Hagyd békén a királynőt – üzente Trumpnak a csúcs előtt a NATO-tagállam

Európának még akár egy évtizeden át szüksége lesz az Amerikai Egyesült Államokra a kontinens védelméhez, ezért az európai vezetőknek ügyelniük kell arra, hogy ne idegenítsék el maguktól Donald Trump amerikai elnököt – jelentette ki Theo Francken belga védelmi miniszter. Barátinak tűnhet a nyilatkozat, de nem így folytatódott. Inkább csörtének nevezhetnénk, amit a politikus hozzátett, alig valamivel azután hogy hazája válogatottja megalázó 4:1-es győztelemmel kiejtette a házigazda Egyesült Államokat a futball vb-n.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök / Fotó: Yoan Valat / AFP

A Politiconak nyilatkozva Francken ugyanakkor világossá tette, hogy a barátkozásnak is vannak határai – különösen Trumpnak az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni ellen intézett közelmúltbeli támadásai után.

Természetesen szükségünk van rá szövetségesként, de Melonihoz ne nyúljon. Ő az európai jobbközép királynője. Ő az alfa. Hagyja békén

– fogalmazott a flamand nacionalista politikus.

Trump vasárnap késő este egy Meloniról készült fényképet tett közzé közösségi oldalán, tréfálkozva azon, hogy távoltartási végzésre lenne szüksége az olasz kormányfővel szemben. A nyilvános gúnyolódást a két vezető júniusi, a franciaországi Évianban tartott G7-csúcstalálkozón lezajlott kellemetlen hangulatú találkozója előzte meg, amely után Trump azt állította, hogy Giorgia Meloni könyörgött neki egy közös fotóért. Ezt az olasz miniszterelnök határozottan cáfolta.

Szeretem őt, konzervatív, teljes mértékben ugyanazt az irányvonalat képviseli. És akkor min vesznek össze? Egy fényképen!

– mondta Francken.

A belga védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy az Európai Unió még messze nem áll készen arra, hogy amerikai segítség nélkül garantálja saját védelmét, ezért az európaiaknak meg kell őrizniük az amerikaiak elkötelezettségét. Elmondása szerint Európának még legalább öt-tíz évre lesz szüksége ahhoz, hogy kiépítse azokat a hagyományos katonai képességeket, amelyeket jelenleg az Amerikai Egyesült Államok biztosít.

Nem először bírálja szövetségeseit Trump

Donald Trump a második elnöki ciklusában rendszeresen bírálja a NATO európai szövetségeseit – a múlt héten például alacsony védelmi kiadásaik miatt ostorozta őket –, miközben amerikai csapatokat von ki Németországból. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a múlt hónapban hat hónapos felülvizsgálatot jelentett be az Egyesült Államok európai katonai jelenlétével kapcsolatban.