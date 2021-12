Beadták a technológiai papírokat annak hírére, hogy Biden elnök újra a jelenlegi Fed-elnököt, Jerome Powellt jelöli az amerikai jegybank szerepét betöltő pénzügyi szervezet élére.

A technológiai ágazatot reprezentáló Nasdaq Composite index 1,3 százalékot esett, de az S&P 500 index 0,3 százalékos süllyedése is az informatikai, a kommunikációs, az egészségügyi és az ingatlanos részvények esésével magyarázható.

A Wall Street Journalnak nyilatkozó Stephanie Link, a Hightower Advisors vezető befektetési stratégája úgy fogalmazott: a befektetők a magas értékeléssel rendelkező technológiai részvényektől a gazdaságilag érzékeny ágazatok felé fordulnak, mivel a fellendülés folytatódására spekulálnak. Hozzátette: a nagy intézményi befektetők most kitárazzák a korábban bespájzolt technológiai részvényeket, ami szerinte csupán intenzív reakció a monetáris politika normalizálódására.

Fotó: Shutterstock

Sok fedezeti alap az elmúlt időszakban betárazott az igen magas árazási szorzókon forgó technológiai cégek papírjaiból, s ezek tegnap nagyot estek, mert Biden választása szigorúbb monetáris politikát, s így magasabb kamatokat eredményezhet – mondta VG-nek Bosnyák Zsolt, az Equilor szenior elemzője. Példaként említve a Snowflake részvényt, mely 9 százalékot esett tegnap, továbbá a Farfetch online ruházati kiskereskedőt, melynek árfolyama 14 százalékkal került lejjebb.

De az ágazatban érdekelt Cathie Wood ARK Innovation alapja is 4 százalékot ereszkedett a hétfői kereskedésben.

Kedd hajnalban a kínai tech részvényeket is megütötték. A hongkongi Hang Seng technológiai alindexe 2 százalékot esett, főként a NetEase és az Alibaba húzta le a mutatót. Az emelkedő hozamok a növekvő finanszírozási költségek miatt negatívak a társaságok számára, másrészt a jövőbeli készpénzáramainál használt diszkont faktorokat is növelik. Emellett a technológiai társaságok továbbra is erős állami felügyelet alatt állnak, ami nyomás alatt tartja az árfolyamokat.