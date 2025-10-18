Egy esélye maradt a Sonynak: vagy piacra dobja minden idők legjobb konzolját, vagy lehúzhatja a rolót

A videójátékkonzol-generációkat mindig két tényező határozta meg: az egyik a technológiai fejlődés, a másik pedig a játékosok és fejlesztők elvárásai. A PlayStation 5 korszaka mára már kvázi középtávú átmenetnek érződhet. Nem történt olyan radikális ugrás, amit sokan vártak, és most, hogy egyre több pletyka kering a PlayStation 6 2027-es debütálásról, érdemes visszatekinteni: miért érződik úgy, hogy keveset kaptunk a PS5-korszaktól, és mi lehet az az újdonság, amivel a PS6 már valódi értelmet nyerhet.

Amikor a PS5 2020-ban megjelent, sokan nagy generációváltást vártak: látványos grafikai előrelépést, új játékmotorokat, tisztán next-gen játékokat. Azonban a gyakorlatban sok fejlesztés inkább limitált volt: sok cím futott „cross-gen” módban (azaz PS4 és PS5 változatok), és a grafikai ugrás gyakran inkább finomabb textúrákat, jobb árnyékolást vagy elmosódottabb zajszűrést jelentett, semmint paradigmaváltást. Emellett a PS5 technikai korlátai – például a sávszélesség és a memória mérete – sok fejlesztőt visszafogtak. Nehéz új technikákkal kísérletezni, ha nincs elég teljesítménytartalék a hibák vagy optimalizálás nélküli futtatás kompenzálására.

Ráadásul a félidős frissítésként érkező PS5 Pro sokak szemében nem valódi továbbfejlesztés volt, hanem

mintha az eredeti PS5 teljesítményét tartották volna alacsonyabb szinten, hogy a Pro nagy ugrásnak érződjön.

Ez a viszony már eleve rossz kiindulópont: ha egy generáción belül „átállítják” a célkövetelményeket, az alapszinten kiszolgáltatja a korábbi vásárlókat és fokozza a frusztrációt.

A PS5 legnagyobb dilemmája: hova tűntek az exkluzív címek?

Talán a legnagyobb csalódás sok játékos számára az volt, hogy a PS5-korszaknak nem volt olyan impozáns exkluzív játékfelhozatal, mint amit a PS4 vagy a PS2 esetében tapasztaltunk. Az elmúlt években inkább az volt jellemző, hogy konzolexkluzív játékelemek vagy kiegészítők kerültek bele egy játékba – mint például a Hogwarts Legacy PS-exkluzív horrorházas küldetése –, miközben a játék megjelent minden nagy platformra. Ráadásul egyre több játék jelent meg egy-két év után PC-re, ami tovább rontott az exkluzivitás érzésén.

Valamint amellett sem szabad elmenni, hogy nagyon sok olyan cím jelent meg PS5-re, ami egy korábbi PlayStation-exkluzív játék újrakiadása volt remaster vagy remake formájában, ez pedig tovább növelte a konzolrajongók frusztrációját.

Ha a játékosok nem érzik, hogy a PlayStation valóban új élményt ad, akkor hiába jön új generáció – a lelkesedés elmarad.

A PS5 jól teljesít az SSD-vel, gyors töltési időkben, ray tracing technikákkal, de sok játék nem merte teljesen kihasználni ezeket. A ray tracinget gyakran kompromisszumokkal alkalmazták (alacsonyabb felbontáson vagy egyszerűbb megoldásokkal), a memória- és sávszélességi korlátok pedig szintén megnehezítették, hogy komplex világokban sok objektumot animáljanak egyszerre. Összességében a PS5 generáció inkább finom evolúció volt, mint forradalmi váltás, és van, aki azt gondolja, hogy tulajdonképpen kevés valódi „next-gen” élményt adott.