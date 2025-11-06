Csúnya pofonba szaladt a Richter, 10 ezer forint alá rántották a részvényt a gyorsjelentés után

Jókora pofonba szaladt bele a Richter részvénye a vállalat gyorsjelentését követően, és, főként az erős forintnak köszönhetően, alaposan alulteljesítette az elemzők előzetes várakozásait. A BUX index 0,51 százalékkal, 106 933 pontig süllyedt a nap végére, a BÉT forgalma 16,2 milliárd forint volt.

Nagyot zakózott a Richter, gyenge napja volt a BÉT-nek / Fotó: Zoltan Tarlacz / Shutterstock

Nagyot zakózott a Richter, gyenge napja volt a BÉT-nek

A Richter árfolyama vártnál gyengébb eredményközlését követően 3,6 százalékkal, 9900 forintig szakadt a nap végére, az OTP pedig 0,12 százalékkal, 32 440 forintig süllyedt.