A piac új istene jön, vagy a nagy kijózanodás? Ezért figyeli mindenki a SpaceX-et
Ha a SpaceX valóban tőzsdére lép, az nem pusztán egy újabb nagy IPO lesz, hanem a modern tőkepiac egyik legfontosabb stressztesztje. A vállalat mintegy 75 milliárd dollárnyi friss tőkét vonhat be, miközben teljes értékeltsége közel 1800 milliárd dollárra emelkedne, amivel minden idők legnagyobb részvénykibocsátása valósulhatna meg.
A SpaceX átírta az űripar szabályait
Ez már önmagában is történelmi esemény lenne, de a jelentősége ennél jóval nagyobb: a SpaceX egyszerre jelképezi az űripar jövőjét, a mesterséges intelligencia körüli eufóriát, a műholdas kommunikáció új korszakát és Elon Musk személyes piaci varázsát. Egy erős debütálás újabb őrületet szabadíthatna rá a technológiai részvényekre, egy gyenge rajt viszont olyan kijózanító pofon lehetne, amely az egész növekedési szektort eléri.
A lelkesedés ugyanakkor könnyen elfedheti a lényeget:
befektetői szemmel a SpaceX IPO-ja sokkal inkább hitkérdésnek tűnik, mint hagyományos részvénybefektetésnek.
Senki nem vitatja, hogy a vállalat átírta az űripar szabályait. A Starlink valódi üzleti sikertörténet, a rakétaindítási üzletág pedig megkerülhetetlen szereplővé tette a céget.
A probléma nem az, hogy nincs mögötte valódi teljesítmény. A probléma az, hogy
a piac olyan értékeltséget kezdhet el társítani a vállalathoz, amely már messze nem arról szól, amit a cég ma ténylegesen megtermel, hanem arról, amit a befektetők egyszer majd bele akarnak látni.
A közel 2000 milliárd dolláros értékelés a nyers számok alapján extrémnek hat. A társaság körülbelül 19 milliárd dolláros árbevétellel és negatív szabad cash flow-val rendelkezik, miközben a befektetői narratíva már most olyan jövőbeli sztorikat áraz, mint
- a marsi kolóniák,
- a Holdon zajló gyártási folyamatok
- vagy az űrbéli adatközpontok.
A vállalat 2025-ben 18,7 milliárd dolláros bevételt ért el, de veszteséges maradt, és a veszteség 2026 első negyedében tovább nőtt. Az IPO így megközelítőleg 94-szeres árbevételszorzót jelentene, miközben az S&P 500 átlagos árbevételszorzója alig 3,3 körül mozog. Ez már nem egyszerűen magas értékeltség, hanem olyan árszint, amelynél a racionalitás helyét könnyen átveheti a tömeges várakozás.
A befektetők egy ígéretcsomagot vásárolnak
A legnagyobb kérdés az, hogy a befektetők pontosan mit is vásárolnának meg. Nem pusztán egy vállalatot, hanem egy ígéretcsomagot. A jelenlegi értékeltség jelentős része ugyanis olyan üzletágakból származhat, amelyek üzleti értelemben ma még nem léteznek.
A piac előre fizetne az űrbeli AI-adatközpontokért, a Mars-programért, valamint egy olyan technológiai jövőért, amely elméletben lenyűgöző, a gyakorlatban viszont még egyáltalán nem bizonyított. Ez a gondolkodásmód már nem klasszikus fundamentális befektetés, hanem opciós prémium fizetése egy távoli, bizonytalan történetre. Magyarul: nem a biztos teljesítményt, hanem a remélt csodát árazzák.
Külön fejezetet érdemel az űrbeli adatközpontok ötlete, amely első hallásra futurisztikus áttörésnek, második hallásra viszont nagyon drága fantáziának tűnik.
A bikák szerint az AI számítási kapacitás iránti robbanásszerű kereslet miatt idővel érdemes lehet adatközpontokat a világűrbe telepíteni.
A szkeptikus oldal ugyanakkor arra mutat rá, hogy az ilyen rendszerek működtetési, biztosítási és karbantartási költségei rendkívül magasak lennének, miközben egy egyszerű meghibásodás javítása is összehasonlíthatatlanul nehezebb lenne, mint a földi infrastruktúrában. Vagyis mielőtt a piac milliárdokat fizetne ezért az álomért, előbb azt kellene bizonyítani, hogy az üzletileg egyáltalán életképes.
Elon Musk a fókuszban
A részvény körüli potenciális rajongást tovább erősíti Elon Musk személye, ami egyszerre a sztori ereje és legnagyobb veszélye. A kereslet jelentős része ugyanis nem hagyományos vállalatelemzésből fakad, hanem abból a hitből, hogy Musk eddigi projektjei rendre sikeresnek bizonyultak.
Ez a piacon mindig veszélyes elegy. Ha egy részvény értékelése túlságosan a karizmatikus vezető személye köré épül, a fundamentumok könnyen másodlagossá válnak. A befektetők ilyenkor nem azt kérdezik, mennyit ér a cég, hanem azt, hogy mennyire mernek hinni annak az embernek, aki vezeti.
A spekulatív hangulatot jól mutatja, hogy több piaci szereplő Tesla-részvényeket is eladna azért, hogy részt vehessen a SpaceX kibocsátásában, mert biztosra veszi az árfolyam-emelkedést.
Ez már klasszikus késői ciklusos viselkedés: amikor a befektetők nem a vállalat belső értékét vásárolják meg, hanem a tömeg várható reakcióját. A logika ilyenkor könyörtelenül egyszerű: nem az számít, mennyit ér most a cég, hanem hogy valaki más hajlandó lesz-e később még drágábban megvenni. Ez a tőzsdei eufória egyik legtisztább és legveszélyesebb formája.
Nem elhanyagolható a vállalatirányítás kérdése sem. Több intézményi befektető és politikai szereplő is kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Elon Musk speciális részvényosztályokon keresztül rendkívül erős kontrollt gyakorolhat a társaság felett.
A kettős részvénystruktúra miatt a kisebbségi befektetők befolyása korlátozott maradhat, ami különösen érzékeny pont lehet egy olyan vállalatnál, amelynek értékeltsége eleve erősen jövőorientált és bizalmi alapú.
Amíg minden emelkedik, ez kevésbé zavarja a piacot. Ha viszont megbicsaklik a történet, hirtelen mindenki emlékezni fog rá, mennyire kevés beleszólása volt valójában.
Túl lehet árazni egy kiváló vállalatot?
A végső kérdés tehát brutálisan egyszerű: lehet-e egy kiváló vállalatot is túlárazni? A válasz a tőzsdetörténet alapján egyértelműen igen.
A SpaceX lehet korszakos cég, technológiai ikon és stratégiai áttörés egyszerre – mégis könnyen lehet, hogy a részvény túl drága lesz ahhoz, hogy jó befektetés legyen. A vállalat veszteséges, a jövőbeli növekedési narratíva nagy része spekulatív, a Starship program sikere pedig még nem tekinthető lezárt történetnek.
Vagyis a legnagyobb veszély nem feltétlenül az, hogy a SpaceX kudarcot vall, hanem az, hogy a befektetők elképesztő árat fizetnek egy olyan álomért, amelynek megtérülése messze nem biztos. És ha ez így lesz, akkor ez az IPO nemcsak történelmi lesz, hanem tankönyvi példa is arra, hogyan vakíthatja el a piacot a jövő ígérete.