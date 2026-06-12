A piac új istene jön, vagy a nagy kijózanodás? Ezért figyeli mindenki a SpaceX-et

Ha a SpaceX valóban tőzsdére lép, az nem pusztán egy újabb nagy IPO lesz, hanem a modern tőkepiac egyik legfontosabb stressztesztje. A vállalat mintegy 75 milliárd dollárnyi friss tőkét vonhat be, miközben teljes értékeltsége közel 1800 milliárd dollárra emelkedne, amivel minden idők legnagyobb részvénykibocsátása valósulhatna meg.

A piac új istene vagy a következő nagy kijózanodás? Ezért figyeli mindenki a SpaceX-et / Fotó: AFP

A SpaceX átírta az űripar szabályait

Ez már önmagában is történelmi esemény lenne, de a jelentősége ennél jóval nagyobb: a SpaceX egyszerre jelképezi az űripar jövőjét, a mesterséges intelligencia körüli eufóriát, a műholdas kommunikáció új korszakát és Elon Musk személyes piaci varázsát. Egy erős debütálás újabb őrületet szabadíthatna rá a technológiai részvényekre, egy gyenge rajt viszont olyan kijózanító pofon lehetne, amely az egész növekedési szektort eléri.

A lelkesedés ugyanakkor könnyen elfedheti a lényeget:

befektetői szemmel a SpaceX IPO-ja sokkal inkább hitkérdésnek tűnik, mint hagyományos részvénybefektetésnek.

Senki nem vitatja, hogy a vállalat átírta az űripar szabályait. A Starlink valódi üzleti sikertörténet, a rakétaindítási üzletág pedig megkerülhetetlen szereplővé tette a céget.

A probléma nem az, hogy nincs mögötte valódi teljesítmény. A probléma az, hogy

a piac olyan értékeltséget kezdhet el társítani a vállalathoz, amely már messze nem arról szól, amit a cég ma ténylegesen megtermel, hanem arról, amit a befektetők egyszer majd bele akarnak látni.

A közel 2000 milliárd dolláros értékelés a nyers számok alapján extrémnek hat. A társaság körülbelül 19 milliárd dolláros árbevétellel és negatív szabad cash flow-val rendelkezik, miközben a befektetői narratíva már most olyan jövőbeli sztorikat áraz, mint

a marsi kolóniák,

a Holdon zajló gyártási folyamatok

vagy az űrbéli adatközpontok.

A vállalat 2025-ben 18,7 milliárd dolláros bevételt ért el, de veszteséges maradt, és a veszteség 2026 első negyedében tovább nőtt. Az IPO így megközelítőleg 94-szeres árbevételszorzót jelentene, miközben az S&P 500 átlagos árbevételszorzója alig 3,3 körül mozog. Ez már nem egyszerűen magas értékeltség, hanem olyan árszint, amelynél a racionalitás helyét könnyen átveheti a tömeges várakozás.