényenként 31 dollárért David Ellison cégéhez kerül.

Photo Illustrations Of The Netflix/Paramount Battle For The Acquisition Of Warner Bros.
A Paramount nem adta fel és végül meg is szerezheti a Warner Bros Discoveryt / Fotó: NurPhoto via AFP

A Netfliynek nem kell minden áron a Warner Bros

A Netflix közleménye szerint a streamingszolgáltató társ-vezérigazgatói, Ted Sarandos és Greg Peters kifejtették, hogy a Paramount ajánlatával egyező áron már nem találják vonzónak a Warner Bros felvásárlását, egyben felidézték, hogy korábban is mindig fegyelmezettek voltak kiadásaik terén. Az ügyletet úgy írták le, mint ami mindig is jó, ha sikerül a megfelelő áron, ám nem muszáj minden áron.

David Zaslav, a Warner Bros vezérigazgatója pedig azt mondta a tranzakcióról, hogy amint azt az igazgatóság elfogadja, az hatalmas értéket teremt a részvényesek számára. 

Mindez óriási fordulat a hollywoodi stúdió eladásának folyamatában, hiszen a cég korábban többször visszautasította a Paramount kéretlen közeledését, 

sőt tavaly meg is állapodott a Netflixszel, melynek keretében a streamingszolgáltató 27,75 dollárt fizetett volna a film- és tévéstúdióért és az HBO Maxért, ám a cég maradékát leválasztotta volna Discovery Global néven.

A Paramount ezután fordult közvetlenül a cég részvényeseihez, a cég egészéért részvényenként 30 dollárt kínálva, amin többször javított később, míg végül a 31 dolláros ajánlatot már jobbnak ítélte a Netflixénél a Warner Bros igazgatótanácsa – derül ki a The Wall Street Journal összefoglalójából. A Netflix ezzel már nem kívánt versenyezni, így a Paramiunt lehet a licitháború győztese, noha még a szabályozói jóváhagyásokra is szüksége van. Ugyanakkor inkább a Netflix győzelme esetén merültek volna fel komolyabb versenyjogi aggályok a megfigyelők szerint.

A Netflix ugyanakkor a korábbi megállapodás értelmében 2,8 milliárd dolláros szakítási díjra jogosult, ráadásul a részvénypiacok sem díjazták a streamingszolgáltató terjeszkedési terveit, így a Netflix részvényei nagyot zuhantak a licitháború alatt, ám a Paramount legújabb ajánlata után már fordultak.

