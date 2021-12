Bivalyerős számaira alapozva feljebb helyezte a lécet az Allianz

Oliver Baete vezérigazgató rekordot jelentő 2,111 milliárd eurós adózott eredményről számolt be szerdán közreadott negyedéves gyorsjelentésben, ez 48 millióval veri a bázisidőszak hasonló adatát és 67 millióval a Refinitiv elemzői konszenzusát.

A bevétel 9,5 százalékkal 34,4 milliárd euróra gyarapodott, ebben az utazási biztosítások „visszatérése” mellett az egészség és az életbiztosítások iránti fokozott igény játszott főszerepet.

A biztosító vagyonkezelői – PIMCO és Allianz Global – együttesen immár újabb rekordösszeget jelentő 2548 milliárd eurót forgatnak a piacon sikeresen, a negyedévben 882 millió eurós üzemi nyereséget értek el, ez 30,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A piacok feltámadása segített a profitgyártásban, valamennyi régióban és eszközosztályban pluszteljesítményt tudtak felmutatni.

De a vagyonkezelők nem csak hozzák, viszik is a pénzt: a tavaly tavaszi tőzsdei összeomlás idején elkövetett szabálytalanságaikat ugyanis most árazzák az amerikai tőzsdefelügyeleten (SEC) és a bíróságon. Tíznél is több intézményi befektető ugyanis perre ment az Allianz Structured Alpha alapjain elszenvedett veszteségeik miatt, és együtt 6 milliárd dollárra tehető káruk megtérítését követelik.

A Berenberg elemzői szerint az ügyből aligha keveredhet ki jól az Allianz, amelynek a bírságokkal együtt a legrosszabb esetben 8 milliárd kellene kifizetnie. A cégvezetés egyelőre tájékozódik arról, milyen céltartalékot kellene képeznie a perre vitt ügyek rendezéséhez. Ez a bizonytalansági tényező is közrejátszott abban, hogy az Allianz gyorsjelentését szerény, egy százalék feletti árfolyam-emelkedéssel fogadta a piac.