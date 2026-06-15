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tőzsde
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SpaceX-részvénykibocsátás: irány a csillagok, vagy rázós földet érés? – így vélekednek az elemzők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden elemző egyetért abban, hogy erősen túlértékelt a részvény. Az első kereskedési nap ennek ellenére majdnem 20 százalékkal emelkedett. A SpaceX részvénykibocsátása kapcsán nehéz állást foglalni, a nagy kérdés, hogy a kisbefektetők hogy viselik majd, ha a cég nem tudja hozni az előre jelzett árbevételt.
D. GY.
2026.06.15, 10:36
Frissítve: 2026.06.15, 10:46

Néhány nappal azután, hogy Elon Musk SpaceX-e debütált a Nasdaqon, rengeteg elemzés és kommentár született a vállalatról, annak értékeltségéről és a gyorsan növekvő technológiai szektorban betöltött szerepéről. A SpaceX részvénykibocsátása erősen megosztotta az elemzőket.

SpaceX részvénykibocsátás
SpaceX-részvénykibocsátás: mennyire lesz rázós az űrutazás? / Fotó: AFP

A vállalat sztratoszferikus méretű tőzsdei bevezetése Elon Muskot a világ első ezermilliárdosává tette, és ha az első kereskedési nap árfolyammozgásából lehet következtetni, a befektetők továbbra is rendkívül optimisták. A SpaceX részvénye 161 dolláron zárt, ami 19 százalékos emelkedés a részvényenkénti 135 dolláros kibocsátási árhoz képest.

 

SpaceX-részvénykibocsátás – meddig tart a kisbefektetők türelme?

A CNBC Squawk Box Asia című műsorában Steve Westly, a The Westly Group alapítója és ügyvezető partnere, valamint Musk Tesla-igazgatótanácsának korábbi tagja rámutatott, hogy a vállalat jelentős számú kisbefektetőt vonzott, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy gyorsan kézzelfogható eredményeket kell felmutatnia. 

A lakossági befektetők 100 milliárd dollár értékben vásároltak részvényeket, és fel kell tenni a kérdést: vajon közülük hányan esnek pánikba, ha a SpaceX néhány negyedévben nem teljesíti a várakozásokat, ugyanis ez egyáltalán nem könnyű feladat 

– mondta a szakértő.

Egy azóta törölt X-bejegyzésben Musk azt írta, hogy a SpaceX akár évi mintegy ezermilliárd dollár árbevételt is elérhet 2030-ra, és hozzátette: meglepődne, ha 2031-re a bevétel nem haladná meg ezt az összeget. 

„Úgy gondolom, hogy a SpaceX befektetői három-négy negyedév után meglehetősen ingerültté válnak majd, ha a vállalat nem teljesíti a növekedési előrejelzések egy részét” – mondta Westly. 

Túlértékeltnek túlértékelt a részvény, de mennyire?

Már a SpaceX tőzsdei debütálása előtt is terjedtek olyan vélemények, hogy az ezermilliárd dolláros IPO túlértékelt. Matthew Maley, a Miller Tabak vagyonkezelő vezető piaci stratégája szerint: 

Egyetértünk azzal, hogy az IPO rendkívül sikeres volt, ugyanakkor úgy véljük, hogy a részvény jelentősen túlértékelt.

Bár a részvénynek nincs hagyományos értelemben vett árfolyam/nyereség (P/E) mutatója, 

  • Musk 1,75 ezermilliárd dolláros vállalatértékelése jelenleg közel százszoros P/E-mutatónak felel meg. 
  • Összehasonlításképpen: az Nvidia – amelyet sokan a világ legértékesebb vállalatának tartanak – valamivel több mint 31-szeres P/E-mutatón forog, 
  • az Apple esetében ez az érték körülbelül 35.

Ezt a túlértékeltségi véleményt osztja Nicolas Owens, a Morningstar részvényelemzője is, aki a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy a papír jelentősen túlértékelt. 

A Morningstar a SpaceX részvényeinek valós értékét 63 dollárra becsüli, és június 11-én azt közölte, hogy a vállalatnak mindössze 7 százalék esélye van arra, hogy elérje az úgynevezett holdraszállás-forgatókönyvet, amely 154 dolláros részvényárfolyamot feltételez.

Hosszú távon mégis jó befektetés lehet

Ennek ellenére a részvény jó vételnek bizonyulhat azok számára, akik hajlandók kivárni. „Úgy gondoljuk, hogy a nagyon hosszú távon gondolkodó befektetők jól járhatnak” – mondta Maley. Westly szintén optimista a vállalat jövőjét illetően. „Senki sem fogja ezt tálcán kínálni nekik. Elonnak és a csapatának komoly akadályokat kell leküzdenie. Szerintem Gwynne Shotwell kivételes vezető, és ha valaki képes erre, akkor az Gwynne és Elon párosa lehet” – mondta Westly, utalva a SpaceX elnökére és operatív igazgatójára.

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