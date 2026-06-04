Lehet, hogy drágák az érkező IPO-k, de vannak, akiknek muszáj lesz azokat megvenni

Óriási tőzsdei kibocsátások sora érkezik idén , melyekkel jól ismert, óriási figyelemmel és lelkesedéssel övezett cégek igyekeznek dollár tízmilliárdokat felhajtani, noha az érintett, mesterséges intelligenciához köthető cégek még nagyon messze vannak a nyereségességtől. Bár a tőzsdén kívüli tőkeemelések iránt óriási volt az érdeklődés, az értékeltség, a bevétel és más pénzügyi adatok tükrében felmerülhet annak a kérdése, hogy mekkora lesz a piacok étvágya ezen az áron a vállalatok részvényei iránt.

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A mesterséges intelligencia sztárjai a tőzsdére készülnek

Elsőként napokon belül a SpaceX IPO-ja következik, amit azonban hamarosan követ az Anthropic és feltételezhetően az OpenAI tőzsdei debütálása is, és a tőzsdeindexek készítői mindent megtesznek, hogy alkalmazkodjanak az új érkezőkhöz, és a részvények minél előbb részei legyenek az indexeknek. Ez azért különösen fontos, mert

a piacon egyre nagyobb szerepet játszanak az indexkövető alapok és ETF-ek, melyek mandátumuk alapján az ártól függetlenül veszik a részvényeket, azok indexben betöltött súlya alapján.

A Nasdaq vagy a Russel indexeket létrehozó FTSE egyaránt igyekszik felgyorsítani az indexbe kerülés folyamatát, így a friss belépők a korábbinál sokkal hamarabb bekerülhetnek az indexekbe, ami mesterséges keresletet támaszthat az egyébként is óriási erővel hirdetett részvények iránt, ami több piaci szereplő kritikáját is kiváltotta.

Mint a The Wall Street Journal által megszólaltatott Steven Schoenfeld, a MarketVector Indexes vezérigazgatója fogalmazott, a széles körű indexeknek a kijelölt sofőrként kellene viselkednie a befektetési bulin, aki gyömbérsörrel kínálja az érintetteket, ha a buli elszabadul. Ám most az indexek készítői inkább azt mondják, hogy itt egy Cuba Libre, dupla rummal.

Az indexek készítői mindent megtesznek, hogy az új cégek folytassák szárnyalásukat

A Nasdaq egyik javasolt új szabálya megtöbbszörözné a SpaceX és társai súlyát az indexben, míg van olyan mutató, amibe már öt nappal a bevezetés után be lehet kerülni.

A talán legfontosabb indexnek számító S&P 500 azt fontolgatja, hogy a bekerüléshez szükséges időt 12 hónapról 6 hónapra csökkenti, és eltörli az indexbe kerülés nyereséghez kötött kritériumát,

ami alighanem több mint 12 hónapos várakozásra késztetné a SpaceX, Anthropic, OpenAI hármast.