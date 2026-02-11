Hivatalos, döntött az EU a Temuról és a Sheinről: már nem lehet úgy rendelni kínai csomagokat, mint eddig – ezek az új szabályok

Az Európai Tanács hivatalosan is jóváhagyta a kisebb értékű csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését, ezzel pedig rálőttek olyan, eddig célkeresztbe tartott szereplőkre, mint a Temu, a Shein és az AliExpress. A döntés alapjaiban érinti azokat az online rendelések útján érkező küldeményeket, amelyek eddig vámmentesen léphettek be az uniós piacra (mint az előbb felsoroltak), és Brüsszel szerint torzították a versenyt az uniós kereskedők kárára.

Vége az olcsó kínai csomagok korszakának: az EU jóváhagyta a Temu-vámot / Fotó: Markus Mainka / Shutterstock

A most elfogadott szabályok értelmében megszűnik a 150 euró (mintegy 60 ezer forint) alatti küldeményekre vonatkozó vámmentességi küszöb. Amint az új uniós vámadatközpont – az átfogó vámreform részeként – várhatóan 2028-ban működésbe lép, minden EU-ba érkező áru után vámot kell fizetni, függetlenül annak értékétől.

Addig is egy átmeneti rendszert vezetnek be:

2026. július 1-jétől 2028. július 1-jéig egységes, tételenként 3 eurós (mintegy 1200 forintos) vámot vetnek ki a 150 euró alatti, közvetlenül uniós fogyasztóknak küldött csomagokban található árukategóriákra.

Fontos részletszabály, hogy a díjat nem csomagonként, hanem az azon belül szereplő különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Ha például egy küldemény selyem- és gyapjúblúzokat is tartalmaz, akkor két külön kategóriának minősül, így 6 euró (mintegy 2400 forint) vám terheli.

A tanács indoklása szerint a változtatás célja az elavult mentességi szabály megszüntetése és az uniós vállalkozások versenyhátrányának csökkentése. A vámbevételek az EU hagyományos saját forrásai közé tartoznak, melyekből a tagállamok a beszedési költségek fejében részesednek, így az intézkedés mind az uniós, mind a nemzeti költségvetések számára többletbevételt jelenthet.

Az Európai Bizottság adatai szerint 2022 óta évente megduplázódott az EU-ba érkező kisebb csomagok száma, és 2024-ben már 4,6 milliárd ilyen küldemény lépett be az uniós piacra.

A kisebb szállítmányok 91 százaléka Kínából érkezik,

ami különösen érzékeny kérdéssé teszi a vámmentesség ügyét az európai kereskedők számára. A döntés egy szélesebb körű vámreform része, melynek célja a széttagolt nemzeti rendszerek egységesítése és egy központi uniós vámhatóság felállítása.